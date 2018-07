Durch die Stimme der Hüttenunion hat die eisenschaffende Industrie ein Alarmsignal gezogen. Auf einer aoHV der Dortmund-Hoerder Hüttenunion AG, Dortmund, erklärte der Vorsitzer der AR, Hermann J. Abs, daß das Unternehmen mit 20 v. H. Anteil an der Rohstahlerzeugung der Bundesrepublik zwar der größte Rohstahlerzeuger Westdeutschlands sei, der Abschluß für 1951/52 aber keinen Gewinn aufweisen werde und in den letzten Monaten betriebliche Und bilanzmäßige Verluste vorhanden seien. Ursache wäre der Konjunkturrückschlag in der Stahlerzeugung, der bei der Hüttenunion einen Produktionsrückgang von 25 v. H. gegenüber der Höchstproduktion in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres ausgemacht habe. Auch zur Stunde wäre eine Umkehr in Auftragseingang und Beschäftigung noch nicht zu erkennen.

Zu dieser bemerkenswerten und offenen Mitteilung der Verwaltung darf einiges gesagt werden. Der gewinnlose Ausweis 1951/52, der der oHV Anfang Oktober im einzelnen vorgelegt werden soll, ist eine Folge der Ausnutzung aller steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten zur Eigenfinanzierung der großen laufenden Investitionsvorhaben. Da die Eisenpreise aus politischen Gründen allzu lange gebunden waren, Fremdkapitalien der demontierten Industrie praktisch nicht zur Verfügung standen und die ausgelaugten Werksanlagen die Weltkonjunktur nach Korea nicht mitmachen konnten, blieb den Werken nur die Selbstfinanzierung um Jeden Preis übrig. Dies alles ist, was Eisen und Stahl angeht, zwangsläufig gewesen. Jetzt, wo die großen Investitionsvorhaben voll laufen, beginnen die Preise auf dem Fertigwarensektor zu kippen und die Weiterverarbeitung drängt auf stetige Herabsetzung der Eisenpreise. Nachdem aber schon die Investitionsanleihe die „gerechte Quittung“ auf die verspätete Eisenpreisfreigabe und auf die allzu einseitige preisliche Ausnutzung der Weltmarkthausse gewesen war, sind die derzeitigen Forderungen der Verarbeitung nicht ohne weiteres von den Eisenwerken als akzeptabel anzusehen.

Sicherlich bleibt für längere Zeit der Zwang, die Investitionsvorhaben durchzuziehen, bilanz- und preis bestimmend für die Werke. Doch auf einen Punkt hat auch Hermann J. Abs leider nicht hingewiesen. Die Selbstfinanzierungsbasis der Werke sollte nicht nur von der Verbraucherschaft über den Preis getragen werden. Mehr als bisher müßten alle Kostenelemente durch das große Sieb geschüttelt werden. So kann man dafür kein Verständnis aufbringen, daß ausgerechnet in dieser sogenannten Krisenzeit der eisenschaffenden Werke die kapitalfressende und die Erträge belastende Pensionsordnung (ein Vorschlag der Stahltreuhändervereinigung) angenommen wird. In der Eisen- und Stahlindustrie entwickelt sich ein sehr eigenwilliger „Wohlfahrtsstaat besonderer Prägung“, der die Kapitalseite und die Erträge über Gebühr belastet.

Die Hüttenunion hat ihr AK nunmehr auf 184 Mill. DM festgesetzt, mithin auf 40 v. H. des AKs der Vereinigte Stahlwerke, so daß im Zuge des in Kürze erfolgenden Umtausches der Aktien auf 1000 RM alte Stahlvereins-Aktie ein Hüttenunion-Anteil von 400 DM entfällt. Das Gesamtvermögen der Hüttenunion per 30. September 1951 stellt sich auf 468,1 Mill. DM. Davon entfallen auf Anlagen 396,1 und auf Beteiligungen 72,05 Mill. DM. rlt