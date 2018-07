Wie aber steht es mit der künftigen Beschäftigung der Bevölkerung der Ostzone? Wird da nicht bis zur Aufholung des Leistungsrückstands eine große Arbeitslosigkeit Platz greifen müssen, und besteht dann überhaupt die Aussicht, das Leistungsgefälle jemals auszugleichen? Gewiß wird es auch jetzt wieder Leute geben, die genau wie vor der Währungsreform auf Grund mechanistischer Verfahren zu erschütternden Prognosen kommen werden. Bekanntlich hat ein wissenschaftliches Institut in Deutschland seinerzeit ein Arbeitslosenheer von 5–6 Millionen Menschen vorausgesagt. Wir können also schon mit einiger Gelassenheit den trüben Prophezeiungen derer entgegensehen, die in ihrer rationalen „Vollkommenheit“ wieder einmal die menschlichen und soziologischen Imponderabilien, die Impulse und Energien vergessen werden, die sich eben nicht auf eine rechenhafte Formel bringen lassen. Gerade die Not der noch unter der Tyrannei lebenden Menschen, ihr Hunger und ihr Mangel „an allem, was das Leben lebenswert macht, werden sich aber als eine mächtige, vorwärtsdrängende Kraft erweisen und der menschlichen Arbeit fast ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten bieten.

Wenn ich mit aller Entschiedenheit der Überzeugung bin, daß der Wirtschaft und der Bevölkerung der Sowjetzone mit einer vermeintlichen. Schutzpolitik ein schlechter Dienst erwiesen werden würde, ja, damit eine rasche und erfolgreiche Wiedereingliederung mir auf solche Weise sogar gefährdet erschiene, so verkenne ich doch nicht, daß der Wirtschaft des Ostens vom Staate Hilfestellung geboten werden muß. Viel besser aber als leistungshemmende Schutzmaßnahmen erweisen sich produktionsfördernde steuerliche Erleichterungen und Befreiungen. Bei der Höhe der heute auf unserer Wirtschaft ruhenden Steuerlast sind alle und ausreichende Voraussetzungen gegeben, um durch Steuerentlastung, trotz der Leistungsdifferenz zwischen Ost und West, den Unternehmungen der Ostzone zu betriebs-, kosten- und ertragswirtschaftlich gleichartigeren Startbedingungen im Wettbewerb zu verhelfen. Nicht zuletzt ist es gerade diese Überlegung, die mich für freiheitliche marktwirtschaftliche Grundsätze und Methoden der Rückgliederung der Ostzone eintreten läßt.“

So kommen wir im ganzen zu dem Schluß, daß die allerorts vorherrschenden Befürchtungen hinsichtlich tragischer materieller Rückwirkungen auf menschliche Eigenschicksale hüben und drüben als unbegründet angesehen werden müssen, Weder wird für die heutige Bevölkerung des Bundesgebietes durch den Zusammenschluß eine steuerliche Belastung eintreten, noch etwa dadurch die Existenz von Betrieben gefährdet werden. Der Kapazitätszuwachs durch die gesamtwirtschaftliche Einbeziehung der Ostzone wird im Durchschnitt noch nicht einmal dem steigenden Bedarf der Ostzonenbevölkerung entsprechen, so daß sogar für weitere wirtschaftliche Expansion Raum bleiben dürfte. Die Arbeitsmarktlage, wird durch ein solches Ereignis im seitherigen Bundesgebiet nicht oder wenn überhaupt, dann nur nach der positiven Seite hin, berührt. Aber auch in der Sowjetzone selbst ist mit einer stärker zunehmenden Arbeitslosigkeit nicht zu rechnen. Die Betriebe und Unternehmungen im Osten werden durch den Wettbewerb nicht erdrückt werden, sondern umgekehrt gerade durch den Wettbewerb rascher und erfolgreicher zu höherer Leistungsergiebigkeit gelangen. In politischer, wirtschaftlichen und menschlicher Beziehung wird die Wiedervereinigung Deutschlands Kräfte entfesseln, von deren Stärke und Macht sich die Schulweisheit der Planwirtschaftler nichts träumen läßt.