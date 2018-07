Auf dem Kongreß der englischen Gewerkschaften hat Mr. Geddes festgestellt, daß niemand so autokratisch sein könne wie ein Staatsbeamter, und er ermahnte die Arbeiterbewegung, nicht etwa eine neue Diktatur im Namen des „Volkseigentums“ aufzurichten. Mr. Geddes ist Mitglied des Generalrats der Gewerkschaften. Er steht mit seiner Meinung offenbar nicht allein, denn der diesjährige Kongreß der TUC (Trade Union Congress) zeichnete sich durch eine erstaunliche Zurückhaltung gegenüber den bisher so hochfliegenden Plänen zur Sozialisierung aus. Ein Bericht des Generalrats, der äußerste Zurückhaltung bei der Sozialisierung empfahl – die Sozialisierung sei kein Selbstzweck, so heißt es, obgleich sie sehr wohl in bestimmten Industrien sich als zweckmäßig erweise –, ist mit 3,7 Millionen gegen 2,6 Millionen Stimmen angenommen worden. Größer allerdings als die Majorität von 1,1 Millionen war die Anzahl der Stimmenthaltungen mit 1,5 Millionen, was darauf zurückzuführen ist, daß die Abstimmung zur Zeit des five o’clock tea stattfand. Allerdings sind einige Berichterstatter der Meinung, daß weniger der Teedurst als die Peinlichkeit, über jahrzehntealte Forderungen und Vorurteile zu Gericht zu sitzen, die Gewerkschaftsmitglieder von jener Abstimmung zurückgehalten hat.

Während Bevan und der linke Flügel der Labour Party die Devise Sozialisierung allerwege weiterhin auf ihre Fahnen geschrieben hat und noch immer dem Glauben huldigen, daß es für den Arbeiter nichts Schöneres gäbe, als für den Staat zu arbeiten, sind den Gewerkschaften als den berufenen Vertretern der Arbeiter an dieser Auffassung inzwischen Zweifel gekommen. Von Bevans Seite ist diese Einstellung natürlich scharf angegriffen worden, und er hat darauf hingewiesen, daß, wenn sie nicht revidiert würde, im nächsten Wahlkampf zwei Wahlprogramme von der Arbeiterseite vorgdegt werden würden, eines von der Labour Party, die für Sozialisierung sei, und eines von den Gewerkschaften, die nicht dafür seien.

Die Marxsche Zauberformel: Sozialisierung der Produktionsmittel hat, seit sie in der Sowjetunion vor aller Augen zur Anwendung gelangte, sehr an Leuchtkraft eingebüßt. Nur den wirklichkeitsfremden Bürokraten und intellektuellen Parteistrategen bedeutet sie noch etwas, wie man aus den Äußerungen Bevans ersieht. Die Arbeiter, die mit diesen Produktionsmitteln und denen, die sie zwar nicht besitzen, die sie aber verwalten, zu tun haben, sind, wie der englische Gewerkschaftskongreß beweist, zu anderen Einsichten gekommen, –f.