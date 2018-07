Die politische und wirtschaftliche Integration Europas – oder, um es gleich genauer zu sagen: Westeuropas – ist (nicht nur bei uns in der Bundesrepublik!) ein „Anliegen erster Ordnung“ für Politiker, Wirtschaftler und Wissenschaftler. Das hat, wieder einmal, recht eindringlich der Frankfurter Kongreß des Internationalen Instituts für Finanzwirtschaft gezeigt, der sich in der letzten Woche drei Tage lang intensiv mit den steuerlichen und budgetären Aspekten der Integration beschäftigte. Über die währungspolitische Seite der Angelegenheit;-will man sich ein andermal unterhalten; der ursprünglich für die Behandlung dieses Fragenkomplexes in Aussicht genommene Berichterstatter war nämlich verhindert, seinen Bericht vorzulegen – und vielleicht ist die damit erzwungene Beschränkung des Kongreßthemas auf die „im engeren Sinne“ finanzpolitischen Fragenkomplexe auch gar kein Malheur, da sich nun die Gelegenheit zu einer sehr viel gründlicheren Behandlung dieser Fragen ergab, als es sonst wohl möglich gewesen wäre.

Eine gewisse Enttäuschung bereitete, um auch dies gleich noch zu sagen, die fühlbare Zurückhaltung der französischen Mitglieder gegenüber dem diesjährigen Kongreßthema, was ihre Teilnahme überhaupt und ihre Beteiligung an der Diskussion betraf. Wenn vollends einer der wenigen westlichen Gäste die „unüberwindlichen Schwierigkeiten“, die sich jeder finanzpolitischen Vereinheitlichung bei der Schaffung supranationaler Gebilde entgegenstellen, an dem „Beispiel der Union Française“ glaubte dartun zu können, die es ja bisher noch nicht fertiggebracht habe, ihren über drei Kontinente verstreut liegenden Teilen eine einheitliche Finanzverfassung zu geben – so ist die Beweiskraft dieses Einwandes nicht gerade groß, und man kann sich eigentlich nur darüber wundern, daß ihm in der weiteren Diskussion nicht schärfer entgegengetreten worden ist: etwa mit dem Hinweis darauf, daß die europäischen Nationalwirtschaften ja (ihrer wirtschaftlichen, sozialen, und politisch-rechtlichen Struktur nach) einander sehr viel ähnlicher sind als die einzelnen Glieder des französischen Reiches ... Als Positivum aber verdient hervorgehoben zu werden, daß die Franzosen in ihrer mehr resignierenden Haltung eigentlich allein standen, und daß insbesondere die Vertreter Belgiens und Hollands (wie auch sonst, auf dem politischen Felde) als Sachwalter des Integrationsgedankens exzellierten.

Über die beiden Teilgebiete des Hauptthemas, also die budgetären und die steuerlichen Fragen, referierten Prof. Daussin (z. Z. Europarat Straßburg) und der Präsident des „Internationalen Instituts“, Prof. Shoup (Columbia-University, N. Y.). Das Generalreferat erstattete Prof. Neumark, der (nach längerer Tätigkeit an der Universität Istanbul) vor einigen Jahren wieder nach Frankfurt zurückgekehrt ist, wo er s. Z. als Schüler und präsumtiver Nachfolger Gerloffs sein akademisches Wirken begonnen hatte. Aus dem Referat Neumarks erscheint uns besonders bemerkenswert, mit welch großem Elan und mit wieviel Optimismus dieser in seiner Arbeit als peinlich gewissenhaft und in seinem Urteil als vorsichtig-abwägend bekannte (und anerkannte!) Fachgelehrte die Chancen einer Integrationspolitik auf dem finanzwirtschaftlichen Spezialgebiet behandelt und bewertet. Er hält es für erforderlich, aber auch für möglich, daß (um zunächst einmal von der „Einnahmeseite“ zu sprechen) die Verbrauchsbesteuerung in einer künftigen europäischen Union verhältnismäßig schnell vereinheitlicht werden muß und kann: zunächst, was ihre einzelnen „Hauptobjekte“ anbelangt (nämlich Alkoholika, Tabakwaren, Mineralölprodukte, dazu noch Zucker), und im weiteren, was Methode und Maß der Belastung betrifft. Auch ein künftiger Fortfall der Einnahmen aus den Zöllen, soweit sie bisher im Warenverkehr der Gliedstaaten untereinander erhoben wurden, erscheint ihm kein unüberwindbares Problem. Weit schwieriger und komplizierter freilich würde es bei einer Integration sein, zu einer Vereinheitlichung der Umsatzsteuer-Systeme zu gelangen, die ja (wie der „Schulfall“ Montan-Union zeigt) unausweichlich ist. Neumark läßt dabei die Frage offen, ob für eine supranationale Organisation der Allphasen- oder aber ein Einphasentyp (und welcher gegebenenfalls) vorzuziehen wäre. Er plädiert weiter für eine Vereinheitlichung im Einkommensteuerrecht bei gleichzeitiger weitgehender oder völliger Angleichung der Tarife‚ und erhebt die gleiche Forderung für die Kapitalverkehrssteuern. Was die („steuergleichen“) Zwangsbeiträge für soziale (Versicherungs-) Einrichtungen angeht, so meint er, daß mindestens für eine längere Übergangsperiode von einer völligen Unifizierung der Beträge (und somit auch der Leistungen) abgesehen werden könne, wobei man sich also damit begnügen solle, die bestehenden nationalen Systeme allmählich einander anzunähern.

Natürlich wird sich auch in einem supranationalen Gebilde die Notwendigkeit eines Finanzausgleichs ergeben. Wie das geschehen könnte, ist weitgehend davon abhängig, wie die politische Entscheidung über die Aufgabenteilung zwischen der Union und ihren Gliedstaaten (sowie deren Gebietskörperschaften) ausfällt. Wenn man (als „Arbeitsthese“) annimmt, daß von der Union die gemeinsame Verteidigung durchzuführen ist und daß ihr wesentliche Aufgaben in der Führung der Wirtschaftspolitik wie auch zunehmends auf dem Gebiet der „sozialen Sicherheit“ zufallen werden, so wird deutlich, daß ihr Finanzbedarf ganz erheblich sein muß. In seinem Referat hat nun Neumark erkennen lassen, daß die „traditionelle Regelung“, wonach dem Bundesstaat die Einnahmen aus Zöllen und (sämtlichen oder doch den wesentlichen) Verbrauchssteuern zufallen, hier, im Falle der europäischen Union, nicht ausreichen dürfte. Er plädiert also für eine Zuweisung der Umsatz- und sogar der Einkommensteuer an die Union – mit „Unterbeteiligung“ der Einzelstaaten an den Erträgen, Für diese selber und für ihre Gebietskörperschaften würden an eigenen Steuerquellen (mit „Objekts- und Ertragshoheit“) wie üblich die (rahmengesetzlich zu regelnden) Ertragssteuern verbleiben, und dazu gewisse Verbrauchsabgaben, sowie kleinere, örtlich gebundene Verkehrs-, Vergnügungs- und veranlagte Aufwandsteuern –, zusätzlich also zu den aus den „großen“ Steuern der Union an die Unterverbände abgezweigten Überweisungsbeträgen.

Über Einzelheiten dieser großangelegten und wahrhaftig als kühn zu bezeichnenden Konzeption wird noch häufiger zu sprechen sein: das Thema „europäische Integration“, in seinen ökonomischen Voraussetzungen und Konsequenzen, wird uns ja noch auf Jahre hinaus beschäftigen müssen, und seine Erörterung wird nicht mehr abreißen. Hier sei nur noch vermerkt, daß Neumark in einem bemerkenswerten (aber durch fachliche Kenntnisse auch fundierten) Optimismus meint, man werde bei Lösungen dieser Art ohne eine steuerliche Mehrbelastung – relativ gesehen, d.h. also im Verhältnis zu dem erhofften und erwarteten Plus an wirtschaftlichem Leistungsvermögen in einer künftigen Union – auskommen können. Was den modus procedendi angeht, so verspricht er sich wenig oder nichts von einem „Vorgehen in Etappen“, sondern befürwortet die Integration „in einem Zuge“, d. h. also durch die Gesamtkonzeption eines Vertrages, der gewisse Fristen für die Durchführung der einzelnen Aufgaben stellt. In diesem Sinne behandelt er denn auch in seinem Generalreferat, unter weitgehender Zustimmung zu den von M. Daussin im diesbezüglichen Spezialbericht erarbeiteten Thesen, die Fragen der materialen und formalen Vereinheitlichung der Haushaltsgestaltung in der Union und ihren Gliedstaaten – ein Thema, auf dessen Einzelheiten hier vorläufig nicht weiter eingegangen werden kann. – Abschließend sei nur noch, in einer gewissen Kritik an der Grundauffassung Neumarks, wonach der (staatliche) Interventionismus überall und unausweichlich gegeben ist, die Frage aufgeworfen, ob eine solche Anschauung nicht doch dazu führt, das Problem des Dirigismus zu „verharmlosen“. Denn ganz so einhellig, wie er es gerne sehen möchte, sind die Auffassungen über das gebotene Maß an dirigistischer „Ordnung“ in den Staaten Westeuropas nun denn doch nicht... auch wenn man (in Modifikation der bekannten These von Prof. Schiller) sich auf die bequeme, aber inhaltsleere und deshalb praktisch nutzlose Formulierung einigen würde: „soviel marktwirtschaftliche Ordnung wie möglich, soviel Interventionismus (indirekte Lenkung – über die Finanz-, Kredit- und Währungspolitik also) wie nötig, um zu einer ausgewogenen konjunkturellen und strukturellen Entwicklung zu kommen“. Denn in einigen Ländern wird ja Maß und Ziel dirigistischer Lenkung sehr viel positiver gewertet, als etwa bei uns... und das bedeutet ganz zweifellos ein recht ernsthaftes Handicap der Integrations-Bestrebungen überhaupt. Erwin Topf