Der Kölner Rundfunkkommentator Hans Otto Wesemann erteilt in seinem neuesten Buch, das im Verlag August Lutzeyer, Frankfurt, erschien, „Dem Verbraucher das Wort“. Es beginnt mit dem Start, darauf folgt eine Ansprache an die Damen, die sich über die Preise wundern. Die Frage „Was ist ein Unternehmen wird genauso beantwortet wie die Frage „Wißt Ihr noch“. Auch der Sozialisierungskomplex, die unfertige Sache der Mitbestimmung, ein Stück Garagen-Soziologie und Vater Staat werden unter die Lupe genommen. Das Buch liest sich glänzend. Niemand wird mit Fachausdrücken und zuviel Wissenschaft geplagt. Die Wirtschaft löst sich unter der flüssigen Feder von Hans Otto Wesemann wirklich in ihre verständlichen Bestandteile auf (brosch. 1,85 DM, 156 S.).

AEG schlägt Brücke zur alten und neuen Belegschaft. Die Betriebsstätten der AEG lagen vor dem Kriege zum überwiegenden Teil in Berlin. 90 v. H. der Betriebsangehörigen waren Berliner. Nach dem Kriege, stand die Firma vor schwierigen Aufgaben. Die fünf im Berliner Westsektor gelegenen Fabriken wurden wieder aufgebaut. Anstelle der im Ostsektor und in der Sowjetzone verlorengegangenen Fabrikationsstätten wurden neue Betriebe im Bundesgebiet errichtet. Es galt, die 33 000 Betriebsangehörigen wieder zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzubringen und sie über den heutigen Umfang und das Arbeitsgebiet des Unternehmens zu unterrichten. Es kam hinzu, daß zahlreiche neue Mitarbeiter gewonnen wurden. In einigen Fabriken, z. B. in Oldenburg und Neumünster, beträgt der Flüchtlingsanteil bis zu 60 v. H. Alle diesen Menschen mit der Tradition des Unternehmens vertraut zu machen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und ihnen einen Überblick über die neuentstandenen Fabriken zu geben, ist der Zweck einer Broschüre, die die Verwaltung mit dem Titel „Unsere AEG“ an alle Betriebsangehörigen verteilt hat.

Die Osram GmbH Kommanditgesellschaft, Heidenheim/ legt in einer gut ausgestatteten Druckschrift „Osram nach dem Wiederaufbau“ Zeugnis von der Nachkriegsleistung dieses führenden deutschen Glühlampenwerkes ab. Diese Leistung dokumentiert sich nicht zuletzt in der Ausweitung der Arbeitsfläche in den vielen Produktionsstätten des Unternehmens in Berlin und im Bundesgebiet, und zwar von 4 000 qm im Jahre 1945/46 auf nunmehr mehr als 230 000 qm und nicht weniger in der Zunahme der Arbeitskräfte von 651 am 1. Juli 1951 auf zur Zeit rd. 8700 Personen. Die Herstellung von Glühlampen hat im ersten Halbjahr 1953 rd. 112 v. H. der Produktion von 1936/37 erreicht. Der Anschluß an den internationalen Wetbewerb ist mit einem Exportanteil von nunmehr wieder rd. l2 v. H. des Gesamtumsatzes vollzogen worden.

Unter dem Titel „Schlagbaum hoch“ gibt der ADAC einen Ratgeber für Auslandsreisen heraus, in dem alle! Wissenswerte für die Reisevorbereitungen enthalten ist. Für alle europäischen Länder sind kurzgefaßte Tips zusammengestellt, aus denen der Reiselustige vor und während der Reise Rat für alle Nöte holen kann. Dieser neue Ratgeber des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club wird in Verbindung mit der touristischen Beratung und der Hilfe bei der Beschaffung von Grenzdokumenten allen Reiselustigen gute Dienste tun.

Über das Werden und Wirken der Buderus’schen Eisenwerke, Wetzlar, berichtet eine von dem Unternehmen herausgegebene Schrift, die dank ihrer gehaltvollen Gestaltung den Rahmen einer Werbeschrift in erfreulicher Weise sprengt und jedem Leser wertvolle Einblicke in das Thema „Mensch in Betrieb“ vermittelt.

In der Reihe „Wirtschaftsrecht“, der Sammlung von Gesetzen, Verordnungen und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Hansestadt Hamburg, erschien kürzlich der dritte Band mit Märkten, Sachverständigen, Eich- und Münzwesen sowie Wirtschaftsstatistiken. Der vierte Band, der gleichzeitig erschien, enthält das Preisrecht. Die Sammlung wird vom Präsidenten des Landesverwaltungsgerichtes Hamburg, Dr. Andrew Grapengeter, herausgegeben und von Oberregierungsrat Dr. Harald Sieg bearbeitet.