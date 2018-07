Im Zusammenhang mit der Bildung der zwei Nachfolgegesellschaften der Firma Fried. Krupp, Essen, nämlich der Kohleneinheitsgesellschaft „Bergwerke Essen-Rossenray AG, Essen“ und der Holding-Gesellschaft „Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen“, erklärte Direktor Schröder, daß der niedrige Ansatz der Aktienkapitalien von 30 bzw. 65 Mill. DM sowohl den Grund habe, die beiden Pakete vernünftig verkaufen zu können – das ist die alliierte Auflage für Krupp –, als auch die Bilanz für die Aufnahme neuen Fremdkapitals vorzubereiten. Damit wäre in den letzten Wochen von der dritten Montangesellschaft der Weg zum privaten Kapitalmarkt wieder beschritten. Nach der schnellen Überzeichnung der 30 Mill. der Anleihen von Mannesmann und Klöckner und der 25 Mill. DM-Anleihe von Esso meldet Krupp sich nach Linoleum-Bietigheim als fünfter Interessent an.

Die Kapitalisierung der Investitionsprogramme durch langfristige Anleihen ist nicht nur der gesündere Weg für die Unternehmen – jedenfalls auf lange Sicht –, er bietet auch die Voraussetzung, den in Bewegung gekommenen Eisen- und Stahlpreis marktmäßig abreagieren zu können. Fremdkapitalien ersparen die hohen Investitionsraten, die heute auf dem Preis liegen und die Selbstfinanzierung decken müssen. In den Jahren der Verkäufermärkte ging diese Methode klar. Jetzt beginnt das Preisproblem erneut in Bewegung zu geraten. Bemerkenswert ist dabei die jüngste Stellungnahme des Stahlbau-Verbandes, der unumwunden erklärte: „Die deutschen Stahlbaufirmen müssen, mindestens für ihre Exporte, bei der Walzstahleindeckung auf die preislich günstigeren Erzeugnisse der Nicht-Montanunions-Länder abwandern, die durch die Senkung der Einfuhrzölle besonders interessant geworden sind.“ Da das zollbegünstigte Kontingent monatlich rund 120 000 t beträgt, ist praktisch der Roheisen- und Walzstahlimport unbeschränkt frei.

Nicht ganz mit Unrecht hat die eisenschaffende Seite darauf reagiert und an die Adresse der Eisenverarbeitung die Worte gerichtet: „Bei Durchführung der beabsichtigten Zollmaßnahmen wird es recht und billig sein, wenn die eisenschaffende Industrie ihrerseits zollbegünstigte Importe von Maschinen und Anlagegütern für ihren eigenen Bedarf erhält.“ Rlt.