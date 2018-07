Wir sind es gewohnt, daß sich Romanhandlungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ausschließlich vor den zerfetzten Kulissen einer aus allen Fugen geratenen Welt abspielen – so sehr gewohnt, daß wir das eigentlich Ungewöhnliche – dieses Umstandes schon gar nicht mehr bemerken; daß wir schon fast vergessen haben, jene nicht minder zahllosen Schicksale mitzuzählen, die wenigstens in ihrer, äußeren Gestalt keine wesentlichen Abweichungen von dem Verlauf aufweisen, den sie in weniger unruhigen Zeiten wahrscheinlich ebenfalls genommen hätten. Nicht, daß sich irgendein menschliches Dasein unberührt von Tod und Brand zu entwickeln vermocht hätte – in den letzten zwanzig Jahren verlor die Individualität so sehr an Boden, daß es keinem Menschen vergönnt, war, sein Leben ohne die zweifelhaften Einflüsse politischer Entwicklungen zu formen. Aber wir sollten es doch nicht von vornherein abtun, wenn uns ein Autor endlich einmal wieder Menschen schildert, die weder verfolgt wurden noch Verfolger waren. Denn im Grunde erzählen die Romane unserer Zeit doch nur von einer aktuellen Ausnahmesituation, in der sich die Menschen auch notwendigerweise außergewöhnlich benehmen – das normale menschliche Fühlen und Verhalten aber kommt bei dieser in den Vordergrund gerückten, allein naturgemäß einmal vorübergehenden Aktualität meist viel zu kurz.

Den Zeitroman endlich wieder zu einer Aussage über das normale Dasein und Denken zurückgeführt zu haben, zu den „unaktuellen“ Menschen also, in denen es nichts weiter gibt als Zuneigung und Ablehnung, als Freude und Leid, zu einer Schilderung, die nur die Besinnung auf die ganz einfachen, aber stetigen Vorgänge im menschlichen Leben zum Gegenstand hat – dies ist das Verdienst eines Buches von Otto F. Beer: „Wiedersehen in Meran“, österreichische Verlagsanstalt, Innsbruck, 314 Seiten. Gewiß ist auch dieser Roman ohne das Geschehen der letzten Jahre nicht denkbar – aber hier ist endlich einmal ein Autor, der es riskiert, dieses Geschehen auch nicht zu überschätzen. Nicht die Zeit, sondern der Mensch ist sein Thema, und nicht ein Mensch, der von der Zeit und nur von der Zeit abhängig ist und von ihr geformt wird, sondern einer, dem es Herkommen und Beruf und vor allem die zufällige geographische Lage seines Wohnortes’vergönnt haben, trotz unmittelbar erlebter Umstürze die immerwährenden menschlichen Konflikte zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen.

Otto F. Beer ist Österreicher und hat Musik studiert – dies mögen die zwei wesentlichen Gründe gewesen sein, die ihm halfen, sich vor der üblichen Verwechslung historischer mit menschlichen Erlebnissen zu bewahren. Und da er bei seiner Romanfigur die gleichen, ihm vertrauten Voraussetzungen zugrunde legt, vermeidet er jede Verzeichnung. Die Wiederbegegnung eines Wiener Dirigenten mit der Frau, die er vor Jahren zu lieben begonnen hat, ist als Stoff zwar weder neu noch originell. Aber gerade diese Allerweltsgeschichte entspricht dem Charakter des Buches ‚ebensosehr, wie etwa der weitgehende Verzicht auf äußere Spannung. Dem Autor kam es eben vorwiegend darauf an, jegliche Ausnahmesituation zu vermeiden, soweit es die Ereignisse der letzten Jahrzehnte irgendwie zuließen. Nur dadurch konnte es ihm gelingen, sein Anliegen nicht unmittelbar und dennoch unmißverständlich auszusprechen: jedes menschliche Geschick setzt sich aus einer Reihe äußerlich unterschiedlicher Begebenheiten zusammen; die entscheidenden Ereignisse jedoch widerfahren uns mehrmals – wahrscheinlich, weil jeder Mensch immer wieder seiner Anlage gemäß handelt.

Um diesen Gedanken überzeugend durchzuführen, muß Beer allerdings hin und wieder seinen Grundsatz verleugnen und zu außergewöhnlichen Zufällen Zuflucht nehmen. Das ist schade. Er muß auch zuviel und zu genau „konstruieren“. Das ist ebenfalls schade, denn nichts gibt es eigentlich in diesem Roman, was sich aus sich selbst oder der Situation heraus entwickeln könnte. Seine Dialoge sind feinsinnig und klug, aber man spürt in ihnen nicht die Rede, sondern den Gedanken. Auch der Handlungsablauf wird auf diese Art in seinem gesamten Erscheinungsbild zu einem nahezu alle Wahrscheinlichkeit ausschließendem Gedankengebäude, das allzu offensichtlich nur der Beweisführung wegen errichtet wurde.

Man mag sagen, daß die Aufgabe, die der Autor – sich stellte, in der Form eines Romans auf diese Weise nicht gelöst werden dürfe. Fest steht, trotzdem, daß ein solches Buch einem breiten Publikum größere und nachhaltigere Klärung zu vermitteln vermag, als es oftmals philosophische Essays können.

Wilhelm G. Dittmer