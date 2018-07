Die Tatsache, daß auf dem Gebiet des Familienrechts ein „Vakuum“ entstanden ist – weil der Bundestag es versäumt hat, termingerecht, nach den Bestimmungen des Grundgesetzes, die Bestimmungen des BGB im Sinne der (ebenfalls im Grundgesetz geforderten) Gleichberechtigung der Frau abzuändern – wird noch immer lebhaft diskutiert, zumal im Zusammenhang mit einzelnen richterlichen Entscheidungen, unter denen der Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 22. August von uns bereits kurz wiedergegeben worden ist (in der Ausgabe vom 10. September, „Ein Stück Gleichberechtigung“ – Seite 7a). Danach ist nun, wenn nicht anderes vereinbart wurde, die Gütertrennung „rechtens“, und nicht mehr die Verwaltung und Nutznießung des eingebrachten Gutes durch den Ehemann. Der hier folgende Artikel (bereits vor Veröffentlichung des erwähnten Urteils geschrieben) behandelt nun die Frage, wie sich der Richter in der Praxis verhalten könnte, um der Rechtsunsicherheit dadurch zu begegnen, daß er – ohne weitere Entscheidungen des Bundesgerichts oder des Parlaments abwarten zu müssen – befriedigende Entscheidungen trifft. Das erscheint deshalb möglich, weil ja das „Vakuum“, wie hier dargetan wird, in Wirklichkeit gar nicht so weit klafft, daß es nicht doch durch den Richter, in den meisten Fällen wenigstens, geschlossen werden könne – und zwar ohne daß gewagte Konstruktionen nötig wären.

Der Richter hat es insofern leichter als der Gesetzgeber, als er eine Norm – wie bisher: „Der Ehemann entscheidet“, oder wie etwa: „Der Ehemann hat ein Vorschlagsrecht“ – nicht zu schaffen braucht, vielmehr nur den konkreten Fall zu entscheiden hat. Soweit es sich um Entscheidungen über Kindererziehung und dergleichen handelt, wird er diese nach dem Wohl des Kindes treffen können, wie das bereits heute im Scheidungsrecht weitgehend zu geschehen hat. Die Entscheidung über Wohnort und Wohnung und sonstige Ehefragen nach § 1354 BGB kann man nur nach Lage der Sache fällen; regelmäßig wird der den Unterhalt überwiegend verdienende Ehegatte hier Recht bekommen müssen – unter angemessener Berücksichtigung sonstiger Momente, die eventuell noch mitsprechen können. Was die Namensgebung anbetrifft, so kann sich der Richter damit helfen, daß er Gewohnheitsrecht annimmt, wonach die Frau und gleichfalls die Kinder den Familiennamen des Mannes (§ 1355 BGB) erhalten; das „Anhängen“ des Familiennamens der Frau an den Namen des Mannes ist ja ohnedies bisher schon möglich gewesen. Die Zubilligung der Schlüsselgewalt an die Frau braucht sicherlich nicht geändert zu werden, da es sich hier ja nicht um eine mangelnde rechtliche Gleichstellung (diesmal freilich des Mannes!) handelt, sondern weil damit lediglich einer natürlichen (konstitutionellen oder auch soziologischen) Ungleichheit Rechnung getragen wird. Den § 1358 (Kündigungsrecht des Mannes) kann man wohl ohne Schaden fortfallen lassen. Ist ein Beschäftigungsverhältnis der Frau nicht mit der Ehe vereinbar, so bietet sich als rechtliche Lösung an, daß der Ehemann auf Leistung der Kündigungserklärung durch die Frau klagt, begründet auf § 1353 („Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet“), der jedem Ehegatten die Unterlassung von ehehindernden Handlungen zur Pflicht macht.

Da das Ehegesetz des Kontrollrats von 1946 (als Besatzungsrecht) – vorläufig wenigstens – von den Bestimmungen des Grundgesetzes unberührt bleibt, wäre in diesem Zusammenhang jetzt nur noch das eheliche Güterrecht zu behandeln. Da ließe sich nun der „gesetzliche Güterstand“ des BGB – Verwaltung und Nutznießung des eingebrachten Gutes durch den Ehemann – als Vertrag auffassen, dessen Vorhandensein im Zweifel vom Gesetz fingiert wird. Das ist wohl eine tragfähige rechtliche Konstruktion; es tut nichts zur Sache, daß – aus Gründen der Rechtssicherheit – abweichende Vereinbarungen, soweit sie nicht gewisse Voraussetzungen (Eintragung in das Güterrechtsregister) erfüllen, nach § 1435 Dritten gegenüber unbeachtlich sind. Diese unsere Auffassung führt, in Sachen „Vakuum“, zwanglos zu der Folgerung, daß das Güterrecht des BGB ungeschmälert fortgilt. Denn der Artikel 3 des Grundgesetzes verlangt ja keineswegs, daß nur noch „emanzipierte“ Verträge abgeschlossen werden – die Vertragsfreiheit bleibt uneingeschränkt bestehen. Es ist jedermann oder vielmehr jeder Frau unbenommen, einen Ehevertrag abzuschließen, in dem irgendeiner der weiteren im BGB vorgesehenen Güterstände vereinbart wird (wie also etwa: allgemeine Gütergemeinschaft, allgemeine Gütertrennung, Errungenschafts- oder Fahrnisgemeinschaft). Diese Freiheit muß erhalten bleiben – als ein (wohl ausreichender) Schutz vor der verfassungsmäßig mißbilligten Ungleichstelluig der Geschlechter.

Will man diese Lösung aber deshalb nicht akzeptieren, weil sie auf ein allgemeines „Wie-zuvor“ hinausliefe, so eröffnet die gleiche Ausgangsstellung (Annahme eines Vertragscharakters des gesetzlichen Güterstandes) eine zweite Entwicklung. Man geht dann nicht mehr von einer „Vertragsfiktion“ aus – wonach also der gesetzliche Güterstand als vereinbart gilt – sondern von einer Vertrags Vermutung. Das würde besagen, daß, bis zum Beweis des Gegenteils, vermutet wird, der gesetzliche Güterstand sei vereinbart. (Diese Vermutung müßte allerdings in Hinblick auf die Interessen der Gläubiger geschützt werden, so, wie das bisher qua Güterrechtsregister der Fall war.) Ein solches Vorgehen würde es eilauben, die Verhältnisse des konkreten Falles stärker zu berücksichtigen; es eröffnet Perspektiven auch für eine neue gesetzliche Regelung. – Unser BGB-Güterrecht verdient ja wohl kaum viel Verteidigung. Es erscheint aber wenig sinnvoll, wenn man demnächst ein ad hoc ausgeknobeltes neues Güterrechtssystem sanktionieren und an die Stelle des alten setzen würde: mit dem Ergebnis, daß eines Tages etliche Millionen Bundesbürger sich in einem Güterstand befinden, den sie ebensowenig kennen, wie sie – in ihrer überwiegenden Mehrzahl! – den bisherigen je gekannt haben ... Man muß sich doch darüber im klaren sein – jede Testbefragung bei hochgebildeten wie bei sogenannten „einfachen“ Leuten bestätigt die weitgehende Unkenntnis auf diesem Gebiet –, daß der wirkliche Güterstand in neun Zehntel aller Ehen durch formlose Vereinbarung und ortsübliche Sitte (wie auch durch das Kräfteverhältnis innerhalb der Ehe) gestaltet wird. Es wäre höchst problematisch, diese Tatbestände bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung so völlig zu übergehen, wie das Gesetz es vorsieht, und ein den Beteiligten völlig fremdes Recht zu unterlegen.

Das Familienrecht entzieht sich nun einmal weitgehend der Gestaltung durch einen zentralinstanzlichen Gesetzgeber: man kann soziologische Gebilde nicht „einheitlich“ regeln und organisieren wie den Straßenverkehr. Aus dieser Binsenwahrheit sollte man aber vielleicht doch den Schluß ziehen, nur die notwendigsten Bestimmungen im Hinblick auf den Gläubigerschutz zu treffen, um im übrigen, bei der Annahme einer Vertragsvermutung, das gesetzliche Güterrecht bloß subsidiär heranzuziehen. Die Feststellung des (meist wohl konkludent) Vereinbarten wäre also Sache des Richters, der sich den konkreten Fall anzusehen und im übrigen von den Verhältnissen einer gesunden Ehe der betreffenden Landschaft und des betreffenden Standes auszugehen hätte. – Wird so verfahren, so braucht das zeitweilige „Vakuum“ im Familienrecht keine unerträgliche Rechtsunsicherheit nach sich zu ziehen, braucht es auch nicht wie ein Albdruck auf dem Richter zu lasten. K.-U. Likke