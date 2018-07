Von L. Kroeber-Keheth

„Ein Brevier für Vorgesetzte“ nennt Kroeber-Keneth sein in diesen Tagen erscheinendes Werk „Menschenführung – Menschenkunde“ (272 S., Ln. 12,80 DM, Econ-Verlag GmbH., Düsseldorf). Der bekannte Autor glossiert in diesem neuen Buch mit viel Witz und einiger Schärfe unsere geringe Menschenkenntnis, behandelt die Krise der „human relations“, das Problem des „Vorgesetzten“ in Industrie, Handel und Gewerbe und die „Gefahren der Graphologie“ bei der Mitarbeiterauslese. Besonders lesenswert ist seine Kritik an der „Sozialromantik“ unserer Zeit, sind die betriebsnahen praktischen Anregungen zu den Grundfragen der Menschenführung. Wir veröffentlichten hier einen Auszug aus dem Schlußkapitel des höchst anregenden und glänzend geschriebenen Werkes.

Die Neuromantiker der betrieblichen Sozialpolitik haben die „Blaue Blume“ des Arbeitslebens entdeckt: die „Selbstentfaltung“ durch die „Werksfreude“. Sie glauben entdeckt zu haben, daß diese Märchenblume in unseren Betrieben nicht mehr zu blühen vermag, und nun suchen sie mit rührendem Eifer nach örtlichkeiten, wo sie sie wenigstens in Blumenkästen wieder anpflanzen wollen. Indes erweisen sich diese „Blauen Blumen“ als Herbstzeitlosen, und das Colchicum autumnale ist eine Giftpflanze, deren Genuß Übelkeit und Sehstörungen bewirkt.

Ein liebenswerter Heinrich von Ofterdingen der Betriebs-und Gruppenromantik will wissen:

„Es fehlt dem arbeitenden Menschen oft die Möglichkeit zur persönlichen Selbstentfaltung, wie er sie als freier Handwerker und auch als Geselle in der kleinen Gruppe eines Werkstattbetriebes in früheren Jahrhunderten immer gehabt hat.“

Ein anderer fahrender Ritter der Betriebsromantik tut Buße wie folgt:

„Daß uns die beseelte Arbeit verloren ist, ist die größte Not unserer Zeit: Der ,Beruf’ ist längst den meisten Geschäft, Lebensfristung geworden. Die wenigsten wissen sich innerlich berufen zu dem, was sie treiben. Die Arbeit erwächst nicht aus dem Kern des Wesens, sondern wird von außen aufgezwungen.“