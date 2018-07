Inhalt Seite 1 — Schatten über der Zahlungsunion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Verlängerung der Europäischen Zahlungsunion um ein weiteres Jahr vom 1. Juli 1953 ist ohne größeres Aufsehen über die Bühne gegangen. Inzwischen ist jedoch die Front der unbedingten EZU-Anhänger ziemlich durchlöchert worden. Neue unangenehme Entwicklungen werfen ihre Schatten voraus. Die deutsche Quote ist so weit überschritten, daß selbst die vereinbarte Rallonge in Gefahr, steht, in Kürze aufgebraucht zu werden. Italien dürfte in absehbarer Zeit ebenfalls seine Quote nach der Minusseite überschritten haben. Frankreich hat seit 18 Monaten seine Liberalisierung eingestellt, und gerade die jüngsten Ereignisse dort haben wohl kaum dazu beigetragen, die Toleranz der übrigen EZU-Partner für die „eigenartige französische Wirtschaftspolitik zu fördern. Am Beispiel der EZU zeigt es sich jedenfalls, daß dem staatlichen Dirigismus auch auf internationaler Basis Grenzen gesetzt sind und Quoten und rechnerische Festlegungen kein geeignetes Mittel sind, dem dynamischen Prozeß der Integration nationaler Wirtschaftsräume zu einem wirklich durchschlagenden Erfolg zu verhelfen.

Niemand bestreitet, daß die EZU in den drei Jahren ihres Bestehens mehr Erfolge erzielen konnte, als die Skeptiker bei ihrer Gründung voraussagten. Sie hat den Übergang vom bilateralen zum multilateralen Handel innerhalb Europas und mit dem Sterlinggebiet bewerkstelligen und ebenso eine Ausweitung des Handelsvolumens schaffen können. Was sie nicht konnte, war auf die Dauer die Verhinderung jener Folgen, die sich früher oder später aus ihrer Konstruktion ergeben mußten und ergeben haben.

Es sind vornehmlich drei Elemente, die von Anfang an Bedenken erregten und deren Konsequenzen diese Anfangsbedenken auch in vollem Umfang bestätigten. Das erste Bedenken galt dem Quotenkreditsystem. Es war von Anfang an klar; daß die Multilateralisierung und die Ausweitung des intereuropäischen Handels begrenzt wurde durch das Kreditvolumen, das die EZU – als Gesamtheit ihrer Partner – einzuräumen und aufzunehmen in der Lage war. Es wurde in erster Linie bestimmt durch die Quoten, die die Kreditaufnahme der Schuldnerländer und die Kredithergabe der Gläubigerländer festlegten. Diese Quoten richteten sich nach dem jeweiligen Umfang des Außenhandels des betreffenden Landes im Jahre 1949, stellten also eine Ausrichtung nach der Vergangenheit dar. Man hätte sich darüber klar sein müssen, daß der intereuropäische Außenhandel von 1949 – vier Jahre nach Kriegsende – wohl kaum als normal anzusehen war. So konnte es nicht ausbleiben, daß einige Quoten, wie z. B. die deutsche und die holländische, so offensichtliche Fehlberechnungen waren, daß sie revidiert werden mußten.

Während aber diese Quoten erweitert wurden, ohne daß damit im Falle Westdeutschlands ihre Erschöpfung verhindert werden konnte, blieben auf. der Gläubigerseite die belgische und auf der Schuldnerseite die englische und französische Quote unverändert. Das hat dazu geführt, daß sich nach beiden Seiten erhebliche Überschreitungen ergaben. In beiden Fällen der Überschreitung sehen die EZU-Statuten das Ausscheiden des betr. Landes vor. Dadurch ist auch in die gegenwärtige EZU-Verlängerung um ein weiteres Jahr ein Unsicherheitsmoment hineingekommen, da es diesen Ländern ja freisteht, bei Überschreitung ihrer Quote auszuscheiden.

Das zweite bedenkliche Element der EZU war die Tatsache, daß dieser Kreditmechanismus nur dann ungefährlich war, wenn alle beteiligten Länder eine „vernünftige“, d. h. nichtinflationäre Wirtschaftspolitik durchführten. Es ist nämlich nicht so, daß sich die gesamten Nationalwirtschaften der Partnerländer gegenseitig die Kredite gewähren, sondern es sind nur die Zentralbanken. We im Westdeutschland-seine Quote in der EZU zu mehr als-500 Mill. $ erschöpft, in diesem Falle also der EZU bitten Kredit von mehr als 2 Mrd. DM eingeräumthat, so heißt das nur, daß die BdL diesen Kredit gegeben hat, da sie ja ihrerseits verpflichtet war, die deutschen Exporteure in Landeswährung sofort zu bezahlen. Das innerdeutsche Geldvolumen hat sich damit um diesen Betrag ausgeweitet, dessen Gütergegenwert ins Ausland gegangen ist, ohne daß gleichzeitig entsprechende Güterwerte hereingekommen. sind. Dieser „Geldüberhang“ äußert sich heute in der starken Flüssigkeit der Banken und der Geldmärkte und wirkt nur darum nicht inflationär, weil sich die deutschen Käufer ungeachtet dieser Liquidität zurückhalten.

Belgien hatte seine Quote schon sehr viel früher um ein Vielfaches überschritten. Mit Recht wurde damals in belgischen Finanzkreisen darauf verwiesen, daß damit die Inflation anderer Staaten auf Belgien übertragen wurde. Nicht zuletzt hat Belgien gerade aus diesen Gründen 1952 unter Austrittsdrohung bei Bereinigung seiner Gläubigerposition auf eine fast 80%ige Abdeckung seines Überschusses über die Quote in Gold bestanden.

Heute kömmt Westdeutschland in eine ähnliche Lage, wobei es dazu noch durch das hohe EZU-Guthaben zu einer „EZU-Importpolitik um jeden Preis“ gezwungen wird, damit also zu einer zwangsläufigen Verlangsamung oder sogar Vernachlässigung seines Export-Drives, obwohl sich Theorie und Praxis darüber einig sind, daß Westdeutschland in Zukunft mehr denn je auf seinen Export angewiesen sein wird.