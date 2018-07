Nur die in der Kunst des Weglassens geschulte Darstellungsart des gewiegten Journalisten konnte das ungeheure Material politischen Geschehens seit Karl dem Fünften zu einem Extrakt von 320 Seiten zusammenfassen. Nicht etwa zusammenpressen, denn es handelt sich bei Paul Sethes Buch Schicksalsstunden der Weltgeschichte“, Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt, um wirkliche Geschichtsschreibung. Sethe arbeitet die immer wieder zutage tretenden Grundelemente des politischen Handelns (auch der politischen Torheiten) plastisch heraus. So fällt es dem Leser leicht, dem Fluß der Geschichte, aber auch ihrer schicksalhaften Verkettung zu folgen, zumal die Spannung ständig wachgehalten wird durch Beispiele ihrer unerbittlichen Logik. Napoleon und Hitler, Alexander von Rußland und Stalin, Pitt und Churchill sind einander verwandte Persönlichkeiten. Ihr politisches Agieren läßt sie wie die gleichen Figuren eines Zeitendramas erscheinen, die in aufeinanderfolgenden Akten nur in verschiedenen Kostümen auftreten.

Sethe spürt auch den kausalen Zusammenhängen der Weltpolitik sozusagen von der Zelle her nach. Alles wirkt weiter durch die Jahrhunderte unter seinem anfänglichen Vorzeichen. So formten etwa die Gedanken in Thomas Moores Buch „Utopia“ das Wesen der englischen Politik in Europa und später auch in Übersee. So zieht sich die Linie der französischen Aggression von Richelieu über Franz den Ersten und Ludwig den Vierzehnten bis Napoleon. Daß sie später aus Gründen der Kriegspropaganda in ihr Gegenteil verkehrt wurde, daß auch England trotz historisch verbriefter Tatsachen und eigenem Besserwissen sie leugnete und statt dessen Deutschland der Angriffslust bezichtigte, bestätigt nur die Worte Sethes, wenn er sagt: „Dennoch erröteten die britischen Staatsmänner 1919 nicht, als sie ihre Zustimmung zu der Note vom 16. Juni an Deutschland gaben, in der die preußische Tradition als Trägerin aller Politik der Angriffskriege seit Jahrhunderten angeklagt wurde. Für die Politiker unseres Jahrhunderts ist die Geschichte ein Ding, das man biegen und dehnen kann, wie Kinder es mit ihren Spielzeugen tun.“

Es ist für den Leser von traurigem Reiz, solchen Zusammenhängen nachzugehen, um zu begreifen, wie alles geschah, und auch, um zu erkennen, daß die Sünden der Gegenwart keineswegs originalen Charakter besitzen. Schon 1681 konnte der Bischof Fenelon zu Ludwig dem Vierzehnten sagen: „Mitten im Frieden haben Sie Krieg geführt und wundersame Eroberungen gemacht. Sie haben Kränkungen und Hohn der Rechtsanmaßung und Gewalttätigkeit hinzugefügt.“

Paul Sethe schrieb sein Buch, wie er andeutet, für die, welche keine Zeit haben, dicke Geschichtswerke zu wälzen, aber doch orientiert sein wollen. Er schrieb es ferner für die Jugend. Das letztere ner Darstellung und die Weite seiner weltpolitischen Perspektiven gerade für die aufgeschlossene jüngere Generation Ansporn sein mögen zum Weiterdenken und zum vertieften Studium mancher Fragen, die in dem Buch nur angeschnitten werden konnten. Es findet sich deshalb auch am Schluß ein Verzeichnis einschlägiger Literatur, das weitergehenden Ansprüchen gerecht wird. Zwar glauben auch wir mit dem Verfasser nicht, daß allzuviele davon Gebrauch machen werden. Die Mehrzahl der Zeitgenossen dürfte sich mit dem politischen Journalisten Paul Sethe begnügen, der zugleich ein so hervorragender Geschichtskenner ist, daß er ihnen die Gegenwart von der Historie her mühelos erschließt. Und das ist ja auch der Zweck dieses Buches, dem man als Motto ein Wort Ortegas voranstellen möchte: „Historisches Wissen ist eine Technik ersten Banges zur Erhaltung und Fortsetzung einer gereiften Zivilisation.“

Heinz Hell