Unabhängig von den seit Monaten schwebenden Diskussionen über die Ausweitung der ägyptischen Stahlkapazität um jährlich etwa 150 000 t hat die „Westdeutsche Export- und Ingenieur-Büro Dr. Rohland KG“, Düsseldorf, auf Grund des im April 1952 zwischen ihr und der ägyptischen Regierung abgeschlossenen Vertrages die Planungsarbeiten für ein Hüttenwerk auf der Basis von Assuan-Erz und Assuan-Strom termingemäß zum Abschluß gebracht. Der ägyptischen Regierung wurden jetzt die entsprechenden Einzelheiten für dieses Projekt zur Verfügung gestellt.

Die von dem Ingenieurbüro aufgestellten Stoff- und Energiebilanzen wurden von den Ägyptern durch Reduktionsversuche mit etwa 200 t Assuanerz in vollem Umfang bestätigt. Auf der Basis der zur Verfügung stehenden 50 000 KVA (Kilo-Volt-Ampere) ermöglicht das Projekt des deutschen Büros Fertigprodukte in der Größenordnung von 160 000 t im Jahr, während die Regierung eine Mindestleistung von 115 000 t gefordert hatte. Hierdurch tritt eine wesentliche Kostenminderung ein, so daß trotz verhältnismäßig hoher Abschreibungen eine Rentabilität der geplanten Anlage gewährleistet ist.

Neben diesem Großprojekt hat die Düsseldorfer Firma von der ägyptischen Regierung einen weiteren Auftrag erhalten, nämlich: ein Gutachten über die augenblicklich schwebenden Projekte zur sofortigen Erhöhung der Stahlproduktion des Landes um 150 000 t Rohstahl abzugeben. Das Büro hat ermittelt, daß das Verhältnis zwischen Investitionssumme und Selbstkostenrechnung im ägyptischen Falle am günstigsten liegt, wenn ein sogenanntes Anlaufwerk errichtet wird, das den jährlich erforderlichen Roheisenbedarf importiert und die bereits vorhandene Schrottbasis des Landes durch Errichtung einer kleineren Krupp-Rennanlage (wie sie im Großformat in Salzgitter steht) auf der Basis der Kosseir-Erze ausweitet. So würde man also ohne den Bau (oder Erweiterungsbau) einer eigenen Hochofenanlage auskommen. Die Begründung ist, daß Kosten für die Kokseinfuhren – falls man zum Hochofenbetrieb überginge – mindestens in der gleichen Höhe anfallen würden, wie beim Import von Roheisen „direkt“. Rlt.