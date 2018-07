Der ehemalige Marineartillerist Josef Gockeln – er ist Vorsitzender der Katholischen Arbeiterbewegung, CDU-Bundestagsabgeordneter, Präsident des Landtages von Nordrhein-Westfalen und Oberbürgermeister von Düsseldorf – gehörte mit in die erste Reihe der Streiter gegen den Deutschen Gewerkschaftsbund, als die Wahlschlachten in Deutschland noch tobten. Damals sprach er von einem „Schuß vor den Bug des Gewerkschaftskurses“, der jetzt abgefeuert werden müsse. Aus diesem Schuß ist inzwischen ein Torpedoangriff geworden. Liegt hier eine politische Mache oder ein echtes Anliegen vor?

Mochte vor den Wahlen noch manches nach Konstruktion aussehen, nach den Wahlen hat sich die innere Berechtigung der Palastrevolution innerhalb der Gewerkschaften klar bestätigt. Unsere Leser waren wohl längst darauf gefaßt, daß die geistige Krise in der Gewerkschaftsführung, die nach Böcklers Tode vorauszusehen war und die nach Fettes Sturz offenbar wurde, die Männer der Stromstraße auf den Abwärtsgang zwingen würde ...

Alle, die den Ausgleich gegenteiliger Kräfte verwirklicht sehen wollen, muß diese Entwicklung schmerzen. Sie gibt zu denken. Mit Hans Böckler und August Schmidt, der sich vor einigen Monaten von der aktiven Gewerkschaftstätigkeit als 75jähriger zurückgezogen hat, sind die letzten großen deutschen Arbeiterführer abgetreten. Was dann zum Zuge kam, hat den DGB auf den Weg der Isolierung geführt. In jüngster Zeit wird in diesem Zusammenhang immer wieder der Name von Walter Freitag genannt und sein Rücktritt gefordert. Sicherlich repräsentiert er den derzeitigen Gewerkschaftskurs; sicher ist aber auch, daß er an vielen entscheidenden Punkten der jüngsten Entwicklung anders gewollt hat, sich aber nicht durchzusetzen vermochte.

Die Kritik am Bundesvorstand wäre nicht vollständig, wenn sie sich nur mit Walter Freitag beschäftigt. Wir haben vielmehr den Eindruck, daß zu den Versagern der deutschen Gewerkschaftsbewegung in erster Linie der stellvertretende Bundesvorsitzende, Georg Reuter, gehört. Er ist nicht nur die Graue Eminenz am Hofe in der Stromstraße zu Düsseldorf, er ist die Rote Eminenz in diesem Hause. Ehrgeizig, eitel, unverbindlich – das sind seine äußeren Züge. Seine Arbeitsmethoden bevorzugen verschlungene Wege, die freilich nicht recht diplomatisch sind.

Es ist nicht zuviel gesagt, wenn behauptet wird, er habe wesentlichen Anteil am Sturz Fettes, am Weggang Bührigs, an den Angriffen gegen vom Hoff, am Sturz des Pressechefs Viehöver (der von einem extrem Linksstehenden abgelöst wurde). Er möchte sich zu gern als Nachfolger Freitags auf dem ersten Platz sehen und hat daher mit dazu beigetragen, daß in den Monaten vor der Wahl der „rote Freitag“ von einem schwarzen Freitag in den anderen stolperte.

Im Hause des Bundesvorstandes und weit draußen im Lande hat Georg Reuter den Spitznamen „Westentaschen-Diktator“ oder „der rote Hitler“. Hans Böckler sagte einmal, vorausahnend, was dieser Mann der deutschen Gewerkschaftsbewegung einbrocken würde: „Mögen der liebe Gott und die Genossen verhindern, daß dieser Mann jemals einen einflußreichen Posten in der Gewerkschaftsbewegung bekommt!“ Er hat ihn. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender und hat seine Hände in jedem Spiel. Er ist auch der Erfinder des Wahlaufrufes. Er ist bewußt ein Vertreter der Richtung: Politisierung der Gewerkschaften nach links. Nur wenn der Radikalismus dem Bundesvorstand oder den Delegierten einmal zuviel wird, dann zieht Reuter aus dem DGB-Vorstandsfutteral den christlichen Fächer heraus und läßt durch ihn „Kirchenluft wedeln“ – erzählt man sich auf den Fluren und Korridoren des DGB-Hauses.

Leider hat sich Mathias Föcher, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des DGB-Bundesvorstandes, in den letzten Jahren als allzu schwach und nachgiebig dem Radikalismus gegenüber erwiesen und hat damit das Vertrauen der christlichen und unpolitischen Arbeitnehmerschaft verloren. Wenn heute eine Änderung im DGB-Vorstand erhofft und gefordert wird, eine Änderung im Sinne einer geistigen Auffrischung und einer ideenmäßigen Aufforstung der DGB-Arbeit, dann sollte man bei der Wachablösung in der Stromstraße nicht an Reuter und Freitag vorübergehen. Rlt.