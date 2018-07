Inhalt Seite 1 — Chancen für Großbank-Aktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es fällt dem Wertpapiersparer nicht immer ganz leicht, den Absprung vom festverzinslichen Papier zu den Aktien zu finden, und doch kommt er, wenn er sein Vermögen (Ersparnisse) gewissenhaft anlegen will, um diesen Entschluß nicht herum. Wann der Zeitpunkt für den einzelnen gekommen ist, sich sowohl in festverzinslichen Werten als auch in Aktien zu engagieren, ist generell kaum zu umreißen; man sollte jedoch das Risiko weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu groß werden lassen. Wer sich von einer einseitigen Vermögensanlage entlasten will, der darf bei der Auswahl der zu erwerbenden Aktien nicht in den Fehler verfallen, niedrig bewertete Stücke ohne weiteres auch als preiswert anzusehen.

In einem normal funktionierenden Kapitalmarkt müßte der Zinssatz der festverzinslichen Titel unter dem der Aktien liegen, denn die Dividende der Aktien soll ja Verzinsung und Risikoprämie in sich schließen. Zur Zeit ist es bei uns zwar gerade umgekehrt, aber sehr vieles deutet daraufhin, daß wir im nächsten Jahr Dividenden bekommen werden, die den mittleren Zinssatz der festverzinslichen Papiere erreichen und in Einzelfällen sogar überschreiten.

Es bleibt natürlich die konkrete Frage, welche Papiere überhaupt als solide Anlagemöglichkeit gelten. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß es „totsichere“ Aktien nicht gibt und auch nicht geben kann, denn die Aktie ist ihrer Konstruktion nach nun einmal ein Risikopapier, ihr Inhaber ist Miteigentümer einer Gesellschaft; er besitzt ein beschränktes Mitbestimmungsrecht, er trägt aber auch eine Mitverantwortung, die bis zur Höhe seiner Anteile (Aktien) geht. Trotz dieser Vorbehalte können natürlich Anregungen auf Grund gemachter Erfahrungen und genauer Kenntnisse einzelner Unternehmen in einer bestimmten Richtung gegeben werden. In jedem Fall ist aber ein fachmännischer Ratgeber vonnöten, zumal bei den Besonderheiten des deutschen Kurszettels, auf dem RM- und DM-Kurse noch bunt durcheinander stehen.

Wie fein oft die Unterschiede sind, soll hier am Beispiel der ehemaligen Großbanken erläutert werden:

Umstellung DM-Kurs RM-Kurs effekt. Rendite

bei 6 v.H. Divid.

Commerzbank 10: 5 109 54,5 5,50 v. H.