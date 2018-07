Die durch den Ausgang der Bundestagswahlen gestärkte Zuversicht in eine ruhige Entwicklung hat die Internationale Frankfurter Herbstmesse zu einem vollen Erfolg werden lassen. In Mittelpunkt der Messe stand auch diesmal wieder die Textil wirtschaft, die im Zeichen einer Mengenkonjunktur steht. Das hat ein lebhaftes Geschäft, vor allem auch mit dem Ausland, gebracht. Di: Liberalisierung ds Außenhandels führt zu einer immer ausgeprägteren Spezialisierung in der Produktion und damit zu immer weiträumigeren Märkten. Die großen internationalen Mustermessen vermitteln über sie den umfassendsten Überblick. Das gilt nicht nur für Textilien, sondern eigentlich von allen Gebrauchs- und Konsumgütern, die die 3000 Aussteller in Frankfurt einem wählerisch gewordenen Einzelhandel angeboten haben. Wie stark die in geschmacklicher Hinsicht individuelle Leistung auf einer Messe zum Zuge kommt, hat vor allem auch der sehr erfreuliche Erfolg der Gruppe Kunsthandwerk und Kunstgewerbe gezeigt. An ihm konnten auch die in den Pavillons untergebrachter ausländischen Aussteller mit den Erzeugnissen ihrei Volkskunst partizipieren. Der große internationale Markt, den die Frankfurter Messe heute darstellt wird aber nicht nur durch die ausländischen Aussteller bestimmt, sondern mehr vielleicht noch durch

