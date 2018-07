Wer sich darüber orientieren will, wie groß die Sperrmarkbeträge sind, stößt auf die unterschiedlichsten Angaben. Tatsächlich ist es nicht möglich, annähernd genaue Zahlen zu nennen. Sie ändern sich nämlich von Tag zu Tag. Einmal fließen laufend Beträge aus den bis jetzt noch nicht transferierbaren Zinsen und Dividenden, Mieten und sonstigen Erträgen des Ausländervermögens. Weiterhin werden Wertpapiere, Sachvermögen, Schuldforderungen u. a. in Bankguthaben umgewandelt. Im Verlauf der Wiedergutmachung geht ständig Eigentum aus der Hand von Inländern in die von Devisenausländern über. Auch dies erfolgt z. T. in Gestalt von Bargeldern, die auf Sperrkonto eingezahlt werden. Auf der anderen Seite werden die Sperrmarkguthaben laufend abgebaut, so vor allem durch den Erwerb von Sachvermögen und Effekten, durch die Gewährung von langfristigen Darlehen, für die Pflege und den Wiederaufbau von Gebäuden, die im Eigentum von Ausländern stehen, schließlich für den Verbrauch von originärer Sperrmark in Westdeutschland und auch in einem geringeren Umfange durch den Transfer von Sperrmarkbeträgen in das Ausland. Das Sperrmark-, problem ist deshalb nicht scharf umgrenzt; besser wäre es, davon zu sprechen, daß Ausländervermögen zum großen Teil (und ganz allgemein mit seinen Erträgnissen) zum Transfer drängt. Sieht man die Dinge so, so lassen sich auch besser die Wege für eine Lösung erkennen.

Dabei erscheinen alle Vorschläge abwegig, die darauf hinauslaufen, das Disagio, das heute an den ausländischen Börsen beim Handel von Sperrmark entsteht, zugunsten einer Lösung des Sperrmarkprogrammes auszunutzen. Das widerspricht nicht nur der Moral, sondern auch wohlerwogenen deutschen Interessen. Hierbei ist es ganz gleichgültig, ob man vorschlägt, einen Teil des deutschen Exportes mit Sperrmark zu bezahlen, Sperrdarlehen für den Wiederaufbau der deutschen Schiffahrt zu verwenden, mit der Auflage, den Devisenerlös aus der Seeschiffahrt für den Kapitaldienst zu verwenden, eingefrorene Verrechnungsguthaben unter pari gegen Sperrmarkbeträge zu verkaufen oder erworbene Sperrmark als Reisemark freizugeben. Im Grunde laufen nämlich alle diese Vorschläge darauf hinaus, Leistungen des Außenhandels teilweise durch Sperrmark abzugelten. Das bietet sicherlich einen Exportanreiz, da der Besitzer von erworbener Sperrmark praktisch nur einen Teil des echten Preises zu bezahlen brauchte. Wahrscheinlich aber würde das vom Auslande als eine Diskriminierung angesehen werden. Im besonderen aber würden bei einer solchen Regelung die regulären Deviseneinnahmen entsprechend verringert werden. Diese Vorschläge sollten deshalb für eine generelle Lösung ausscheiden. Das besagt jedoch nicht, daß Ausnahmen zweckmäßig sein können. Sie werden ja auch in der Tat gemacht. So können z. B. – wie schon gesagt – originäre Sperrmarkbeträge für den Verbrauch in Deutschland freigegeben werden.

In welcher Richtung aber wird die Lösung des Sperrmarkproblems zu suchen sein? Man wird sehr scharf zwischen dem Transfer von Ausländervermögen und dem Transfer seiner Erträge unterscheiden müssen. Sicherlich möchten sehr viele Devisenausländer ihre in Westdeutschland gelegene Vermögen nach ihren Heimatländern bringen. Bei den Emigranten ist dies nur zu gut zu verstehen. Auch sonst mag mancher Ausländer es für richtig halten, sein in Westdeutschland gelegenes Vermögen nach politisch weniger gefährdeten Ländern zu bringen. Bei den großen Beträgen, die hier in Frage stehen, ist es ausgeschlossen, diesen Wünschen Rechnung zu tragen.

In der Tat kann man hier nur dadurch weiterkommen, daß das Vertrauen in uns gestärkt wird, so durch eine Innenpolitik, die das private Eigentum respektiert und es vor einer Enteignung durch Sozialisierungsmaßnahmen schützt, und weiterhin durch eine Außenpolitik, die die besondere Gefährdung Westdeutschlands beseitigt. Das alles schließt aber nicht aus, daß aus menschlichen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen vorsichtig hin und wieder einmal das eine oder andere Ventil bei einem Transfer von Vermögen geöffnet wird. Es geschieht dies ja auch schon heute; so können in Armut und Not geratene Emigranten in bescheidenem Maß laufend Beträge originärer Sperrmark, unabhängig davon, ob sie aus Vermögen oder Vermögenserträgen stammen, transferieren. Ganz anders liegen die Dinge bei den Erträgnissen aus Ausländervermögen. Es ist das ernste Bestreben der Bundesrepublik, so wie dies aus der jüngsten Verlautbarung des Bundeswirtschaftsministeriums zu erkennen ist, hier zu einer Regelung zu kommen

Mit der Zeit muß erreicht werden, daß die Vermögenserträgnisse alle transferiert werden können. Wollte man eine andere Auffassung vertreten, könnte niemand Interesse daran haben, in Zukunft weiterhin Geld in Deutschland zu investieren. Nur kann man auch hier auf einmal nicht alles schaffen, denn Dollar und Pfunde, die transferiert werden sollen, müssen vorher im Außenhandel zusätzlich verdient werden. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als eine gewisse Rangfolge zu schaffen. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt hat, denkt man zunächst daran, die Erträge der alten, bereits vor Beginn der Devisenbewirtschaftung in Deutschland gelegenen Beträge zum Transfer zuzulassen. In der Schlange, die im Wartezimmer der Devisenbewirtschaftung steht, sollen als nächste die Emigranten mit ihrem Vermögen folgen, während am Schlüsse die erworbene Sperrmark oder der mit ihr in Deutschland erworbene Besitz steht. Rlb.