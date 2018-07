Die Aktienhausse ist trotz der heftigen Kurssteigerungen, die unmittelbar nach der Bundestagswahl zu verzeichnen waren, weitergegangen. Daß diese Entwicklung nicht gradlinig nach oben verlief und zeitweise durch kleinere Rückschläge unterbrochen wurde, ist bei dem Umfang der jeweiligen Gewinne kein Wunder. Wenn in Einzelfällen die um die Wochenwende herum genannten außerbörslichen Kurse nicht mehr erreicht wurden, dann ist das ein Zeichen dafür, daß sich an den Märkten eine gewisse Konsolidierung vollzieht. Die Realisationsneigung war an manchen Tagen recht lebhaft, denn nicht nur die Tagesspekulation nahm Gewinne mit, darüberhinaus fiel auch Material von der Kundschaft an, die zu den Höchstkursen des vergangenen Jahres gekauft hatte und die infolge der zurückliegenden anhaltenden Flaute jetzt endlich ihre Stücke über Einstandspreis abstoßen konnte. Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß noch nicht alle auf ihre Rechnung kommen konnten, denn die Höchstkurse des vergangenen Jahres sind z. B. bei Hoesch und Ver. Stahl noch nicht wieder erreicht.

aus dieser Aufstellung geht weiter hervor, daß die gegen wärtige Bewegung als eine längst fällige Kurskorrektur zu bezeichnen ist. Wenn die Sprünge manchmal als hektisch erscheinen, darf man nicht vergessen, daß bei den meisten in RM notierenden Montangesellschaften ein Gewinn von 9 Punkten durchschnittlich einem Plus von 3 DM-Punkten entspricht. Wenn man das berücksichtigt, erscheint die Aufwärtsbewegung sehr viel weniger scharf.

Übrigens wurde in der vergangenen Woche auch etwas Wasser in den Wein geschüttet: Die Dortmund-Hoerder Hüttenunion meldet einen Verlustabschluß von 35 Mill. DM für 1951/52. Nach bislang unbestätigten Meldungen aus Düsseldorf kommt auch bei den Ver. Stahlwerken für 1952/53 nur eine Dividende von rund 3 v. H. zustande. Bewahrheitet sich diese Nachricht, dann rückt der Kurs der Ver. Stahlwerke dem echten jetzt näher.

Das Inlandspublikum, das an den Börsen endlich wieder mitmacht, darf sich in seinen Überlegungen nicht durch die ausländische Kundschaft irremachen lassen. Da das Ausland größtenteils über Sperrmark kauft, gelten hier andere Kalkulationsgrundlagen. Trotz des weiter ansteigenden Sperrmarkkurses kauft das Ausland billiger und ist in der Lage, höhere Preise zu bewilligen, Übrigens haben auch die Auslandsbörsen mit kräftigen Kurssteigerungen in deutschen Aktienwerten und Auslandsbonds reagiert. Das ist um so bemerkenswerter, als das sonstige Geschäft dort sehr ruhig verlief. Das sich verstärkende Interesse für deutsche Werte wird wachgehalten durch Empfehlungen amerikanischer Wirtschaftsinstitute, die der Öffentlichkeit die Anlage Von Mitteln in westdeutschen Papieren nahelegen.

IG-Farben-Aktien hatten trotz großer Umsätze eine relativ geringe Kurssteigerung aufzuweisen. Dagegen kam es am Elektromarkt wieder zu beträchtlichen Kursgewinnen, die durch große Kaufaufträge (auch aus dem Ausland) bewirkt wurden. Für Kaliwerte, die ebenfalls mehrprozentig anzogen, interessierte sich hauptsächlich die inländische Kundschaft. Von den Tarifwerten konnten vor allem HEW-Aktien weitere Gewinne erzielen. Es vollzieht sich bei ihnen eine Angleichung an die erheblich höher notierenden anderen Gesellschaften der gleichen Branche. An der Hanseatischen Wertpapierbörse wurden die Schiffahrtswerte auf erhöhter Basis umgesetzt. Wiederum starke Beachtung finden die Großbank-Aktien, die um 5 bis 7 Punkte anzogen. Reichsbank-Anteile kamen mit 72 1/2 (nach 66 in der Vorwoche) zur Notiz.

Angesichts der Ereignisse auf den Aktienmärkten mußten die Renten im Hintergrund bleiben. Tauschtransaktionen von Rentenwerten in Aktien waren jedoch nicht zu beobachten, mit Ausnahme bei den Harpener Bonds, wo einige Leute die Geduld verloren und sich an den Gewinnen bei den Montanen schadlos hielten. Die 4 1/2 v. H. Harpener Bonds fielen dadurch vorübergehend auf 120 v. H. zurück, konnten sich aber bis auf 123 v. H. erholen. Mit den steigenden Aktienkursen gewinnt auch der Markt der Wandelanleihen wieder Interesse. Die Verzinsung von 6 1/2 v. H., die mit einer Kapitalertragssteuer von 30 v. H. belegt ist, bot im Hinblick auf höher verzinsliche Anlagemöglichkeiten für die Käufer kaum einen Anreiz und das Wandelrecht war durch die niedrigen Aktienkurse uninteressant geworden. Gekauft wurden vorerst allerdings nur solche Wandelanleihen, deren Wandelrecht nicht mit einer allzu hohen Zuzahlung verbunden ist. Dazu gehören: 6 1/2 v. H. MAN Wandelanleihe 97 (94), 6 1/2 v. H. Buderus Wandelanleihe 95 1/2 (92), 6 1/2 v. H. Nordwestdeutsche Kraftwerke Wandelanleihe 96 1/2 (92), 6 1/2 v. H. Didier-Werke Wandelanleihe 96 1/2 (95). -ndt