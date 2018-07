Hoffnungslos und grau fiel an diesem Morgen der Regen. Jürgen, mein Schützling, eben zehn geworden, wusch sein Gesicht, nein, er tupfte es mit dem Schwamm ab. Kinder in diesem Alter waschen sich nicht gern. Den Schwamm noch in der Hand, sah er mich mit leichtgeröteten Augen an, als wollte er sagen: Sag doch etwas! Sag doch: wasche dich richtig, auch den Hals und die Brust. Aber ich sagte nichts. Ich setzte mich auf die Bettkante, zog meine Schuhe an und tat so, als sei ein Schnürsenkel gerissen.

„Kannst du mir den Schlips binden?“ fragte Jürgen.

„Ja“, sagte ich, „aber du mußt es bald selber können.“ „Also, du meinst...“

„Natürlich“, sagte ich, „natürlich meine ich

Wir saßen im Speisesaal des Hotels an einem der zwei Eckfenster und frühstückten. Jürgen trank Tee und ich Kaffee. Ich schob ihm die Brötchen zu, die Butter und den Honig. „Du ißt gar nichts?“ fragte er.

„Nein“, erwiderte ich. „Ich esse früh selten etwas.“

„Hast du Angst?“ wollte er nach einer Weile wissen.