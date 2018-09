Ein Zufall wollte es, daß zusammen mit der „Welturaufführung“ des neuen Zarah-Leander-Films „Ave Maria“ in Hamburg der letzte Rita-Hayworth-Film „Salome“ (in der „Barke“ und im „Waterloo“) anlief. An zwei Stellen also werden die Hamburger Kinogänger mit jener dubiosen Mischung von Frömmigkeit und Erotik überschüttet, die sich augenblicklich als ein neues gutes Geschäft erweist. Ja, wie wir aus Amerika hören, hat man an dem Erfolg der Supermonstrefilme „David und Bethseba“ und „Samson und Delilah“ erkannt, daß diese Art geeignet für die neue großflächige „Panorama“-Leinwand sei (und man benutzt auch in Stuttgart schon eine solche Riesensuperleinwand von 11,32 mal 5,40 Meter, nur es klappte noch nicht ganz!). Man hat sogar, so wird weiter aus USA berichtet, festgestellt, daß frühere Kinobesucher, die in der letzten Zeit zu Hause am Fernsehapparat blieben, wieder in das Kino strömen. Also wird in Hollywood die Bibel ausgeschlachtet und wir haben außer dem nächsten Rita-Hayworth-Film „Die Geschichte der Maria Magdalena“ folgende Bibel-Revue-Filme zu erwarten: „Die Frau des Pilatus“, „Joseph und seine Brüder“, „Das Gewand“ ein Christusfilm nach dem neuen Cinemascope-Verfahren), „Die Königin von Saba“ und noch einiges andere Schlimme...

Was Zarah Leander mit ihrer tiefen, weichen Stimme erreichte, das schaffte die Hayworth mit den verwirrenden Bewegungen ihres makellosen Körpers, die sie Tanz nennt. Und obwohl musikalische Ohren hören, die eine kann gar nicht singen (die Zarah singt nicht tonrein, mal eine Spur drüber, mal eine Spur drunter), und obwohl die Tänzer wissen, die andere kann gar nicht tanzen, wagt die eine sich diesmal an das „Ave Maria“ von Bach-Gounod und die anderean den weltberühmten Tanz der sieben Schleier. Und obwohl jeder sehen kann, daß beide keine Schauspielerinnen sind, daß ihre manirierten Gesten von den einstudierten Anweisungen der jeweiligen Regisseure kommen, und beide vorm scheußlichsten Kitsch nicht zurückschrecken, sind ihre Namen weltbekannt und Millionen schwärmen von der erotischen Stimme der Zarah und dem wilden Temperament der Rita. Die gesungenen Konsonanten, so stellten wir vor Jahren fest, wurden Manier von vielen jungen Mädchen, die erotische Vorlagen suchten und „Kommm...“ sangen, und dieselben Mädchen schüttelten wild ihre rotblonde Lockenpracht wie Rita. Das aber ist es, was viele besorgte Beobachter ängstigt und gelegentlich die Proteste der in Verbänden organisierten Frauen hervorruft: Der Film liefert nicht nur Träume, die schlecht gedeutet werden und Gelegenheiten für Gefühlsentladungen, er liefert Leitbilder des Verhaltens im Leben, besonders den Frauen. Und was für welche! Schaden sie nicht direkt dem Ruf und dem Ansehen der Frau in der Welt?

Wir haben Zarah Leander hier zitiert, weil sie die spezielle schwedisch-deutsche bürgerliche Version des Glamour-Girls ist oder war, mit Stimme und mit der Seelenlandschaft eines großflächigen vitalen Gesichtes. Privat aber erzählt man von ihr, sie sei grundanständig, grundgescheit und gar nicht überheblich – was viel bedeutet angesichts ihrer großen Erfolge. Im Film ist sie nun neuerdings (in „Ave Maria“) in die stille Großmutterrolle hineingewachsen, und eben als solche singt sie zur Taufe des Enkels mit falschem Atem das „Ave Maria“.

Rita Hayworth hat in vielen Filmen, wie im Leben, die Prinzessin zu spielen versucht, so neuerdings als Salome die Stieftochter des Königs Herodes – aber sie ist ihrer Veranlagung nach immer nur ein temperamentvolles Kind aus dem Volke und in ihrem letzten Film in schnell wechselnden dekollettierten, leuchtend gelben, blauen, roten Gewändern und schließlich im weißen Abendkleid beim Anhören der Bergpredigt ein galiläisches Glamour-Girl, das den Kinobesuchern beibringen will, wie technicolorbunt die biblische Geschichte war.

Was war doch die historische Salome, die sich für ihren Tanz vor dem Stiefvater Herodes auf goldener Schüssel das Haupt Johannes des Täufers erbat, für ein dämonisches Weib gegen den Limonadenaufguß Rita im Salome-Film; die die sieben Schleier nicht aus Lust abwirft, sondern sich schlängelnd, wirbelnd und kriechend so vieler Hüllen entledigt, wie der Regisseur und der Zensor erlaubten, um Johannes zu retten und dem verderbten Hof des Herodes zu entfliehen.

Es gibt ein paar Chargen in beiden Filmen, gespielt von Hilde Körber, Berta Drews in „Ave Maria“ und von Charles Laughton (Herodes) in „Salome“, die, weil sie es nicht mit dem sex appeal machen können, ihr wirkliches Können einsetzen müssen und die papierenen Rollen durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten einigermaßen mit Leben erfüllen. Selbst Stewart Granger macht es nicht mehr allein mit stolzer breiter Männerbrust und kurzem Lendenschurz wie in seinen früheren Rollen aus der Antike, er spielt den Römer Claudius mit Diskretion. Regie führte in dem deutschen Film der einst sehr bekannte Berliner Rundfunksprecher von Rang Alfred Braun, in dem amerikanischen der aus der deutschen Stummfilmzeit berühmte William Dieterle.

Der Stern der beiden weiblichen Stars dieser Filme, so scheint es, ist im Verblassen. Gedient haben sie dem Ansehen der Frauen nicht. Denn ihre Wirkung auf die Massen war sehr animalischer Natur, und niemals brachten sie es fertig, sich mit dem Zauber geheimnisvoller Weiblichkeit zu umgeben, der die Wirkung auch der dümmsten und der häßlichsten Frau noch unwiderstehlich machen kann. Von ihren geistigen Qualitäten ganz zu schweigen! Neue Filmsterne werden aufgehen, und soweit sie schon da sind – wenn man zum Beispiel Hildegard Knef zu den neuen Glamour-Girls zählen will, oder die Französin Simone Signoret (immerhin mit schauspielerischen Qualitäten, preisgekrönt von Pariser Damen der Gesellschaft) – spürt man bei ihnen gar keine weibliche Weichheit mehr und kein wildes Temperament, sondern einen eiskalten auf Profit zielenden Intellekt, der die weiblichen Reize so weit einsetzt, wie es verlangt wird. Die „femme fatale“ ist eine abgenutzte Klischeefigur. Statt der männerverzehrenden Vamps gibt es für sie alle nur eine glaubhafte Rolle: vom einfachen Mädchen, das nicht lieben kann. Und sie spielen sie nicht, oder sie spielen sie schlecht, so „Alraunes“ letzte Fassung mit der Knef. Gott Amor weint schon lange. Auf erotischem Gebiet geht es allmählich im Film kälter und kümmerlicher zu als im Alltag. Wo ist die sinnliche Lockung hin, die einst Marlene Dietrich entfesselte. Kein Filmkuß gelingt mehr so, daß auch nur ein Zuschauer den Atem anhält. Ehe es der letzte Kinogänger merkt, daß er es besser zu Hause hat, werden die Filmleute etwas Neues erfinden müssen.

Erika Müller