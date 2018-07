Ich stehe jedenfalls klar und eindeutig auf dem Standpunkt, daß die Wiedereingliederung des deutschen Ostens mit den Mitteln und nach den Grundsätzen der Marktwirtschaft erfolgen müsse. Man mag es mir darum auch nicht verdenken; wenn ich der Arbeit der verschiedenen Gremien, die sich vorausschauend mit den Eingliederungsaufgaben befaßten allenthalben mit Mißtrauen, Skepsis und Sorge begegne. Wenn, auch meine Bedenken im einzelnen zerstreut werden konnten, so bleibt doch bestehen, daß der Erkenntniswert des gewonnenen und erarbeiteten Materials für die praktische Politik zuletzt doch nur bescheiden sein kann.

Natürlich ist es von Wichtigkeit, zu wissen, wie z. B. zu dem gegebenen Zeitpunkt die Verkehrsverhältnisse geartet sein werden, welche Institutionen Staatlicher und nichtstaatlicher Art für diese oder jene öffentlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Aufgaben bis dahin zuständig sind, in welchem Umfang in das Eigentum eingegriffen wurde, welche neuen Formen der betrieblichen und überbetrieblichen Zusammenarbeit entwickelt worden sind und andere tatbestandliche Feststellungen organisatorischer und verwaltungstechnischer Art mehr. Fast ohne praktischen Erkenntniswert und nahezu uninteressant aber sind Angaben über die geleistete Produktion und vorhandene Kapazitäten, über Beschäftigung, Rohstofflage und Außenhandelsverhältnisse, weil die Fruchtbarmachung der menschlichen und sachlichen Produktivkräfte nach dem Zusammenschluß unter völlig anderen Markt- und Umweltbedingungen vor sich gehen wird, und Schlüsse von der Gegenwart auf die Zukunft fast naturnotwendig zu krassen Fehlurteilen führen müssen.

Als erste Maßnahme wird sich eine Währungsneuordnung in der Sowjetzone, d. h. eine Einbeziehung in unser Währungssystem, als unerläßlich erweisen. Damit vollzieht sich dann zwangsläufig eine Angleichung des Preis- und Lohnniveaus an die in der Bundesrepublik herrschenden Verhältnisse. Man wird dabei auf die Erfahrungen der Währungsreform von 1948 zurückgreifen können und wie seinerzeit der Methode nach die Erstausstattung mit neuem Geld in Form von Kopf- und Betriebsquoten vornehmen. Inwieweit und in welchem Verhältnis im Zuge einer endgültigen Bereinigung die DM-Ost – Anrechnung in DM-West, die dann allgemein gültige Währung, erfolgen kann, bedarf dann noch gründlicherer Untersuchung. Angesichts der völlig verzerrten Zwangswirtschaft und des Wirtschaftsterrors in der Ostzone kann über die echte Kaufkraft der Ost-Mark vorläufig unmöglich etwas ausgesagt werden. Mit diesem Prozeß wird dann naturgemäß die wirtschaftliche Lage der Ostzone schonungslos offengelegt, und es kann kein Zweifel bestehen, daß das Resultat betrüblich, ja, vielfach sogar erschütternd sein wird. Das heißt mit anderen Worten, daß wir mit einem starken Leistungsgefälle zwischen Ost und West rechnen müssen, und daß sich daraus schwerwiegende Konsequenzen für die sozialen Verhältnisse der Bevölkerung ergeben können. Dennoch müssen wir den Mut zur Klarheit und zur Wahrheit aufbringen, weil erst dann die Mittel der Heilung eingesetzt und wirksam werden können.

Das ist denn auch, das eigentliche Problem, die Produktivität der Ostzonenwirtschaft so rasch und so energisch zu verbessern, daß der Prozeß der Leistungsangleichung auch zeitlich so kurz wie möglich bemessen werden kann. Gerade hinsichtlich der Bewältigung dieser Aufgabe sind charakteristische Unterschiede der Auffassungen zu verzeichnen. Die einen wollen die Ostzone gegenüber der Konkurrenz von außen zunächst abgeschirmt wissen, um der Ostwirtschaft nach einem vorgefaßten Plan in einer bestimmten Stufenfolge Zeit und Ruhe zu jener Leistungsangleichung zu geben, während andere – und zu dieser Gruppe zähle ich selbst – der Auffassung sind, daß dieser unumgänglich notwendige Angleichungsprozeß um so rascher und erfolgreicher vor sich gehen wird, je inniger von Anbeginn an die Verflechtung dieser beiden Wirtschaftsgebiete sein wird, und je mehr private Initiative und Tatkraft sich entfalten können. Eine abgeschirmte Ostwirtschaft wird in der Enge des eigenen Raumes niemals zu der notwendigen Kraftentfaltung kommen und wird zudem der Befruchtung aus der freien Beziehung zum Westen nicht teilhaftig werden können. Die staatlich manipulierte wirtschaftliche Verbindung zwischen Ost’ und West wird in einer solchen Zwischenzeit niemals die volle Freizügigkeit ersetzen können. Daraus. erwächst die Gefahr, daß hinter der zweifellos gutgemeinten Schutzmauer ein Wirtschaftsgebilde ersteht, das in seiner Leistung wohl auch erstarken mag, in struktureller Hinsicht aber und in der Ausrichtung der Maßstäbe entbehren, müßte, weil sicherst aus den gesamten und umfassenden Beziehungen innerhalb der gesamtdeutschen Wirtschaft die spezifische Stellung und Aufgabe der Ostzonenwirtschaft herauskristallisieren kann.

Auch 1948 stellte sich uns die Frage, ob wir aus einem Schutzbedürfnis heraus die Wiederverflechtung Deutschlands mit der Welt in mählichen Übergängen vollziehen oder ob wir durch eine freizügigere Handelspolitik von Anbeginn an versuchen sollten, uns dennoch im internationalen Wettbewerb durchzusetzen. Bei der Entscheidung mußte einerseits geprüft werden, ob eine echte Chance gegeben war, unter dem Druck dieses Wettbewerbs schnell zu einer Leistungsangleichung der deutschen Wirtschaft zu kommen, aber andererseits mußte berücksichtigt werden, daß die Wiederingangsetzung der deutschen Wirtschaft und eine ausreichende Beschäftigung in unserem Land nur dann zu bewerkstelligen war, wenn wir durch ausreichende Exporte unseren Importbedarf an Nahrungsmitteln und Rohstoffen decken konnten. Mit der „Liberalisierung“ haben wir uns zu dieser kühneren Politik, bekannt, und niemand kann mehr leugnen, daß dieser Schritt zu einem geradezu überraschenden Erfolg führte.

Die Sorge, daß die Ostzonenwirtschaft mit der Umorientierung nach dem Westen wegen unzureichender Rohstoffversorgung in ihrer. Intensität gehemmt sein könnte, ist unbegründet. Wirsind heute auf Grund der Devisensituation und unserer Guthaben aus Ausfuhrüberschüssen durchaus in der Lage, einen zusätzlichen Import von drei bis vier Mrd. DM zu bewerkstelligen, wobei noch erleichternd hinzukommt, daß uns die Wiedervereinigung ja auch zu Deviseneinsparungen verhelfen wird. Des weiteren darf nicht vergessen werden, daß nach diesem erlösenden Schritt, auch die Menschen sich wieder frei bewegen dürfen, und daß Unternehmer und Gewerbetreibende aller Art das mittel- und ostdeutsche Wirtschaftsgebiet dann nicht nur als neue Absatzmärkte betrachten, sondern sich dort auch in der Produktionssphäre betätigen werden. Es ist wohl kaum zuviel gesagt, daß die ganze Wirtschaft der Bundesrepublik mit Rat und Tat bereitsteht, um der rückgegliederten Ostwirtschaft die Aufgabe der Leistungsangleichung zu erleichtern. Privates und öffentliches Kapital dürfte in ausreichendem Maße mobilisiert werden können, um zur Erreichung dieses Zieles beizutragen, zumal die Wiedervereinigung Deutschlands ohnedies nur in einer weltpolitisch befriedeten Atmosphäre denkbar ist und ohne übertriebenen Optimismus angenommen werden kann, daß dann im Haushalt der Bundesrepublik Mittel für die Verteidigungsleistungen freigesetzt und für den wirtschaftlichen und sozialen Aufbau der Sowjetzone eingesetzt werden, können. Das bedeutet mit anderen Worten, daß für eine Übergangszeit der Westen mit güterwirtschaftlichen Leistungen der Wirtschaft d. h. der Bevölkerung der Ostzone helfend zur Seite steht, und es kann da gar kein Zweifel sein, daß die in der Bundesrepublik vorhandenen Kapazitäten zu solcher Leistung auch ausreichen.