Etwa achteinhalb Jahre nach dem Zusammenbruch wird mit dem „Berliner Altbankengesetz“ demnächst ein Gesetz verkündet werden, welches das von der sowjetischen Besatzungsmacht angerichtete und von den Westalliierten weitgehend sanktionierte Unheil im deutschen Bank- und Kreditwesen teilweise wieder gutmachen soll. Das Gesetz, gegen das vor etwa Jahresfrist Bedenken der Westalliierten erhoben wurden, wird nun nach dem Inkrafttreten des Londoner Schuldenabkommens voraussichtlich zum 1. November in Kraft gesetzt werden können.

In Westberlin gibt es etwa 150 Kreditinstitute, die auf Grund von Kommandanturbefehlen vom Sommer 1945 ihre Tätigkeit „zeitweilig“ einstellten und auch heute noch ruhen müssen. Gesuche um Aufhebung des „Ruhezustandes“ wurden sogar nach der Spaltung Berlins von den Kommandanten zurückgewiesen, gleichzeitig allerdings neue Privatbanken lizenziert, die sich zur Hälfte aus Wechselstubeninhabern rekrutierten, wie von beteiligter Seite festgestellt wurde. Die (inoffizielle) Begründung der Beibehaltung des Ruhezustandes mit der Übersetzung des Bankgewerbes war also wenig überzeugend und das Unrecht um so krasser. Von den etwa 150 Firmen wird heute wie vor einigen Jahren nur ein ganz kleiner Prozentsatz – nach Abrechnung der Spezial- und Pfandbriefinstitute wahrscheinlich weniger als zehn – wieder in Tätigkeit treten; darunter befindet sich als bekanntestes Institut die Berliner Handels-Gesellschaft, auf die die Geschäfte ihrer vorläufigen Nachfolgerin, der 1949 gegründeten Berliner Handels-Bank AG, übergehen werden. Der durch die Ausschaltung der weltbekannten Altbanken bewirkte Schaden für den Kredit und die Wirtschaft Westberlins ist nicht wiedergutzumachen. Auch sozialistische Kreise erkennen an, daß die Verlagerung eines Teils dieser Institute nach Westdeutschland zur Schwächung der wirtschaftlichen Position Berlins und damit zur Steigerung seiner Unterstützungsbedürftigkeit von außen erheblich beigetragen hat und daß die Weiterführung des Westberliner Aufbaues von der Wiedereinschaltung der Pfandbriefinstitute abhängt.

Nach alledem sollte man annehmen, daß die für Kredit und Kapitalmarkt in Bonn und in Westberlin zuständigen Stellen alles daran gesetzt hätten, um die geschlagenen Wunden durch eine pflegliche Behandlung zum Heilen zu bringen. Derartige Gesichtspunkte scheinen aber den Schöpfern des Berliner Altbankengesetzes wie des Bonner Ausstattungsgesetzes, das die technischen und finanziellen Voraussetzungen für die Durchführung des Altbankengesetzes schaffen soll, ferngelegen zu haben. Offenbar hat man sich in der großen Linie vor allem von der Angst vor Weiterungen leiten lassen, die sich u.U. aus einer großzügigen Lösung der Probleme unter Berücksichtigung der seit dem Erlaß des Umstellungsgesetzes von 1949 geänderten Verhältnisse ergeben könnten. Man hat sich sicher unter möglichster Komplizierung, die sich aus der allgemeinen Weiterentwicklung und der besonderen Lage Berlins ergab, an überholte Regelungen des noch von den Alliierten maßgeblich beeinflußten Umstellungsgesetzes und seiner 35. Durchführungsverordnung angeklammert.

Dies gilt vor allem für das System der Stichtage, an denen der Gläubiger zur Wahrnehmung seiner Rechte den Wohnsitz im Währungsgebiet der DM-West gehabt haben muß; diese Stichtage wurden jetzt mit zum Teil mehr als vierjähriger Rückwirkung eingeführt. Noch schlimmer aber wird das Unrecht dadurch, daß man die jetzt von der Aufwertung ausgeschlossenen Bewohner Ostberlins und der Sowjetzone durch Presse und Rundfunk aufgefordert hatte, ihre Wertpapiere zur Bereinigung im Währungsgebiet der DM-West anzumelden, was sie aus naheliegenden Gründen vorwiegend in Westberlin auch getan haben. Ihre Mühen und Gebühren haben sich bei der Anmeldung von Aktien gut bezahlt gemacht: sowohl Dividenden wie Verkaufserlöse werden ihnen auf Sperrkonto gutgeschrieben. In begrenztem Umfang dürfen sie über diese Guthaben auch auf Grund einer generellen Sondergenehmigung der Landeszentralbank verfügen, ohne daß etwa unsere Währung im geringsten dadurch erschüttert worden wäre, zumal diese Quoten nur im Bundesgebiet oder in Westberlin verbraucht werden können.

Der Westen hat hier eine Regelung getroffen, die das Kanzlerwort, daß die Bundesrepublik die sowjetisch besetzten Teile Deutschlands mit vertrete, in die Tat umsetzt. Um so unverständlicher ist es, daß man die Bewohner Mitteldeutschlands überhaupt nicht berücksichtigt, nachdem ihnen durch die Zulassung zur Anmeldung ihrer Gläubigeransprüche erst Hoffnungen auf eine angemessene Regelung gemacht worden waren. Dabei würde der Gesamtaufwand für eine Berücksichtigung der „Ost“-Ansprüche nicht mehr als etwa 200 bis 300 Mill. DM Ausgleichsforderungen, also etwa eine Verdoppelung des jetzt aufzuwendenden Betrages, nötig machen, von denen natürlich nur ein kleiner Teil mit Zinsen praktisch in Anspruch genommen werden würde, da ja die obenerwähnten Auszahlungsbeschränkungen auch hier gelten müßten. Dieser Aufwand sollte, wenn es sich darum handelt, unnötige politische Belastungen und Rechtsbrüche zu vermeiden, nicht ins Gewicht fallen. Mit einer Präambel, in der die Bewohner Mitteldeutschlands auf die Zeit nach der Wiedervereinigung vertröstet werden, ist nicht geholfen, am allerwenigsten bei der langsamen Arbeit, die der Gesetzgeber immer dann leistet, wenn es um Fragen des Kapitalmarktes geht.

Mit der nachträglichen Festsetzung eines Stichtages für die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Sowjetzone wird aber auch neues Unrecht geschaffen für Westdeutsche und Westberliner, die gesetzlich angemeldete Zuteilungsansprüche oder gar als lieferbar zuerkannte Wertpapierstücke in gutem Glauben aus Ostbesitz erworben haben. Diese flagrante Nichtachtung des Rechtscharakters des Inhaberpapiers ist wenig geeignet, das Vertrauen zur Börse zu fördern und die Bestrebungen des Bundeswirtschaftsministers zur Stärkung des Kapitalmarktes zu unterstützen. Die Annahme des Gesetzes in Westberlin, wo man seine Schwächen erkannt hat, ist nur in der Besorgnis einer weiteren Verschleppung begründet. Erich Sauer