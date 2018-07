Der Verfasser des folgenden Reiseberichtes, Professor Christiansen-Weniger, hat in einer zwölfjährigen Tätigkeit (1928 bis 1940) daran mitgeholfen, auf dem Gebiete des Pflanzenbaus und der Pflanzenzüchtung in der Türkei die Grundlagen für eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung zu schaffen. Jetzt hatte er die Gelegenheit, sich auf einer vierzehntägigen Studienreise selber von den beträchtlichen Fortschritten überzeugen zu können, die mittlerweile in der agrarischen Produktion des Landes erreicht worden sind.

Schon auf der Fahrt nach Ankara, mitten in der zentralanatolischen Steppe, sah ich da, wo früher nur vereinzelte und oft kümmerliche Weizenfelder standen, große Flächen überraschend guter Getreidebestände. Für den Kenner der TrockenlandWirtschaft wird der erstaunliche Wandel durch die zwischen den Weizenbeständen auftauchenden Brachefelder besonders eindrucksvoll. In den Trockengebieten Anatoliens kann vom gleichen Felde nur jedes zweite Jahr eine Ernte gewonnen werden. Der Bauer muß immer ein Jahr Schwarzbrache einschalten, in dem er jeden Pflanzenwuchs auf dem Acker unterdrückt, um die Niederschläge als Bodenfeuchtigkeit für die nächste Ernte anzusammeln. Von der Sorgfalt der Brachebearbeitung hängt weitgehend der Ertrag des nächsten Jahres ab. Früher fehlten dem Bauern oft die Mittel und die Zugkräfte, um die Brache rechtzeitig und ordnungsmäßig durchzuführen. Heute lassen die sauber gehaltenen und gut bearbeiteten Brachefelder den Wandel erkennen.

Noch 1939 hatte ich meine letzte Studienreise mit dem Auto zu 90 v. H. auf Feldwegen auf der „Toprak Yol“ zurückgelegt. Den wenigen Chausseen mit ihren Löchern waren wir damals lieber ausgewichen. Heute ist die Türkei durchzogen von einem guten Straßennetz. Mit Marshallplan-Mitteln wurden moderne amerikanische Straßenbau- und -pflegemaschinen angeschafft; sie sind überall im vollen Einsatz. Während wir früher gewohnt waren, bei Autofahrten ins Land eine Stundenleistung von 20 km zugrunde zu legen, fuhren wir diesmal in 6 1/2 Tagen gut 3000 km. Mit dem Straßennetz ist eine wichtige Grundlage für den stark angewachsenen Binnentransport geschaffen. Allein die Weizenernte hat sich gegenüber dem Jahrfünft 1934 bis 1938 verdoppelt; sie muß vom entlegensten Dorf zum Verbraucher oder zum Exporthafen geschafft werden. Auf unserer Reise hatten wir Gelegenheit, die Entwicklung in den verschiedenen Teilen des Landes kennenzulernen. Der gute Weizenpreis, den die Regierung festgelegt hat, hat die Bauern zu gewaltigen Anstrengungen angespornt.

Die Zahl der Traktoren ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. 1950 waren es rund 10 200, aber 1952 bereits 33 300. Ähnlich liegen die Zahlen für die Bodenbearbeitungsgeräte und die Mähdrescher. Es sind aber auch in großer Zahl moderne Geräte für tierische Zugkräfte eingeführt. Freilich ist der uralte Hakenpflug noch keineswegs verdrängt. Wir sahen so auf unserer Reise eine Jahrtausende umfassende Spanne der Entwicklung landwirtschaftlicher Geräte. Auf der einen Seite begegneten wir den alten Methoden: Bodenbearbeitung mit Hakenpflug, Ernte durch Ausraufen des Getreides oder durch Schneiden mit einer Hausichel, Drusch mit dem vom Ochsen gezogenen Dreschschlitten, Reinigung des Getreides durch Worfeln gegen den Wind, Transport des geernteten Getreides auf Eseln, Kamelen oder zweiräderigen Karren, bei der auf der cicken sich drehenden Holzachse die Scheibenräder fest aufsitzen – Arbeitsvorgänge, wie sie schon die Bibel oder die Schriften der alten Sumerer in gleicher Form beschreiben. Daneben sahen wir dann Traktoren mit modernsten Bodenbearbeitungsgeräten, Mähdrescher, Lastautos. In einem Dorf hielten wir an, als uns ein Bauer mit Traktor, modernem Ackerwagen und angehängtem Schlepperpflug entgegenkam. Auf unsere Frage an den Baum, wieviel Traktoren in seinem Dorf vorhandei wären, antwortete er, daß sie 50 Bauernfamilien mit je 10–25 ha Ackerland seien und daß im Dorf 15 Traktoren mit den dazugehörenden Geräten wären. Dabei hatten sich also in der Regel mehrere Bauern zusammengeschlossen und gemeinsam einen Traktor angeschafft. Darüber hinaus waren aber auch 15 Mähdrescher vorhanden. Auf unsere Frage, was sie auf ihrem relativ kleinen Besitz mit diesen großen Maschinen machten, erhielten wir die Antwort, die Mähdrescher seien im Augenblick gegen 10 v. H. des Ertrages zur Lohnarbeit in der kilikischen Ebene. Da habe die Ernte bereits begonnen. Von dort würden sie nordöstlich in die Gegend des Euphrat ziehen und, sobald die Arbeit in diesem Gebiet erledigt sei, wäre in der Hochebene der Weizen reif und die Mähdrescher kämen nach Hause.

Das Überraschendste sahen wir auf dem Staatsgut Ceylanpinar. Hier, wo früher nur Steppe war, werden im Augenblick 80 000 ha von einem Betrieb aus bearbeitet, und zwar werden je 40 000 ha bebaut und 40 000 gebracht. Die einzelnen Felder haben eine Größe von zweimal 2 Kilometer. Hier laufen gut 150 Mähdrescher, und dem entspricht auch der übrige Maschinenpark. Neben einer modernen Reparaturwerkstatt und motorisierten Reparaturwagen besteht ein umfassendes Ersatzteillager, so daß die eingesetzten Maschinen bereits sieben Jahre zur Zufriedenheit arbeiten. Wir sahen den Erntebeginn. Über 20 Mähdrescher fuhren hintereinander und ernteten eines der 400-Hektar-Felder ab. Aufgabe dieses Riesenbetriebes, der in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden soll, ist es, das Saatgut der von den staatlichen Zuchtstationen herausgearbeiteten Sorten zu vermehren und den Bauern zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr wird damit gerechnet, daß die staatlichen Vermehrungsgüter der Landwirtschaft 100 000 t Saatgut zur Verfügung stellen können. Weiter arbeiten in den Dörfern 780 Saat- und Beizanlagen, um das bäuerliche Saatgut herzurichten. Auch sonst gibt der Staat dem Bauern Hilfestellung. Er hat Schulen mit großen landwirtschaftlichen Betrieben geschaffen, die die Bauernjungen der Umgegend drei Jahre besuchen, um dann nach einer Abschlußprüfung in ihr Dorf zurückzukehren. Auf diesen Betrieben, die alle auch Versuche durchführen und Saatgut vermehren, werden gleichzeitig Ausbildungskurse für Schlepperführer (Dauer drei Monate) abgehalten.

Die Türkei, die noch bis vor kurzem häufiger Weizen eingeführt hat, erzeugt heute erhebliche Überschüsse, in der Größe des Importbedarfs der Bundesrepublik. Nun ist das Problem des Absatzes zu lösen. Während es bisher ausreichte, wenn der türkische Weizen den Qualitätsansprüchen des inneren Marktes genügte, muß er in Zukunft die hohen Anforderungen der Importländer erfüllen. Wenn auch in der Türkei die natürlichen Voraussetzungen für die Produktion besten Weizens (selbst für die Teigwarenherstellung) in weiten Gebieten gegeben sind, so wird es doch einer zähen und zielbewußten Arbeit bedürfen, um den anatolischen Bauern zur Erzeugung einwandfreier Qualitäten zu erziehen!

Manche anderen großen Pläne gehen zum Teil schon ihrer Verwirklichung entgegen, so der Ausbau jener Häfen, die heute nur eine offene Reede besitzen. Weiter die großzügigen Arbeiten an der Regulierung der Flüsse. Sie sollen die Wirtschaft mit elektrischem Strom versorgen und der Landwirtschaft für die Bewässerung Wasser zur Verfügung stellen.