Müssen Romane von heute ein anderes Weltbild zeigen als Romane von gestern? Wann hörte „gestern“ auf, wann fing „heute“ an? E. M. Forster, der große englische Romancier, hat behauptet und diese Behauptung durch sein eigenes Werk bewiesen, daß alle wirklich guten Romane gleichzeitig sind, weil jeder Dichter immer wieder vor der Aufgabe steht, Menschen in bestimmten Grundsituationen zu zeigen, die nicht von dieser oder jener Zeit abhängig sind. Sicher hat Forster auch für diese vier Romane recht:

Der einzige Roman des mit siebenundzwanzig Jahren verstorbenen russischen Offiziers Lermontow erschien 1840. Er gab ihm den ironischen Untertitel „Ein Held unserer Zeit“. Hundertdreizehn Jahre sind vergangen, aber abgesehen von den äußeren Umständen des russisch-kaukasischen Milieus dauert die „Zeit“, deren negativer Held Petschorin ist, noch an. Denn in Petschorin, dem reich veranlagten, faszinierenden, Liebe und Vertrauen erweckenden, von innen her isolierten und kontaktlosen Blender, ist ein Typ vorweggenommen, der uns in heutigen Romanen auf Schritt und Tritt begegnet. Daß Petschorin selbst am meisten unter dieser Einsamkeit leidet und den ausgehöhlten und aushöhlenden Traditionen des gesellschaftlichen Lebens Schuld daran gibt, rückt ihn nur noch näher in die Verwandtschaft von Proust und Musil.

Die große Gebärde, die mangels eines Lebensinhalts um ihrer selbst willen gelebt wird – sie ist auch das Grundmotiv in Ernst Hardts hundert Jahre später geschriebenen „Don Hjalmar“: der strahlende Einsame verschwendet seine planlos suchende Energie an einen armseligen jungen Hund von unbestimmbarer Rasse, dem er die Abstammung aus der von Veläsques gemalten Zucht König Philipp IV. andichtet; an ein x-beliebiges schönes Mädchen, dem er eine Blume zuwirft, um die Gefahr hervorzulocken und zu meistern; an ein Bettelkind, das er schließlich in einem vornehmen Kloster erziehen läßt. Sein Tod geht folgerichtig aus seinem Leben hervor: der wütende Stier nimmt ihn in der Arena auf die Hörner, als er sein Hündchen retten will.