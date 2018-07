In unserer Ausgabe vom 13. August veröffentlichten wir unter der Überschrift „Auf Kosten der Verbraucherin“ eine kritische Meinungsäußerung zur Frage des Nutzens der öffentlichen Unternehmen für die Allgemeinheit, dargestellt am Beispiel des Geschäftsberichtes der Technischen Werke der Stadt Stuttgart (TWS) für die Zeit von der Währungsreform bis 1951. Wir kritisierten einige bei der Vorlage der Bilanzen von der Verwaltung der TWS gemachten Äußerungen dahin, daß man sich in Stuttgart auf Grund der als„unbefriedigend“ bezeichneten Preise für Gas und Wasser mit dem Gedanken einer Erhöhung der Tarife beschäftige, d. h. also die neu anfallenden Investitionen aus der Tasche des Verbrauchers finanzieren will. Wie uns nun von der in unserem Artikel angesprochenen Seite geschrieben wird, sei das nicht der Fall: ein Grund mehr für uns, die nachfolgende Stellungnahme, die uns von den TWS zugeleitet wird, zu veröffentlichen.

Spricht es wirklich gegen die kommunalen Versorgungsunternehmen, wenn sie noch nicht daran denken können, ihre Strom-, Gas- und Wassertarife zu senken, sondern vielleicht hie und da – wo die Preise noch unter den Selbstkosten liegen – sogar noch eine mäßige Erhöhung unvermeidlich ist? Nehmen wir das Beispiel der Technischen Werke der Stadt Stuttgart: Der Hauptkostenfaktor der Gas- und Stromerzeugung, die Kohle, ist frei Werke Stuttgart (Dampfkraftwerk, Gaskokerei) von 23,89 RM pro t im Jahre 1938 auf heute 81,65 DM pro t gestiegen, also um 242 v. H. Die Löhne sind um mehr als 60 v. H., die Gehälter um etwa 35 v. H. geklettert, die Preise für Eisen und andere industrielle Baustoffe weisen Steigerungen bis zu 180 v. H. auf. Demgegenüber haben sich die TWS-Tarife in der gleichen Zeit je nach Verbrauch und Wohnungsgröße bei Strom um 9 bis 25 v. H., bei Gas um 37 bis 48 v. H. und bei Wasser um durchschnittlich 32 v. H. erhöht – eine Steigerung, die auch hinter der allgemeinen Verteuerung der Lebenshaltung weit zurückbleibt. Es besteht also eine starke, vorwiegend auf das Konto der staatlichen Preisbindung gehende Preisverzerrung, die auf die Dauer wirtschaftlich untragbar ist und in das Bild der freien Marktwirtschaft nicht hineinpaßt.

Die verhältnismäßig wenigen privaten und die zahlreichen gemischtwirtschaftlichen Unternehmen in der Versorgungs wirtschaft haben im Durchschnitt keineswegs niedrigere Tarife als die TWS, die noch das permanente Defizitgeschäft der Wasserversorgung auf sich nehmen müssen, an dem sich private Betriebe wohlweislich nicht zu beteiligen pflegen. Die Stuttgarter Gastarife bewegen sich sogar an der untersten Grenze des im Bundesgebiet üblichen. Trotzdem kann von einer bevorstehenden Erhöhung der Gas- und Wasserpreise in Stuttgart nicht die Rede sein. Die weiterhin erforderlichen Investitionen von jährlich 30–40 Mill. DM durch Preiserhöhungen aufbringen zu wollen, ist ein völlig unsinniger Gedanke. Denn bei einem Gesamterlös von rund 94 Mill. DM (1951) hätte das eine Tariferhöhung um 30–40 v. H. zur Voraussetzung, die der Gemeinderat niemals genehmigen würde.

Der Kapitalbedarf der Versorgungswirtschaft beträgt im Bundesgebiet 2,1 Mrd. DM jährlich (Strom 1000 Mill. DM, Gas 650 Mill. DM, Wasser 450 Mill. DM). Nach einer Zusammenstellung des Verbandes der deutschen Gas- und Wasserwerke (VGW) wurden von der Währungsreform bis 1951 in der Gaswirtschaft etwa 720 Mill. DM investiert, davon rund 70 v. H. aus Abschreibungen, in der öffentlichen Wasserwirtschaft etwa 550 Mill. DM, davon rund 73 v. H. aus Abschreibungen. In der Elektrizitätswirtschaft wurde bekanntlich besonders hoch investiert. Die TWS haben im gleichen Zeitraum 80 Mill. DM Anlagenzugang zu 67 v. H. aus Abschreibungen finanziert (3,5 v. H. der Anschaffungs- bzw. Wiederbeschaffungswerte – also in geringerem Maße als der Durchschnitt). Die Eigenfinanzierung der umliegenden, großenteils vom Privatkapital beherrschten nichtkommunalen Stromversorgungsunternehmen lag durchweg höher, und der größte Stromkonzern Deutschlands, das RWE, brachte es im Jahre 1952 sogar auf 85 v. H. Es ist bekannt, daß die Privatindustrie ihre Investitionen großenteils über den Preis finanziert hat.

Wenn die TWS ihre Schuld von 70 Mill. DM gegenüber der Stadt ohne Abstriche in DM anerkannt haben, so ist das nur ein faire Antwort darauf, daß die Stadt seit 14 Jahren die Konzessionsabgabe (z. Zt. etwa 8 Mill. DM jährlich) nicht eingefordert und somit andere kommunale Aufgaben zugunsten der Wasser- und Energieversorgung ihrer Bevölkerung zurückgestellt hat.

In der DM-Eröffnungsbilanz erfolgte eine Umstellung des gesamten TWS-Kapitals im Verhältnis 7:10. Das ist aber keineswegs ein Beweis für „recht beträchtliche stille Reserven“, sondern Ausdruck des neuen Preisstandes der Werkanlagen. Sie standen vorher noch mit den niedrigen RM-Anschaffungswerten der Vorkriegszeit zu Buche, während jetzt für ihre Erneuerung oder für Neuanlagen gleicher Art etwa das Doppelte aufgewendet werden muß. Ein zu niedriger Ansatz des Anlagevermögens hätte zwangsläufig zu niedrige Abschreibungen und somit Scheingewinne zur Folge, die zu 60–70 v. H. weggesteuert werden. Für die derzeitigen hohen Erneuerungskosten müßte dann das Geld auf dem Kapitalmarkt mit hoher Zinslast und beträchtlichem Disagio aufgenommen werden – zu Lasten letztlich der Bürger. Der gewählte Weg ist nicht nur in der Wirtschaft allgemein üblich, sondern auch für den Verbraucher der billigste. Darum hat der Stuttgarter Gemeinderat die Geschäftsberichte – die vorher im Werkausschuß und in den Fraktionen gründlich beraten worden waren – einstimmig und ohne Fensterreden genehmigt. hgt