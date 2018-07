Eine aoHV der Gußstahlwerke Witten AG, Witten (Ruhr), beschloß, das Grundkapital dieses aus der Vereinigte Stahlwerke AG i. L. (bzw. Ruhrstahl AG) entflochtenen Unternehmens auf endgültig 13,8 Mill. DM festzusetzen. Zugleich genehmigte die oHV die rückständigen Bilanzen für 1950/51 und 1951/52 (30. 9.) und beschloß, den Verlust des Geschäftsjahres in Höhe von 0,153 Mill. DM durch den in gleicher Höhe vorhandenen Gewinnvortrag zu decken. Der Verlustabschluß überrascht, da das Unternehmen im Berichtsabschnitt bis an die Grenze seiner Kapazität bei ausgesprochener Hochwertigkeit des Fabrikations programmes ausgenutzt war, den Bruttoumsatz bei 15 V. H. Auslandsanteil um 51 v. H. auf 125 Mill. DM steigern konnte und beim Mengenumsatz nach 11 v. H. Steigerung gegenüber dem Vorjahr einen Stand von 137 228 t erreichte Die Ertragskraft des Unternehmens liegt jedoch wesentlich günstiger, als das Bilanzergebnis erkennen läßt. Bei 48,75 (35,84) Mill. DM Rohertrag wurden nicht nur 4,5 (0,7) Mill. DM normale Abschreibungen verdient, sondern auch noch 8,5 Mill. DM eigentliche! Erträgnisse als Sonderabschreibung gemäß § 36 des Investitionshilfsgesetzes verbucht. 11

Rosenthal-Porzellan für 1953 optimistisch. Bei einem Auftragsbestand, der über Vorjahreshöhe lag, rechnet die Rosenthal Porzellan AG, Selb i. Bay. – sofern die Wettbewerbsfähigkeit für die Erzeugnisse des Unternehmens am Weltmarkt aufrecht erhalten werden kann – mit einem zufriedenstellenden Ergebnis für 1953. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1952 eine Dividende von 6 v. H. und davor je zweimal 5 v. H. Dividende gezählt. Das 1:1 umgestellte Grundkapital wurde Zwischenzeit lich auf 7,26 Mill. DM erhöht mit Dividendenberechtigung ab 1. 1. 1951. Bei Zugrundelegen des Jahres 1938 als Basis mit 100 beliefen sich die Umsätze 1950 auf 195 v. H., 1951 auf 261 v H und 1952 auf 285 V. H. Der Exportanteil betrug im Durchschnitt 35 v. H., war aber bei den besonders auf Export eingestellten Werken der Gesellschaft noch höher

Die Mech. Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg, die In das Geschäftsjahr 1951 eine Dividende von 5 v. II. gezahlt hat erlitt durch den Preisverfall an den Baumwollmärkten und die dadurch hervorgerufene Produktionseinschränkung um etwa 21 v. H. in der Spinnerei und 25 v. H. in der Weberei im Jahre 1952 beträchtliche Einbußen. Der Jahresabschluß für 1952 schließt nach vorweg genommener Verlustdeckung aus der ges. Rück lage – der Höhe nach nicht ersichtlich gemacht – ausgeglichen

Stahlwerke Röchling-Buderus ging auf 5 1/2 % Dividende im 1952. Die zu gleichen Teilen im Besitz der Buderus’sche Eisen werke, Wetzlar, und der Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen, befindliche Stahlwerke Röchling-Buderu-AG, Wetzlar, ging für 1952 auf 5 1/2 V. H. Dividende, gegenüber 4 v. II. Anfangsdividende im Jahre 1951. Der in der HV am 21. 8. 1953 neugewählte Aufsichtsrat besteht aus: Staatssekretär a. D. Dr. Ing. e. b. Hans Bredow/Wiesbaden (Vors.) Dr. Otto Sarrazin/Gmund (Tegernsee); Dir. Albert Maier/Mannheim; Dr. Hans Hauf/Wetzlar; Vertreter der Arbeitnehmer: Dietrich Sillis und Heinrich Rohrbach, beide Wetzlar.

Die Württembergische Feuerversicherung AG. in Stuttgart kann in diesem Jahre auf 125 Jahre Versicherungsarbeit zurückblicken. Sie begann 1828 als eine genossenschaftliche Gegenseitigkeitsgesellschaft für die speziellen Bedürfnisse des damals noch überwiegend agrarischen Württemberg, Bei vorsichtiger Geschäftspolitik wurde die Gesellschaft sehr bald in Württemberg die führende Feuerversicherungsgesellschaft und bewahrte in ihrem Stammland bis heute eine besondere Stellung, obwohl sie seit einem halben Jahrhundert auch sehr erfolgreich in ganz Deutschland arbeitet. Heute zählt die Württembergische Aber eine Million Versicherungsbeträge in ihrem Bestand, und ihre Prämieneinnahme hat bereits das Dreifache der vor dem Kriege im gesamten Reichsgebiet erzielten Betrags überschritten.

Die Gußstahlwerk Oberkassel AG vormals Stahlwerk Krieger, Düsseldorf, früher zum Stahlvereins-Konzern gehörig, hat im Geschäftsjahr per 30. September 1952 gut gearbeitet. Der Jahresgewinn wird mit 0,375 (0,008) Mill. DM ausgewiesen und vorgetragen (AK 1,5 Mill. DM). Leider wird die Dividendenlosigkeit im Jahresbericht nicht begründet, obwohl der Reingewinn immerhin rund 25 v. H. des AKs ausmacht. lobend darf erwähnt werden, daß das Gußstahlwerk Oberkassel zu den wenigen Unternehmen gehört, die ihren Bruttoumsatz bekanntgeben. Er belief sich 1951/52 auf 42,167 Mill. DM. Auch das laufende Geschäftsjahr läßt einen befriedigenden Jahresabschluß erwarten. Die Bilanz macht einen guten Eindruck. Die Anlagen sind mit 11,45 (11,49) bei 1,72 Mill. DM Zugängen, Vorräte mit 5,91 (4,23), Forderungen mit 4,81 (2,82) und flüssige Mittel mit 0,766 (0,823) Mill. DM aktiviert, andererseits beträgt Abrechnungskonto wegen Neuordnung unv. 10,19, Rückstellungen 6,37 (4,84) und Verbindlichkeiten 4,08 (2,57) Mill. DM.

Neues Kapital für Alweg-Bahn. Die Verkehrsbahn-Studien-GmbH Köln hat ihren Namen in Alweg-Forschungs-Gesellschaft mbH umgeändert und gleichzeitig das Stammkapital um 3,90 auf 4,00 Mill. DM erhöht, Gegenstand des Unternehmens ist jetzt: Erforschung, Auswertung und Proektierung der Alweg-Bahn (einschienige Verkehrsbahn) und (er damit zusammenhängenden technischen Fragen.

Die Goliath-Werk GmbH-, Bremen, hat unter dem Motto „Der quicklebendige Goliath“ ein Werbebüchlein herausgebracht, das Ionen, die sich einen Wagen kaufen wollen, in charmanter Form eine Reihe überzeugender Anregungen und Hinweise vermittelt. Außerdem stellt das Heft noch ein „Kino in der Westentasche“ dar.