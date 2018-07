Jetzt ist wieder die rechte Zeit für das Jagdreiten gekommen. Der Sport in Rot, einst das Vergnügen hoher, vornehmer und begüterter Herren, ist heute, wie das Reiten überhaupt, kein Vorrecht mehr für reiche Leute. Das Jagdreiten hat dank der unermüdlichen Tatkraft weitsichtiger Männer nunmehr auch eine besonders große Verbreitung unter der bäuerlichen Jugend gefunden, und das ist gut so, nachdem wir die frühere Stütze dieses Sportes, die Kavallerie, schon seit langer Zeit verloren haben. Leider aber sind uns von den zwanzig Meuten, die bis zu dem Kriege unsere dreißig Jagdreitvereine besaßen, nur die Koppeln des Hamburger Schleppjagd-Vereins geblieben. Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern, und so jagen viele unserer Rotröcke ohne Hunde. Ein Schönheitsfehler ...

Jagdreiten wird natürlich immer eine Pferdefrage sein. Deshalb haben auch unsere Züchterkreise das größte Interesse daran, es zu unterstützen und zu fördern. Aus diesem Grunde legt man ja vornehmlich auch so großen Wert darauf, gerade der bäuerlichen Jugend Schlepp- oder Schnitzeljagden schmackhaft zu machen. Denn durch nichts wird die reiterliche Kunst mehr gefördert und die Zucht brauchbarer Pferde wirkungsvoller beeinflußt. Hat doch gerade der Sport in Rot vor allem Englands Pferdezucht auf die steile Höhe geführt, auf der sie seit langen Jahren steht. Was wir benötigen, sind zuverlässige Pferde, die sicher im Gelände gehen und ein wirklich gutes Temperament haben. Nach diesen Pferden herrscht noch immer, und besonders im Auslande, eine rege Nachfrage, so daß sich gerade hier für unsere Züchterkreise ein weites und besonders ergiebiges Tätigkeitsfeld bietet. Unsere Zucht und unser Turniersport, der in diesem Jahre auf manch erfreulichen Erfolg zurückblicken kann, können aus dem Jagdreiten nicht nur im ganzen, sondern auch jeder einzelne einen großen Nutzen ziehen. Besonders unser Turniersport würde eine große Anzahl von Anhängern, vor allem von jungen Kräften gewinnen, wenn man sich bemühen würde, dem Jagdreiten die größtmögliche Verbreiterung zu geben. W. F. Kleffel