Von Ilse Molzalin

Jeder kennt das Lied von der Holzauktion im Grunewald. Aber um das gleich vorauszuschicken: Holz wird hier nicht mehr versteigert, auch wenn es sehr viele Bäume gibt. Treten sie einzeln auf, hat man sie gleich den Menschen recht gern, jedoch in Massen, wie hier, werden sie bisweilen zur Plage. Selbst jene, die das bescheidene Hausdach mit ihren Wipfeln und Zweigen bedrücken, die Regentraufe mit ihren Nadeln und Blättern verstopfen, die unterirdischen Kabel mit ihren starken Wurzeln lädieren und vergewaltigen, darf man nicht ohne weiteres umlegen, denn sie genießen den Schutz einer Stelle, die sich das Gartenbauamt nennt.

Aber ich will vom Grunewald berichten und mich nicht in Auseinandersetzungen mit dem Gartenbauamt verwickeln. Ich will von dem Grunewald erzählen, in dessen hochherrschaftliche Bezirke ich eines Tages einziehen durfte, nicht zu verwechseln mit dem anderen, den die frierenden Berliner in den ersten Nachkriegsjahren abgeholzt haben, um damit ihre kalten Öfen in Gang zu bringen.

Mein Grunewald beginnt dort, wo die lauschigen Straßen immer wie kleine Nebenflüsse in die Alleen münden, sei es Hubertus-, Bismarck- oder Königsallee. Eine Kaiserallee habe ich noch nicht entdeckt, also muß mein Grunewald noch vor der kaiserlichen Zeit entstanden sein, sich aber in den sogenannten Gründerjahren zu dem entwickelt haben, was ich heute, teils staunend, teils bewundernd, teils verblüfft durchstreife.

Die Grundstücke haben alle beachtliche Ausmaße, und was sie im Schatten ihrer Bäume beherbergen, sind Paläste. Man kann bei einigen ruhig auf dreißig oder vierzig Zimmer schließen, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, wer und was in diesen überdimensionalen Räumen einmal lebte, sich bewegte, ein- oder ausging. Es ist auch nutzlos, darüber nachzudenken, denn – durch die leeren Hallen streift der Wind. Viele Paläste sind den Bomben zum Opfer gefallen, ihre Besitzer verschollen, gestorben oder verdorben, und jene, die im Ausland noch vorhanden sind, verfügen nicht mehr über die Mittel, ihre einstmals fürstlichen Behausungen wieder instand zu setzen, was aber dicht heißt, daß sie unbewohnt geblieben sind.

O nein, im Grunewald herrscht ein frisch-fröhliches Leben. Kinder jubeln auf der Straße, in den verwilderten Parks, die von ebenso verwilderten Katzen durchstreift werden, die sich mit einigen noch vorhandenen Rassehunden balgen, den wilden Kaninchen nachjagen, durch Löcher und Lücken niedergebrochener Zäune und Staketts. Wehe aber, wenn die Jagd auch über die neu erstandenen Rasenflächen geht, dann mischen sich Berliner Urlaute in den Tumult, ungeachtet der verpflichtenden Großartigkeit der immer noch pompösen Umgebung.

Die ehemals hochherrschaftlichen Besitzungen liegen alle im Kranz um einen der Seen, Herta-, Diana-, Hubertus- oder Königssee, und ihre Parks enden mit einem Pavillon plus Badesteg und dem dazugehörenden Boot. Diese Seen sind zum Teil durch schmale Wasserstraßen miteinander verbunden, über die Brücken führen, deren Solidität durch Attribute des klassischen Altertums noch gesteigert wird. Hier und da taucht aus dem Grün eine Palastruine auf, in deren noch stabilen Kellern oder Souterrains oder anderen verschont gebliebenen Teilen sich wagemutige Berliner, Ausgebombte oder Ostflüchtlinge eingenistet haben, um sich von hier aus des Grunewaldes zu bemächtigen, voll Respekt vor dem einstigen Wohnbezirk der Reichen, der vom Leben Verwöhnten, der Anspruchsvollen nebst jenem Schwanz Mitgezogener, die es sich leisten konnten, hier zu wohnen, wo der Palast der Mendelsohns stand, die Villa Sudermanns. das klassische Haus Rathenaus, oder das Miniaturschlößchen der Wertheims und mancher anderer, die man dem Namen nach noch kennt,