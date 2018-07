Belle ist nicht Landstreicher aus romantischem Fernweh, Scheu vor regelmäßiger Arbeit, Drang nach ungebundenem Leben oder was auch immer sonst soziologisch oder literarisch als Motiv für Vagabundentum angegeben wird. Er war von Profession Zigarrenmacher, Sohn eines Zigarrenmeisters, Enkel von „Schnupftabakkönigen“, in seinem Handwerk so geschickt, daß er von der Zigarre „Las Tres Coronas“ zu „Donna Elvira“ aufstieg. Aber als die maschinelle Herstellung von Rauchwaren das Handwerk des Zigarrenmachens zurückdrängte, wählte er statt des Maschinenlärms die Freiheit und ging auf die Landstraße. Hier setzt der außerhalb Deutschlands schon zu hohem Ansehen gelangte Roman Der Weg nach Glockenreich des Schweden Harry Martinson ein, den Edzard Schaper ungemein kräftig und sinnfällig übersetzt hat (Nymphenburger Verlagshandlung, München, 392 S.).

Martinson, früh verwaist, mit dreizehn Jahren zur See gegangen, zehn Jahre auf großer Fahrt, dann Vagabund auf schwedischen Landstraßen, wo auch seine ersten Bücher entstanden, ist heute, obwohl Autodidakt, einer jener „Achtzehn“ der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die den Nobelpreis für Literatur verleihen. „Wenn man bettelt“, sagt er, „lernt man die Menschen viel besser kennen, als wenn man im Auto herumfährt.“ Darum entromantisiert er die Figur des Landstreit chers und porträtiert ihre Haupttypen so, wie er sie getroffen hat: den echten Abenteurer, der einmal um die Erde gewandert ist, weil er „den größten Kreis beschreiben wollte, den man in dieser Welt beschreiben kann“; den Entgleisten, den die Reue nie verläßt; den Dumpfen, der nur nach Essen und Frauen giert; den Schweigsamen, der mit der Welt abgerechnet hat und sich selbst überlebt – und zwischen ihnen das Individuum Bolle, der ihnen allen an Weisheit überlegen ist, weil ihm immer noch die Wahl bleibt und weil er sich bewußt ist, was die Entscheidung für den „Weg nach Glockenreich“ für ihn bedeutet.

Glockenreich („Klockrike“) ist nicht die blaue Blume der Romantik. Es ist für diejenigen, die dort wohnen, eine ganz gewöhnliche Gemeinde. Landstreicher jedoch können wohl ihren Namen „auf dem ostwärts zeigenden Arm des Wegweisers lesen“, aber nie erreichen, weil sich auf halbem Wege dahin zwei Polizeidistrikte überschneiden. So ist Glockenreich „ein Ort, den man immer noch vor sich hatte, der sozusagen ständig in Reserve lag. Eine Traumgemeinde.“ Erst als die billigen Fords die Landstraßen Schwedens erobern und die Arbeitslosigkeit ganze Massen aus purer Not auf die Walze treibt, wird die „Reitende Landsthingspolizei“ abgeschafft, und die Wege nach Glockenreich öffnen sich. Um diese Zeit ist Bolle ein alter Mann mit „graugranitenem Glanz über den Bartstoppeln“. Auch er erreicht endlich Glockenreich. Es ist wie jede andere beliebige Gemeinde. „Alle“ Gemeinden wurden einander mehr und mehr gleich. Das Walzen hatte angefangen sinnlos zu werden. Es war nichts Merkwürdiges mehr zu erwarten.“ Mit Bolle und seiner Generation geht das goldene Zeitalter zu Ende, in dem die Landstraße als „ein unendliches Band der Verheißung“ alle diejenigen lockte, deren „Erwartung der Wegschlange verfallen war, Biegung um Biegung, Meile um Meile“. Um der Freiheit willen nahmen sie die Angst in Kauf Vorwurf und Abscheu der „Hausmenschen“, ja sogar den „Berg“, wo sie zwangsweise arbeiten mußten, wenn sie zum drittenmal beim Betteln erwischt wurden. Die Angst war ihr ständiger Begleiter: die Angst der Menschen vor ihnen und ihre Angst vor der Angst der anderen.

Die Landstreicher sind Zeugen der Freiheit, Ausnahmen, die jede Ordnung widerlegen. Natürlich ist die Ordnung im Recht gegen sie, und keiner von ihnen „darf sich als Märtyrer fühlen. Kein Gerücht durcheilt das Land und meldet: er ist ein Märtyrer! Nein, alles kommt darauf an, los und ledig zu sein, ein freundlicher, sanfter Fuchs, ein verspielter Mensch, der unter Steinen nicht zu einem Stein verhärtet.“

Dies ist das Entscheidende an Harry Martinsons Dichtung: Der Landstreicher wird in ihr zum Gleichnis des freien Menschen, der eine tragische Figur ist und nicht ein Idealbild. Der freie Mensch ist aber auch der „verspielte Mensch“, und deswegen gibt es für Martinson keinen Gegensatz zwischen Wirklichkeit und Phantasie, zwischen Realismus und Poesie. Sein Roman ist zugleich von der nüchternsten Naturtreue und von der beschwingtesten Einbildungskraft beseelt. Er ist ein großes Buch. Ingeborg Hartmann