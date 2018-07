Obwohl die Bewegung der Konjunktur eine bemerkenswert große Eigenständigkeit hat und Wahlen mehr von den Bewegungen der Konjunktur abhängen als umgekehrt, ist doch die Septemberwahl in der Bundesrepublik ebenso auch ein Faktor der konjunkturellen Entwicklung, wie es die Parlamentswahlen 1951 in Großbritannien und die letzten Präsidentenwahlen in den Vereinigten Staaten waren. Sie sind eine Art grundsätzlicher Klärung der künftigen konjunkturpolitischen Grundrichtung im Vertrauen darauf, daß diese Kräfte die erfreuliche Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre nicht nur fortsetzen und verbreitern wollen, sondern auch können. Sie sind also auch ein Anzeichen des wieder gestärkten’ Selbstvertrauens der Wirtschaft, das sich auf die Dispositionsfreudigkeit der Wirtschaftenden selber überträgt, wie vor allem die Reaktion der Aktienkurse mittelbar und unmittelbar anzeigte.

Obwohl jedoch etwa in den Vereinigten Staaten von Amerika die erste Welle dieser mehr psychologisch bedingten konjunkturellen „Autosuggestion“ schon bald verflögen war und dort die jetzige Aktienbaisse die nun sehr vorsichtig werdende Einschätzung der konjunkturellen Realitäten und Zukunftsaussichten widerspiegeln, ist die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung in den größeren Industrieländern und vor allem in der Bundesrepublik anhaltend sehr gut. Dabei sind seit einigen Monaten nur geringfügige Schwankungen in der güterwirtschaftlichen Entwicklung eingetreten. So ist in Westdeutschland vor allem die Investitionstätigkeit zunächst etwas zurückhaltender gewesen, nun aber wieder belebt worden. Vor allem aber wächst der Verbrauch. Die in der Hochkonjunktur absolut nötige und gesunde Umstellung auf immer stärkeren Verbrauch setzt sich fort. Im ganzen haben wir sowohl in der Bundesrepublik mit ihrer anhaltend günstigen Außenhandelssituation, wie etwa auch in den Vereinigten Staaten und Großbritannien und fast allen Industrieländern, eine ausgesprochen hohe oder sogar immer noch wachsende Binnenkonjunktur, ohne Anzeichen einer unmittelbar bevorstehenden Flaute.

In dieser partiellen Stärke der gegenwärtigen konjunkturellen Situation der Länder der westlichen Welt liegt jedoch auch ihre hauptsächliche Schwäche. Je länger diese Beschränkung der Hochkonjunktur auf dem Binnenmarkt anhält, um so bedenklicher muß sie werden.

Der Welthandel – und damit also die Wirtschaft nahezu aller Länder, deren Konjunktur lediglich Exportkonjunktur sein kann – ist seit 1951 von dem weiteren Wirtschaftsaufstieg der westlichen Welt „abgehängt“ worden. Dies schlägt natürlich auf die Binnenkonjunkturen der Industrieländer je nach dem Grad ihrer Ausfuhrabhängigkeit allmählich zurück. So berichtet der letzte OEEC-Bericht, daß die acht OEEC-Länder in ihrer Industrieproduktion im zweiten Vierteljahr 1953 gegenüber dem zweiten Vierteljahr 1952 nur noch einen Fortschritt von 3 v. H. erreicht haben, dagegen 5 v. H. im zweiten Vierteljahr 1952 gegenüber dem zweiten Vierteljahr 1951. Die „Welthandelsbremse“ der gegenwärtigen Hochkonjunktur droht also mehr und mehr anzuziehen. Die Aussichten, daß sie sich von ganz allein – etwa in Auswirkung der guten Binnenkonjunkturen – wieder löst, sind vorläufig nicht sehr groß. So ist der amerikanische Einfuhrbedarf nach einer vorübergehenden kleinen Erholung im Frühjahr dieses Jahres trotz der amerikanischen Hochkonjunktur weiter verhältnismäßig niedrig und verspricht auch bei etwaiger weiterer amerikanischer Belebung kaum zu wachsen, vor allem, wenn nun die strategischen „stock-piling“-Käufe an ausländischen Rohstoff en eingestellt werden; das gleiche muß z. B. für den deutschen Importbedarf angenommen werden. Solange jedoch dürften die Exporte der überseeischen Agrar- und Rohstoffländer, deren Exportpreise allein innerhalb des Jahres 1952 um rund 20 v. H. gesunken sind, auch bei mengenmäßig gehaltener Ausfuhr weiter unter Druck stehen, und dieser Preisdruck mußte sich auf die Exportpreise der Industrieländer übertragen. So sind die durchschnittlichen Exportpreise der europäischen Länder vom ersten Vierteljahr 1952 bis zum ersten Vierteljahr 1953 schon um rund 10 v. H. zurückgegangen. An diesen Preistendenzen scheint sich bis Herbst 1953 nichts geändert zu haben.

Der Welthandel ist jedoch der mehr oder weniger elastische Rahmen,innerhalb dessen sich die nationalen Konjunkturen bewegen können. Die Welthandelsklemme könnte beseitigt werden durch eine völlige Klärung der amerikanischen Konjunkturaussichten im Sinne eines gesicherten weiteren starken Wachstums. Ob und wie die nach „Solidität“ (z.B. nach unbedingtem Etatsausgleich) strebende amerikanische Konjunkturpolitik dies Ziel erreichen will und kann, ist zur Zeit noch unklar. Doch wäre auch dann der expansive Effekt für die übrige Welt gering. Es verbleiben als weitere Mittel Kapitalausfuhr und Abbau der Handelsschranken. In den neuesten Erörterungen über Notwendigkeit und Wirkung der angestrebten allgemeinen Konvertibilität der Währungen wird mit Recht die Kapitalausfuhr an erster Stelle erörtert. Inzwischen kann die Tatsache, daß die Bundesrepublik aus konjunkturellen Gründen augenblicklich auf der „Währungsschaukel“ der EZU gerade hoch oben (und Frankreich und Großbritannien entsprechend tief unten) ist, nicht darüber täuschen, daß auch Westdeutschland unlösbar im internationalen Konjunkturzusammenhang steht. Vor allem ist auch binnenwirtschaftspolitisch offenbar hier ebensowenig wie in den USA ganz ausgefeilten, inwieweit auf Grund der Wahl der neue koijunktürpolitische Kurs nicht nur expansiv sein soll, sondern auch, ob er expansiv sein kann. Die Vorankündigungen des deutschen Wirtschaftsministers lassen erfreulicher- und durchaus richtigerweise eine grundsätzlich expansive Richtung der Konjunkturpolitik der Regierung nach den Septemberwahlen erwarten, die den großen Elan, den die deutsche Wirtschaft seit 1948 entwickelte, weiter bewußt pflegt und dabei durchaus den grundlegenden konjunkturellen Notwendigkeiten entsprechend den Konsum in erster Linie fördert. Aber auch diese Politik müßte sich im Rahmen der Weltkonjunktur halten, für die die westdeutsche Konjunktur durch eine eigene temperamentvolle Entwicklung zwar sehr viel Anregendes leisten kann, ohne jedoch – wie etwa die amerikanische – geradezu unabhängig von ihr werden zu können.