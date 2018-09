Der Vorstoß, den Tito vor zehn Tagen in der Triester Frage unternommen hat, scheint im Sande zu verlaufen. Zwar hat der kommunistische Staatschef am 6. September in einer Rede, die er unmittelbar an der italienischen Grenze hielt, den Anschluß der sogenannten Zone B, das heißt der unmittelbaren Umgebung von Triest, die ohnedies schon unter jugoslawischer Verwaltung steht, an sein Land und eine Internationalisierung der Stadt Triest gefordert, was in Italien begreiflicherweise im höchsten Grade übelgenommen wird. Dennoch sieht Tito Haltung im Augenblick nicht mehr so aus, als ob man in jedem Augenblick Grenzschießereien oder gar einen Zusammenstoß befürchten müßte. Gerade darum aber ist die Frage berechtigt, was eigentlich in Belgrad beabsichtigt war, als man am 28. August der offiziösen Agentur Jugo-Press den Auftrag gab, dieses empfindliche Problem ohne jeden sichtbaren Anlaß in diesem Augenblick anzuschneiden.

Seit ungefähr vier Jahren hat man sich gewöhnt, das kommunistische Regime Jugoslawiens auf der friedlichen Straße der Annäherung an den Westen und der Liberaliserung zu sehen, unter mehr oder weniger heftigen ideologischen Rückzugsgefechten an der Front des Kalten Krieges. Wieviel davon Realität und wieviel Propaganda oder Bauernfängerei war, konnte niemals so recht ergründet werden. Aufgeschlossene Beobachter im Westen waren sich jedenfalls stets darüber klar, daß bei allem Haß und aller Angst, die Tito von Stalin trennten, die Möglichkeiten des Belgrader kommunistischen Diktators, seine Wirtschaft und seine Politik zu liberalisieren, doch sehr begrenzt waren. Denn vielmehr als ein demokratisches ist ein solches totalitäres Regime darauf angewiesen, seinen Funktionärskörper bei Laune zu halten, das heißt, ihm die Privilegien zu garantieren und seiner Ideologie Rechnung zu tragen. Der Funktionärskörper aber, nachdem man in Jugoslawien ungeschickterweise den alten Staatsapparat fast völlig beseitigt hatte, besteht zum größten Teil und namentlich in allen führenden Positionen aus Kommunisten, von denen auch heute noch sehr viele insgeheim Kominformisten sind. Tito kann nicht wagen, selbst wenn er wollte, durch Liberalisierung von Wirtschaft und Politik diese Leute zu entmachten, weil sie für ihn unersetzlich sind. Auf irgend jemanden muß sich ein Diktator schließlich stützen. Um die Mehrheit unter eine Diktatur zu zwingen, bedarf man einer Minderheit, die dies durchführt. Infolgedessen liegt Tito der Konflikt mit der Sowjetunion, obgleich er seine politische Existenzgrundlage darstellt, hart im Magen. Man sollte sich also nicht wundern, wenn er anfinge, wenigstens einen Teil des Weges, den er in Richtung Westen seit 1948 beschritten hat, wieder zurückzukehren, bis er, dem Osten angenähert, eine Stelle findet, wo sich die Ideologien, die seinen Machtapparat nun einmal beherrschen, leichter einbauen lassen.

Hat Tito mit dieser Retraite angefangen? Die Frage ist schwer zu beantworten, aber einige Anzeichen deuten darauf hin. Vor allem der Triester Vorstoß kann leicht so ausgelegt werden, als werde hier nicht ein sachliches Ergebnis, sondern einfach Krach mit dem Westen gesucht. Diese Überlegung wird besonders dadurch gestützt, daß dieselbe Agentur Jugo-Press am 29. August einen von der Belgrader Presse groß übernommenen Angriff auch gegen Griechenland lancierte, der sich mit der Frage der slawischen Minderheit im griechischen Mazedonien befaßte. Es scheint, daß diese Aktion noch bedeutsamer ist als die gegen Triest, weil der Pakt mit Griechenland und der Türkei das einzige Vertragssystem ist, in dem Jugoslawien sich dem Westen gegenüber verpflichtet hat, und weil obendrein just bei der Unterzeichnung des Freundschaftspaktes mit Griechenland von Seiten Jugoslawiens versichert wurde, daß die mazedonische Minderheitenfrage nicht wieder aufgerollt werden solle. Zwar ist die Belgrader Regierung seither von dem Artikel der Jugo-Press formell abgerückt, aber die Reaktionen der griechischen Öffentlichkeit sind so stark, – was auch leicht vorauszusehen war –, daß man wohl von einer Krise des Balkanpaktes sprechen darf.

Triest und Mazedonien sind zwei konkrete Tatsachen, aber es gibt auch noch andere, weniger konkrete und doch bemerkenswerte Vorgänge. Wer die amtlich gesteuerte jugoslawische Presse liest, merkt bald, wie sehr sich Belgrad von der amerikanischen Politik distanziert. Ob es sich nun um Korea, China, Indochina, Iran, um den Streik in Frankreich oder die Regierungskrise in Italien handelt, in jedem Fall ist der Standpunkt der Belgrader Presse mit dem der Moskauer Prawda einigermaßen identisch, mindestens ihm ähnlich, In der Berichterstattung über Deutschland ist die Tito-Presse jederzeit Adenauer-feindlich, mindestens in der Aufmachung und in den Überschriften. Nimmt man z. B. eine Belgrader Politika zur Hand, dann lautet die eine Balkenüberschrift: „Ostdeutschland muß die Hauptrolle bei der Vereinigung des Landes spielen“ und die andere: „Verstärktes Zerwürfnis zwischen den Westalliierten“. Das Sowjetregime wird zwar noch kritisiert, aber mit sehr viel mehr Milde als vor dem Tode Stalins, von dem tödlichen Gegensatz früherer Jahre ist nicht mehr viel zu merken.

Das ist natürlich auf der anderen Seite nicht unbemerkt geblieben. Nicht nur die Sowjetunion, sondern auch einige Satellitenstaaten haben damit begonnen, ihre diplomatischen Beziehungen mit Belgrad zu normalisieren. Ein ebenso bedeutsames Anzeichen der veränderten Atmosphäre mag die Pariser Meldung einer amerikanischen Agentur sein, daß die Chefs der französischen KP ihren Mitgliedern verboten haben, die Bezeichnungen „Titoist“ und „Titoismus“ weiterhin als Schimpfwörter zu gebrauchen.

Welche Bedeutung und vor allem welchen Grad von Bedeutung all dies haben mag, ist außerordentlich schwer zu beurteilen. Aber es ist eine Tatsache, daß autoritäre Regierungen Annäherungsversuche gern durch Pressepräludien einleiten, einmal um den Adressaten freundlicher zu stimmen, zum anderen um die eigene Bevölkerung sachte auf den neuen Weg zu führen. Möglicherweise wird hier gerade ein solcher Vorgang dem Westen vorexerziert, ohne daß dieser bisher gemerkt hat, woran er ist. Ra.