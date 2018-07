Was am besten auf der Haushaltsmaschinenschau der Großen Rationalisierungs-Ausstellung in Düsseldorf gefallen habe, fragten wir eine Besucherin. „Die Messer“, war die eindeutig klare verblüffende Antwort. Ein eindeutiges Urteil für diesen Massenaufmarsch der Maschinen, das selbstverständlich nicht verallgemeinert werden soll, aber nachdenklich stimmt.

Simple Messer, metallisch blitzend – da blitzen die Hausfrauenaugen! Breite, praktische Pfannenmesser, besondere Schneide-, Wiege-, Schabemesser für jede Gelegenheit. Herrliche Messer in eleganten Formen, handlich, einfach, aber gut und überlegt konstruiert. Messer, die, gemessen an den kostspieligen modernen Wunder-Küchengeräten, auch preiswert sind: Qualitätsarbeit. Meisterwerke der Schmiedekunst. Einfach sauber zu halten, ohne viel Platz sicher unterzubringen.

Warum das so langatmig dargelegt wird? Die Haushaltsmaschinen-Industrie bietet heute eine Vielfalt raffinierter Küchengeräte, die nicht nur verblüffend ist, sondern auch im Salto mortale der Übertechnik verblüffende technische Kenntnisse der Hausfrau erfordert. Die Küche wird zum Laboratorium mit dutzendfach zu verwendenden Maschinen: jeweils mit Einsatz eins, zwei oder drei –, Messer vier, fünf und sechs Vorsatz sieben, acht und neun. Sie erleichtern die Arbeit, gewiß. Aber der kleinste Fehlgriff bringt großes Desaster, Fehlzündung, Überschwemmung, doppelte Arbeit. Von der nachfolgenden Reinigungsprozedur ganz zu schweigen. Wie soll die Durchschnittshausfrau mit diesen technischen Wunderwerken schnell hantieren können, ohne vorher jeweils die Gebrauchsanweisung zu studieren und hinterher viel Mühe und Zeit darauf zu verwenden, nach dem Saubermachen wieder alles richtig zusammenzubasteln?

Eine ketzerische Frage, eine ketzerische Auffassung. Sicherlich. Die Verkaufserfolge sprechen gewichtig dagegen. Es muß also „etwas dran sein“. Es wäre aber interessant zu erfahren, für welche Art von Betrieben (unter dieser Bezeichnung alles zusammengefaßt vom Zweipersonenhaushalt bis zur zehnköpfigen Familie, von der Kleinkantine bis zur Hotelküche mit Fachkräften) diese modernen Küchen-Zauberlehrlinge gekauft wurden und – wenn der erste Glanz der Neuheit davon abgeblättert ist – ständig benuzt werden!

Die Nur-Durchschnittshausfrau scheitert schon an der ersten Klippe: dem Preis. Dies gilt für die meisten modernen Küchengeräte, angefangen von der elektrischen Kaffeemaschine, dem elektrischen Müllwolf, den vielen Mixgeräten, den großartigen Geschirrspülgeräten und was alles es sonst noch sei. Das Angebot ist nicht annähernd vollständig aufzuzählen. Alles in durchaus frauenfreundlichem Sinne erdacht, um die Alltagsarbeit zu erleichtern. Alles aber ständig immer spezialisierter und ausgeklügelter: Brotmaschinen mit Zentimeterskala, um die gewünschte Dicke einstellen zu können –, Universalküchenmaschinen mit zehn verschiedenen Einsätzen, zum Fleischhacken, zum Wurststopfen, zum Nudeln, Mahlen und Schroten, Früchtepressen, Rohspinatdrehen, Reiben, Rühren –, Mixer zum Sahnen, Kneten, Rühren, Wirbeln, Schleudern, Mischen Pressen, Schnitzeln –, Küchenmotoren für jede Art der Nahrungsmittelpräparierung inkl. Messerputz-, Polier- und Schärfmaschine. Der Hausfrau schwirrt der Kopf vor so vielen Spezialgeräten. Und alle brauchen ihren Raum in den heutigen Zwergküchen und ihre Pflege bei wenig oder keinem Personal.

Die Marktgängigkeit dieser Maschinen ist nicht zu leugnen, denn sonst wären sie nicht in einer solchen Überfülle vorhanden. Es dürften aber doch zu einer Zeit, die immer mehr zu einer industriellen Vervollkommnung der Verkaufsware strebt, einige Hinweise erlaubt sein:

Die Brotindustrie bietet fix und fertig geschnittenes Brot aller Sorten und Qualitäten in appetitlicher Verpackung. Die Konservenindustrie erhöht und verbessert ständig ihr Sortiment, und der geforderte Preisaufschlag wiegt gering gegen den eingesparten Arbeitsaufwand. Frostgemüse wird „nur noch zum Auftauen“ geliefert und ist nach kurzer Weiterzubereitung ganz nach persönlichem Geschmack tischfertig. Die Marmeladenindustrie liefert so preiswert, wie es kaum in Eigenarbeit herzustellen ist, wenn nicht das Obst in eigenem Garten wächst. Der Kaffee wird pulverisiert in Büchsen angeboten, und die meisten Geschäfte drehen auf Wunsch gleich an Ort und Stelle die gekauften Bohnen durch ihre elektrische Mühle. Welche Hausfrau, wohlgemerkt nicht auf dem Land oder vielleicht noch in der Kleinstadt, wurstet noch selbst, buttert noch selbst, schlägt sich noch die Sahne oder nudelt ihre Teigwaren? Es gibt heute bereits als jüngste Neuheit auf dem Markt fertige Anrührmasse für Kartoffelklöße, Reibekuchen und ähnliches. Alle diese vorbereiteten Nahrungsmittel sind etwas teurer, selbstverständlich. Aber die scharf kalkulierende Hausfrau, die mit diesen Mehr-Pfennigen rechnet, hat als allerletzte das Geld, um sich kostspielige Küchengeräte zu leisten. Es sei denn, sie verdient außerhalb des Hauses, um sich arbeitersparende Maschinen für den Haushalt leisten zu können. Und wenn sie einen großen kinderreichen Haushalt zu besorgen hat (und vielfach in bedrängter Wohnküche lebt), wird sie kaum mehrmals am Tage, um nur ein simples Beispiel herauszugreifen, die gefährliche Brotmaschine auf dem Familien-, Eß-, Koch- und Spieltisch ab- und anschrauben und jedesmal wieder so außer Reichweite unterbringen wollen, daß sie sicher vor Kinderhänden ist. Charlotte Buff, mit dem Messer das Brot schneidend, hat auch heute noch mehr Schwestern, als wir denken.

Uns scheint manchmal, weniger wäre mehr, um gerade der Durchschnittshausfrau – denn um sie geht es angeblich doch – zu helfen. Einfache Geräte, die nicht rosten und leicht sauber zu halten sind. Gute Messer, die nicht so schnell schartig werden. Handliche Dosenöffner, die keine Gewaltanwendung erfordern und den Rand messerscharf und glatt schneiden, mit denen nicht nur der Hausherr und sein Bizeps fertig werden. Korkenzieher, die nicht gleich das Glas splittern lassen. Gut konstruierte Löffel aller Art. Kannen, die nicht ständig tropfen. Handliche Fruchtpressen einfacher Konstruktion. Siebe, die nicht sofort verstopfen und überquellen. Reiben, die vielfach zu verwenden sind, ohne gleich alle Schärfe zu verlieren, die die Finger nicht gefährden, nicht schnell rosten, weil sie gut sauber zu halten sind. Wenige, aber gute und einfache Geräte! Barbara Reichelt-Hopf