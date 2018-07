In den Portefeuilles der Kreditbanken liegen zur Zeit Wechsel in einem Gesamtbetrag von mehr als sieben Mrd. DM. Sie hängen als Damoklesschwert über der Notenbank. Es liegt nämlich durchaus im Bereich des Möglichen, daß diese Wechsel eines Tages auf die Landeszentralbanken zukommen. Dazu bedarf es nicht viel mehr als einiger kräftiger Auftriebe an den Weltmärkten. Die Nachfrage nach Krediten könnte in einem solchen Falle wieder lebhaft werden. Was läge für die Geschäftsbanken näher, als daß sie sich die dann erforderlichen Mittel durch Diskontierung ihrer Wechselbestände bei den Landeszentralbanken beschaffen! Das aber könnte zu gefährlichen Preisauftriebstendenzen führen. Innerhalb der BdL überlegt man daher schon jetzt, wie dem entgegenzuwirken ist. Leider ist es nicht möglich, an die Wurzel des Übels heranzukommen. Solange die beim Zentralbanksystem liegenden Ausgleichsforderungen nicht marktfähig sind, kann die Notenbank den Kreditbanken im Wege der Offenmarktpolitik keine Anlagemöglichkeiten bieten und damit Geld abschöpfen. Als weiteres unüberwindbares Hemmnis erweist es sich, daß die öffentliche Hand ihre (Milliardenbeträge ausmachenden) Kassenreserven bei den Girozentralen und Staatsbanken unterhält und so für die Kreditbanken eine zweite Refinanzierungsquelle neben der Notenbank geschaffen hat. Es bleibt daher kaum eine andere Lösung, als daß die Bank deutscher Länder notfalls das Kreditpotential der Geschäftsbanken mit administrativen Mitteln einschränkt. Die BdL hat dies in ihrem Augustbericht bereits angedeutet, als sie darauf hinwies, daß sich das Zentralbanksystem vorbehalte, seine Kredite mit Hilfe der von Zeit zu Zeit festzusetzenden Rediskontbeträge zu limitieren. Das klingt in den Ohren der Geschäftsbanken nicht angenehm, aber man kann die Wechselbestände nicht uneingeschränkt anwachsen lassen, da diese sonst ihren Charakter als Liquiditätsreserve verlieren. Rlb