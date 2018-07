Ich stand in dem seltsamsten Raum, den ich je in einer Etagenwohnung Berlins angetroffen hatte. Er war viereckig, sehr hoch und nicht groß – doch die Überraschung blieb, daß er kein Fenster besaß. Wenn er es besessen haben sollte, denn der Raum lag der Behrenstraße zugewandt, so war es, wie das gesamte Zimmer, mit Gobelinstoff verkleidet, so daß kein Lichtstrahl der Außenwelt in diese merkwürdige Klause eindrang, Sommers und winters brannte dort künstliches Licht.

Das war das Arbeitszimmer des Generalintendanten der Königlichen Schauspiele in Berlin, das Allerheiligste seines musischen Tempelbezirks, und nur den Vertrauten seiner engsten Umgebung wurde Einlaß über die mystische Schwelle gewährt. Der große Oheim saß, in einen wallenden Schlafrock gehüllt, ein seidenes Cachenez um den Hals, vor einem Schreibtisch, dessen Maße den kleinen Raum fast erdrückten, und studierte ein handbeschriebenes Blatt, für das ich als Verfasser zeichnete.

Nun hatte ich mancherlei Erregungen in meinem jetzt achtundzwanzigjährigen Leben spüren müssen: Examensnöte und Mensurennöte, Kriegsnöte und Operationsnöte während meiner Verwundung – die Erregung dieses herbstlichen Vormittages war der stärksten eine. Denn hier und heute stand ich wahrhaftig meiner Zukunft gegenüber. Es war nicht mehr die eingebildete Zukunft der Studentenjahre, da ich mich noch in den Illusionen des Schauspielers gewiegt hatte. Es war der reale Zugang zur Intendantenlaufbahn, für die ich mir heute die dramaturgischen Sporen verdienen sollte. Einigermaßen bebend, ich gestehe es, hatte ich dem großen Oheim, der nunmehr der „Chef“ war, vor wenigen Minuten meine Lehrlingsarbeit vorgelegt, jene, die mich zum Gesellen schlagen – oder aber aus der Werkstatt des Theaters wieder verbannen konnte. Denn ich war nur auf Probe engagiert.

Der Chef hatte seinen randlosen Kneifer mit den geteilten Gläsern für „fern“ und „nah“ aufgesetzt, die schönen, Weißen Kraushaare lockten sich auf seinem schmalen Kopf, und ich beobachtete ihn ziemlich aufgeregt, während er las, wobei ich mir insgeheim meine Sätze und Satzfolgen wiederholte, ob sie ihm wohl gefallen könnten. Es war das erstemal überhaupt, daß ich zu einem Theaterstück kritisch Stellung bezog, nachdem man mir das Buch der „Weißen Wolke“ des charmanten ungarischen Dramatikers Franz Molnar zur Prüfung übergeben hatte. Es dauerte meiner Ungeduld reichlich lange, bis die Lektüre beendet war. Dann sah Hülsen auf, seine warmen, braunen Augen lächelten mich über die Kneifergläser an, und er sagte die für mich schicksalsschweren acht Worte, die mir wie Musik im Ohr klangen: „Na, das is ja jans vernünftig, mein Junge.“ Das Lehrlingsstück war in Gnaden angenommen. Ich atmete einmal tief, schlug die Sporen zusammen – denn ich trug noch die Felduniform der Ohlauer Husaren, wie der Onkel in der Öffentlichkeit als Gardekürassier erschien – und tauschte das künstliche Licht des „Teppichgemaches“ mit dem flutenden, herbstlichen Sonnenschein. Die Arbeit, schon angelaufen, konnte jetzt richtig beginnen. (Wird fortgesetzt)