Der Bundeswirtschaftsminister hat sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß er in der Kartelldebatte allzu einseitig-doktrinär argumentiere. Die Befürwortung des von der alliierten Kartellierungsbehörde in der vergangenen Woche genehmigten Preiskartells für die Konsumseifenfabrikanten durch das Wirtschaftsministerium beweist nun, daß man bei der für die Ausarbeitung des künftigen deutschen Kartellgesetzes federführenden deutschen Behörde auch fünfe gerade sein läßt, wenn es irgendwie zu verantworten ist. Wenige Tage vorher war bereits die Lizenz an ein Exportkartell für Netze erteilt worden.

Allerdings handelt es sich auch im Falle Konsumseife wieder um einen verhältnismäßig einfachen Tatbestand. In dieser Branche haben sich in der Nachkriegszeit (und besonders im Verlaufe der Korea-Hausse) Überkapazitäten herausgebildet, die nicht mehr weiter durchgehalten werden können. Die jetzt grundsätzlich genehmigten Absprachen zwischen den beteiligten Fabrikanten sollen denn auch nicht den notwendigen Abbau dieser Kapazitäten verhindern, sondern dafür Sorge tragen, daß der Ausleseprozeß in fairen Formen und, anders als bisher, ohne Preisschleudereien vor sich geht, also ohne jene fragwürdigen Wettbewerbsmethoden, die in jedem Fall volkswirtschaftlich schädlich sind und zur Gefährdung auch an sich gesunder Betriebe führen können.

Das jedenfalls soll das proklamierte Ziel dieser Kartellbildung sein, das über einen auf Grund genauer Kostenberechnungen bei „best- und mittelgut arbeitenden Betrieben“ erstellten „Selbstkostenspiegel“ erreicht werden soll, der maßgebend für die Preisbildung ist. Er darf nur dann unterschritten werden, wenn die individuellen Selbstkosten eines Betriebes das rechtfertigen. Auf unrationell arbeitende Betriebe soll dabei keine Rücksicht genommen werden. Das hört man gern, und gegen diese Prozedur ist darum auch wenig einzuwenden, wenn man die grundsätzlichen Bedenken beiseite läßt, daß nun auch andere Gruppen, die sich mit Absatzschwierigkeiten herumschlagen, mit gleichen Anträgen folgen werden.

Über die einzelnen Modalitäten dieser Kartellabsprache sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen, Wie sie auch ausfallen werden, entscheidend wird sein, wie sie in der Praxis gehandhabt werden. Die Industrie selbst, die sich von dem Kartellmißtrauen des Bundeswirtschaftsministers so hart bedrängt fühlt, hat es nun in der Hand, an einem Modellfall zu exemplifizieren, daß Kartelle nicht immer von Übel sind. Es dürfte von den Erfahrungen mit dieser Wettbewerbsordnung für Konsumseife abhängen, wie man in Zukunft in dieser umstrittenen Sache verfahren wird. kr.