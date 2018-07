Eckart von Naso

Es gibt eine Kunst, die man nicht lernen kann, für die man nämlich prädestiniert sein muß: das ist die Kunst, im rechten Augenblick da zu sein, wo Entscheidungen fallen – und sei es nur als Stilist oder Beobachter. Eckart von Naso ist im Laufe der Jahrzehnte ein Meister in dieser Kunst geworden. Das macht sein Erinnerungsbuch „Ich liebe das Leben“ so vielseitig. Wir fahren mit dem Abdruck ausgewählter Abschnitte fort. Nasos Kieler Studienjahre, die aber der Marine und der Geselligkeit gewidmet waren, endeten mit einer Katastrophe: er fiel beim Referendarexamen durch und mußte es (in Halle) wiederholen. Es folgte der Einjährigendienst bei den braunen Husaren in Ohlau, eine kurze Referenderzeit in der kleinen schlesischen Stadt Nimptsch. Und dann ein idyllischer Sommer, der Sommer 1914 ... Der Reserveoffizier Naso wird in der Schlacht von Verdun schwer verwundet. Eine andere Welt öffnet sich ihm: das Theater. Copyright Wolfgang Kringer Verlag „Die Zeit“

Der von mir in dem Einakter „Der Kuß“ verkörperte Herr dringt in den Salon einer jungen Witwe ein, nachdem man erfahren hat, daß er sie bereits auf der Straße mit Blicken verzehrt habe. Er tritt, die Arme breitend, mit den flehenden Worten auf: „Einen Kuß!“ Das gefiel mir recht gut, weil mir die Erfahrung sagte, daß ich gleich mit einem Auftritts „lacher“ würde empfangen werden. Und „Lacher“ am Anfang sind der halbe Erfolg. Die Heiterkeit würde sich dadurch steigern, daß ich eine unwahrscheinlich lange Nase kleben mußte. Diese Abnormität nämlich gab die Erklärung ab für das seltsame Gebahren des Herrn. Er behauptet, seine schreckliche Cyrano-Nase sei schuld, daß er niemals bisher den Kuß einer Frau empfangen habe. Und nun entspinnt sich ein recht artiger Dialog: der Herr bittet, die Dame wehrt entrüstet ab; er bittet weiterhin, sie wehrt nur noch ab; er setzt mit gewinnenden Worten seine stärksten Reserven ein. und fühlt schon: der schwächste Punkt des Widerstandes ist nahe. Er erhebt sich aus dem Stuhl, den die Dame ihm anfangs nur ungern geboten hat. Die Dame gewährt.

In diesem Augenblick ist die Pointe des Einakters fällig, Zwar der Herr küßt lange und bühnengerecht. Wichtiger aber bleibt ihm, daß er gleichzeitig mit unmerklichem Diebesgriff das kostbare Perlenhalsband der Dame entwendet. Er dankt heiß – nur der Zuschauer weiß es: für die Perlen, nicht für den Kuß. Und obwohl man anfangs schon von dem großen, unfaßbaren Hochstapler Luigi Favelli gehört hat – Professor M., der talentvolle, gab den Polizeikommissar wird noch die Schlußpointe gesetzt: ein Brief, der Dame ohne Perlen überbracht: „Dank für den schönsten Augenblick meines Lebens – und für die Perlen! Luigi Favelli.“ Mit dem Vorhang zugleich fällt die Dame in Ohnmacht. Denn ein Griff zum Hals läßt sie die Wahrheit erkennen.

Das war ein Stück mit einer Rolle, wie ich sie mir als Debüt nicht besser wünschen konnte. Zunächst einmal wurde Text gelernt – und täglich probiert. Die Schwierigkeit, so schien es mir, lag in der Entwendung des Perlenhalsbandes. Man durfte sich nicht zu lange mit dem öffnen des Verschlusses aufhalten. Und oft genug riß auf den Proben die Fädelung durch. Dann rollten die Perlen auf der Erde herum – und das Stück samt Pointe und Wirkung wäre „geschmissen“.

Dann kam der Tag der öffentlichen Generalprobe im Kieler Schloß. Wir waren angenehm aufgeregt, denn heute würde das Stück „in Kostüm und Maske“ gespielt werden. Sehr früh zur Stelle, um auch die Bühnendekorationen zu erproben und uns vom Theaterfriseur gebührend herrichten zu lassen, fanden wir noch kein Publikum, doch die Gastgeber des Wohltätigkeitsfestes vor:

Prinz Heinrich von Preußen, Großadmiral, der Bruder des letzten Kaisers, war ein leiser, liebenswürdiger Grandseigneur, dessen adlige Züge, in ihrer Zurückhaltung, nahezu schön genannt werden mußten. Große blaue Augen, Hohenzollernaugen ohne die raubvogelhafte Schärfe des friderizianischen Blickes, beherrschten ein auffallend schmales, schon etwas gegerbtes Gesicht, dem der angrauende Spitzbart die Note des Seeoffiziers und zugleich eine Vornehmheit gab, die so schlicht war, wie der Mann selbst. Er begrüßte uns mit der Prinzessin zusammen. Sie war die Schwester der letzten russischen Zarin und des ebenfalls letzten Großherzogs von Hessen-Darmstadt. Liebenswürdig wie der Prinz, war ihr, gleich der Zarin, das Danaergeschenk der Regierenden und Gekrönten in die Wiege gelegt worden: sie starb vor Verlegenheit. Jeder offizielle oder nur offiziöse Auftritt war für sie eine Qual. Und es bleibt das Lob einer Schule alter, nie zu verletzender Form, daß sie – wie auch die Zarin – diese Qual durch das Bewußtsein der Pflicht überwand.