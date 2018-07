Die deutsche „Lufthansa“ wird wieder auferstehen. In ihrer ersten Sitzung nach den Bundestagswahlen, die gleichzeitig eine der letzten vor den am 1. November stattfindenden Neuwahlen war, nahm die Hamburger Bürgerschaft die vom Senat beantragten sechs Millionen DM für den Bau einer zweiten großen Wartungs- und Werkstatthalle auf dem Gelände des Hamburger Flughafens in Fuhlsbüttel ohne Debatte gegen die Stimmen der Kommunisten an. Nach der Fertigstellung der Erweiterungsanlagen und der beiden Gebäude im Februar und Ende 1954, für die der Hamburger Staat insgesamt vierzehn Millionen DM bewilligt hat, verfügt der Hamburger Flughafen über zwei große Hallen, die bei einer Torhöhe von nahezu 15 Metern die größten Verkehrsflugzeuge mit einer entsprechenden Leitwerkhöhe aufnehmen können. Damit sind die Voraussetzengen erfüllt worden, die die „Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf“ (Lufttag) in Köln als Vorläufer der neuen deutschen „Lufthansa“ für die Errichtung ihrer technischen Basis in Hamburg-Fuhlsbüttel gefordert hatte. Die Tatsache, daß der Hamburger Flughafen in absehbarer Zeit über eine hochmoderne Flugzeugwerft mit einer Belegschaft von etwa eintausend Mann verfügen wird, in der selbst die größten Verkehrsflugzeuge in Hallen gewartet, überholt und repariert werden können, wird sich auch in einem verstärkten internationalen Luftverkehr auswirken, an dem schon jetzt fünfzehn Luftverkehrsgesellschaften beteiligt sind.

Die „Lufthansa“ beabsichtigt ihren Dienst zunächst mit Flugzeugen vom amerikanischen Typ „Convair 340“ oder „Constellation“, also den modernsten und wirtschaftlichsten Verkehrsflugzeugen, durchzuführen und wird ihren Luftverkehrsdienst zunächst mit einem zahlenmäßig kleinen Flugzeugpark beginnen. Diese kluge Entscheidung der Leitung der „Luftag“ wurde von dem als Interessenwalter seiner Landeshauptstadt tätigen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Ehard dazu benutzt, um noch einmal bei den zuständigen Bundesministerien vorstellig zu werden, daß die Werft der „Lufthansa“ doch auf dem Flughafen München-Riem errichtet werde. Der Ministerpräsident begründete seinen Schritt damit, daß die „Luftag“ nur noch mit einem anfänglichen Einsatz von acht Flugzeugen rechne, so daß ein weit größerer Zeitraum zur wirtschaftlichen Entwicklung der neuen deutschen Luftverkehrsgesellschaft benötigt werde, als bisher angenommen worden sei. Deshalb könnten die in München-Riem vorhandenen Einrichtungen ohne besondere finanzielle Ausgaben von der „Luftag“ sofort in Betrieb genommen werden. Demgegenüber hat die „Luftag“ geltend gemacht, daß die Wahl Münchens als Sitz der Luftwerft zwar eine einmalige Einsparung an Investitionsmitteln in Höhe von weniger als einer Million DM ermöglichen würde, daß andererseits die jährlichen Betriebskosten in München aber um zwei Millionen DM höher lägen als in Hamburg. Ministerpräsident Ehards Intervention im letzten Augenblick hatte keinen Erfolg. Die technische Basis der künftigen „Lufthansa“ und damit auch ein Teil ihrer Verwaltung kommt nach Hamburg, während der Hauptsitz der Gesellschaft zunächst noch in Köln bleibt. EK