Unter den 125 nicht-kommunistischen Kriegsgefangenen, die heute von der koreanischen und chinesischen Seite repatriiert wurden“, erklärte Radio Peiping am 6. September, „waren 25 Offiziere der Vereinigten Staaten, die sich direkt an der Verbreitung von Bakterien in Nordkorea beteiligt hatten. Diese Leute wurden von der koreanischen Volksarmee in Übereinstimmung mit ihrer Politik der Milde gegenüber Kriegsgefangenen nicht unter Anklage gestellt.“ Wie diese „Politik der Milde“ beschaffen ist, darüber geben die Aussagen dieser 25 Offiziere nach ihrer Repatriierung Auskunft. Einer dieser „Bakterienflieger“ war der 24jährige Oberleutnant James L. Stanley, dessen Bombenflugzeug am 19. Februar 1952 von nordkoreanischer Flak abgeschossen worden war. Wie jeder gefangene amerikanische Luftwaffenoffizier kam auch Stanley in Einzelhaft. Da er sich weigerte, ein „Geständnis“ über den Abwurf von „Bakterienbomben“ zu machen, wurde er geschlagen. An einem kalten, regnerischen Tag mußte Stanley nackt unter dem Abfluß einer Regenrinne stehen. Einmal wurde er zwölf Stunden lang an Armen und Beinen an der Decke des Vernehmungsraumes aufgehängt. Ein anderes Mal legte man ihm eine Schlinge um den Hals, deren freies Ende mit seinen Armen und Beinen in der Weise verbunden war, daß sich die Schlinge bei der geringsten Bewegung der Arme oder Beine zusammenzog. Als alle diese Quälereien erfolglos blieben, wurde Stanley von einem Scheingerichtshof zum Tode durch Erschießen verurteilt. Am Hinrichtungsort wurde er an einen Pfahl gebunden, dann trat ein Offizier neben ihn, entsicherte eine Pistole und hielt ihm die Mündung ans Ohr. Hierauf forderte ihn der Lagerkommandant nochmals zum Geständnis auf, durch das allein er sein Leben retten könne. Aber Stanley blieb fest. Damit hatten die Folterknechte nicht gerechnet. Sie führten ihn ins Lager zurück, wo er drei Monate lang in eine Einzelzelle gesperrt wurde. Ein ähnliches Schicksal hatte der Fliegerhauptmann Byron A. Dobbs. Als er nach seiner Repatriierung in Panmunjom gefragt wurde, warum er nicht einfach ein Geständnis unterzeichnet hätte, antwortete Dobbs: „Ich hatte das Gefühl, daß Leben oder Sterben der Vereinten Nationen von dem abhinge, was sich auf der Halbinsel (Korea) abspielt. Ich glaubte, hierzu meinen Teil beitragen zu müssen“.

Nicht jeder der kriegsgefangenen amerikanischen Fliegeroffiziere verfügte über eine derartige Widerstandskraft. Einige dienstältere Offiziere erlagen den seelischen und körperlichen Qualen und gaben nach erfolglosen Selbstmordversuchen schließlich Eingeständnisse ab, deren Unwahrscheinlichkeit aber erkennbar war. Zum Beispiel bekannte der Oberst Mahurin, die amerikanische Luftwaffe habe „Bomben abgeworfen, die mit Moskitos, Fliegen, Flöhen, Spinnen und Ratten gefüllt waren“. Als Flieger, die über den Bakterienkrieg Auskunft geben könnten, gab er Offiziere an, von denen er wußte, daß sie seit Monaten oder Jahren verstorben waren.

Nachdem die Kommunisten genügend „Eingeständnisse“ erpreßt hatten, stellten sie fest, daß die Aussagen nicht übereinstimmten. Daher machten sie sich daran, sie aufeinander abzustimmen. Die rückdatierte Neufassung wurde jedem Gefangenen mit der Drohung, daß er nicht repatriiert werden würde, zur handschriftlichen Abschrift und Unterschrift vorgelegt. Vorsorglich mußte jeder Gefangene sein „Bekenntnis“ auch auf die Platte sprechen.

Ernst Krüger