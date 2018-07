Ach, bitte, machen Sie doch noch ein paar Ihrer Wunderschubladen auf!“ rief eine entzückte Besucherin der Vorführerin in einer modernen Musterküche zu, die auf der Schau für die Frau innerhalb der in den Hallen von „Planten un Blomen“ eröffneten Hamburger Lebensmittel-Fachausstellung zu sehen ist. „Das ist mein Traum“, sagte sie leise und schlug den Blick empor, dorthin, wo über einem Herd imaginärer Dampf durch einen im Augenblick ruhenden Ventilator in eine neuartige Esse abgesogen wurde. So ohne Kochdampf wie hier auf der Ausstellung ist dann die Küche auch später im Gebrauch und der heimkehrende Hausherr wird niemals mehr an der Wohnungstür schon in den Ruf „Oh, Kohl!“ ausbrechen können. Dann betrachtete die Besucherin die Schublade mit siebartigem Boden, in der Holzlöffel und Frühstücksbrettchen unsichtbar nachtrocknen können und strich mit der Hand über die mattsilbern schimmernde Fläche von Tisch oder Schrank – von beiden eigentlich, denn die genaue Trennung in Möbelstücke gibt es hier nicht mehr. Nie wird ein geschwärzter Handballen Schmirgelpapier über diesen Metallbelag zu reiben brauchen, allein das sanfte Gleiten feuchter Tücher soll stets den Glanz erneuern. So wird zur Erleichterung der Küchenarbeit mit Tradition gebrochen.

Woanders lebt sie überraschend wieder auf. Im „Stichwort-Material“, den aufklärenden Schriften der ausstellenden Firmen, kann man inmitten der Anpreisungen vom neuen „Gasheizofen, der keinen Schornstein braucht“, vom „Rauchen mit Düse“ und „Braten mit Infrarot“, vom „Formschönen Raumheizofen in der geschwungenen Form einer Lyra“, von der „Denkenden Nähmaschine“, und vom „Vitamin der guten Laune“, auch den „Alten Fritz“ finden. Dazu wird dem Ausstellungsbesucher mitgeteilt: „,Ein ausgezeichneter Tropfen’, lautete das Urteil des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen über unseren Weinbrand. Gleichzeitig erteilte der Prinz der Firma die Genehmigung, den Namen Alter Fritz mit den entsprechenden Insignien für ihren Weinbrand zu verwenden.“

In fünf großen Hallen – an etwa 600 Ständen – kann man sich ansehen, was der Einzelhandel zu verkaufen und wie er es anzubieten hat. Neun von zehn Hausfrauen kaufen beim Einzelhändler ein, wurde bei der Eröffnung berichtet. Neun von zehn Hausfrauen kennen darum wahrscheinlich schon vom täglichen Einkaufen her, was der Einzelhändler zu verkaufen hat und wie er seine Ware anbietet. Also gibt es auf dieser Schau nicht viele Überraschungen, dagegen aber eine Reihe begehrenswerter Dinge zu sehen, die sich die meisten Hausfrauen schon auf mancher früheren Ausstellung ausgesucht und seitdem gewünscht haben dürften: Mixer und Dampftopf, Geschirrspülmaschine und Waschautomat.

Der Ladeninhaber aber überlegt, woher er den Kredit bekommen könnte, der es ihm möglich machte, der Aufforderung „Schneller bedienen, mehr verdienen“ nachzukommen und sich die neue Ladenschnellwaage anzuschaffen, den neuen Milchmeßhahn, mit dem er pro Stunde bis zu tausend Liter Milch in Portionen von einem viertel bis zu einem Liter einfüllen kann oder die Wurstschneidemaschine, die vier Scheiben gleichzeitig abschneidet.

R. H.