Erzählung von Alfons Barth

Du solltest nicht so unmäßig saufen“, sagte der Alte bekümmert, „das bringt dich noch um.“ Er sah zum Wirt hinüber, der eine Anzahl schwarzer Flaschen auf die Theke stellte, über der von der Decke herab ein kleines Krokodil hing. Jedesmal, wenn der Wirt mit einer neuen Flasche hinter dem Schanktisch auftauchte, wurde das Reptil ein wenig von dem Luftzug bewegt, in den Gläserreihen auf dem Regal klirrte es leise, und wenn er sich umdrehte, quietschten die Dielen, und die Flaschen auf dem Tisch schlugen aneinander. Als er bemerkte, daß der Alte ihn ansah, lächelte er und schüttelte den Kopf. „Laß ihn doch trinken“, sagte er und hob eine der dunklen Flaschen ans Licht. „An Obstwein ist noch keiner gestorben.“ Er sah die Flasche und dann den Alten an und lächelte. „Der Wein ist süß und stark. Außerdem ist er billig. Er wird ihm eben schmecken.“ Er kniff die Augen zusammen, um den Jungen zu erkennen, der im Schatten des Alten saß, die Hände in den Hosentaschen, und auf das Klirren der Gläser zu lauschen schien. Er hatte die Augen geschlossen und bewegte die Lippen, als singe er eine lautlose Melodie.

„Es ist schade um ihn“, sagte der Alte. „Er ist ein Säufer. Es ist ihm ganz egal, was er trinkt; deinen Wein trinkt er, weil er billig ist.“ Der Junge hatte sich aufgerichtet und öffnete die Augen.

„Sieh nur“, sagte er Alte, „wie ihm die Hände zittern. Vor zwei Stunden habe ich ihn zum erstenmal gesehen und gleich gemerkt, daß er ein Säufer ist. Es ist eine Schande.“ Er schaute den Jungen bekümmert an. „Er ist noch so jung. In fünf Jahren hat er sich totgesoffen.“

„Solange wie ich dich kenne, trinkst du schon“, sagte der Wirt, „und ich kenne dich seit dreißig Jahren. Laß ihn trinken, du alter Narr, vielleicht geht’s ihm schlecht.“

„So ein Blödsinn. Er ist ein Säufer sag ich dir. Er denkt nicht! Er säuft das Zeug wie Wasser, und morgen geht’s ihm schlecht. Er hat keine Ahnung, ob ihm Obstwein bekommt, er trinkt ihn, weil er billig ist. Sieh dir seine Hände an, dann weißt du, daß er ein Säufer ist.“

„Bring mir noch eine Flasche, Alter, und halt dein Maul“, sagte der Junge plötzlich, „ich will noch weiter heute. Hör auf zu schwatzen“, fügte er wütend hinzu, dann legte er sich wieder zurück und steckte die Hände in die Taschen.