Das Schreibtischtelefon klingelte. Beimann hob ab. „Hier Beimann“, sagte er mechanisch. „Ein Herr Kerb von Flamm & Schwert bittet um eine Unterredung“, verkündete die angenehme Stimme seiner Sekretärin, Fräulein Nebenmaus. „Er sagt, es wird nicht lange dauern.“

Beimann verließ sich in diesen Dingen durchaus auf Maus, die, abgesehen von ihren anderen guten Eigenschaften, auch eine äußerst tüchtige Bürokraft war. Wenn sie diese Unterredung nicht abgelehnt hätte, dann würde es schon richtig sein. „Soll hereinkommen!“ Er setzte sich behaglich zurecht.

Der Besucher stand etwas steif da. „Herr Kerb von Flamm & Schwert, wenn ich recht verstehe?“ fragte Beimann mit seiner freundlichsten Stimme. Dabei ging ihm durch den Kopf, daß er von der Firma schon gehört haben mußte, es war ihm dabei irgendwie nicht recht geheuer; also vorsichtig sein. „Was verschafft mir das Vergnügen? Wollen Sie nicht ablegen und Platz nehmen?“

Der Besucher legte seinen Melonenhut ab, und Beimann fuhr sich mit der Hand über die Augen. Aber es half ihm nichts. Der Glorienschein, der unter dem Hut verborgen gewesen war, blieb über dem Kopfe des Fremden schweben und begleitete ihn die ganze Strecke vom Kleiderhaken zum Schreibtisch zurück. Als er den Mantel abgelegt hatte, konnte man auch einen flüchtigen Blick auf die Flügel erhaschen, die zwar viel kleiner waren, als man hätte erwarten können, aber von einem strahlenden, fast unerträglichen Weiß.

„Herr... Kerb....?“ stotterte Beimann sprachlos.

„Cherub, Cherub. Aber das macht nichts. Namen sind bekanntlich Schall und Rauch.“

Beimann war noch nie in seinem Leben so fassungslos gewesen. Zitternd bot er dem Engel eine Zigarre an, die dieser jedoch dankend ablehnte.