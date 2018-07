Inhalt Seite 1 — Alle Schotten waren großzügig Seite 2 Auf einer Seite lesen

p. h., London, Ende September Vor dem Buckingham-Palast wurden gerade die * großen, metallenen„Coronation-Bogen“ abgerissen – Bogen, die wie kleine, in grellen Farben elektrischer Birnen leuchtende Brücken die breite Straße überspannt hatten. Die Königin verbringt den Anfang des Herbstes in Schottland, und so sieht sie die Pracht nicht fallen, die wenige Monate vorher das Commonwealth fasziniert hatte. Heute, wo die braunen Blätter aus dem benachbarten Regentspark bis auf den Asphalt vor dem Palast fallen – heute kann man die ersten Londoner eingestehen hören, daß die Illumination zur Krönung zu einem großen Teil noch kitschiger war, als sie vorher gedacht hatten. Überhaupt überrascht ja in dieser Stadt das friedliche Nebeneinander des geschmacklosen und des modernsten Stilgefühls. Da gibt es zum Beispiel die neue Musikhalle: nach dem Krieg erbaut – von der Akustik her fast grausam gut (selbst dem Unmusikalischen scheinen hier bei einem einzigen falschen Ton im Orchester die nervösen Wände schmerzvoll zu vibrieren); die Halle gleicht einem riesigen Funkstudio; die Logen sind aus Metall asymmetrisch wie riesige Käfige in den Raum hineingebaut – fast könnte man sagen: an den Wänden aufgehängt. Wenn man aber aus den breitflächigen Fenstern des Foyers auf die Themse herabsieht, auf die eine klare, kalte Dunkelheit ganz ohne Nebel fällt, dann sieht man am Ufer „stimmungsvolle“ Beleuchtung: in roten, gelben und blauen Farben werfen sie auf das Laub der Bäume ein aufdringlich giftiges Licht.

Doch wird gerade das moderne Stilgefühl in England zur Zeit auch „staatlich“ gefördert. Das Zauberwort dazu heißt industrial design: darunter versteht man Bemühungen, die man in Deutschland am ehesten mit den Bestrebungen des ehemaligen „Bauhauses“ vergleichen kann, die jetzt häufig bei dem „Darmstädter Gespräch“ oder in Diskussionen mit der Industrie anklingen, und im Deutschen Werkbund“ und dem „Rat für Formgebung“ fortgeführt werden. In England handelt es sich ebenfalls um eine Beratungsstelle. Sie hat ihren Sitz in London, und die britische Regierung gibt seit 1944 jährlich 100 000 Pfund für die Berater aus. Sie alle wollen Gebrauchsgegenstände vom Bett bis zur Zuckerdose und von der Tapete bis zur Waschmaschine verschönen.

Eine riesige Kartei zeigt Fotos solcher industrial designs aus aller Welt. Bei ihrem Kampf, die Schönheit im Alltag zu erzwingen, sind diese Ritter der Form in England seit dem „Festival of Britain“ 1949 sehr populär geworden. Sie reisen mit den vorbildlichen designs im Lande bei den Firmen herum und versuchen, die Unternehmer davon zu überzeugen, daß jeder Gegenstand noch verkäuflicher wird, wenn er nicht nur zweckmäßig und billig, sondern auch formschön ist...

Louton ist ein kleiner Vorort von London – freilich nicht mehr zur Hauptstadt selbst gehörig und „nur“ 120 000 Einwohner zählend. Louton ist eine Industriestadt. Das größte Werk am Ort ist das „Vauxhall“-Autowerk, 13 000 Menschen sind hier beschäftigt. Einer von ihnen ist eines Tages, als die Unfallkurve stieg und als die bedauernswerten Kollegen immer mehr wurden, die infolge solcher Betriebsunfälle später gar nicht mehr oder nicht mehr voll arbeitsfähig waren, auf eine Idee gekommen, die verdient, mitgeteilt zu werden: er erklärte, die Belegschaft dieses Werkes bestehe aus hochqualifizierten, technisch begabten Ingenieuren und Arbeitern. Sollte es nicht möglich sein, einen Teil ihrer technischen Begabung für die verunglückten Kollegen einzusetzen – will sagen: Maschinen zu konstruieren, an denen die kranken Kollegen arbeiten können, um wieder gesund zu werden?

Das ist so gemeint gewesen und so durchgeführt worden: in einer freundlichen, kleinen Werkhalle stehen heute zwanzig bis dreißig von den Arbeitern konstruierte Maschinen. Gleich die erste ist so eingerichtet, daß der an ihr Beschäftigte mit zur Seite ausgestreckten Armen zwei Hebel zusammenziehen muß. An dieser Maschine steht ein Arbeiter, der im Werk einen Oberarmbruch erlitt; nun kann er selbst mittels einer Schaltung die Stärke der Kraft regulieren, gegen die er die auseinanderstehenden Hebel zusammenziehen soll. Er beginnt mit schwacher Gegenkraft und bewältigt zum Schluß die größte. Die nächste Maschine hat es auf die Rekonvaleszenz eines Knöchelbruches abgesehen. Sie ist mit dem Fuß zu bedienen und zwingt den Kranken dabei zu Bewegungen, die alle Muskeln, Bänder und Gelenke des Fußes beanspruchen: die Leiste, auf die der Arbeiter hier mit dem Fuß drückt, um die Maschine in Gang zu halten, ist geradezu eine Massage für den Fuß.

So geht es weiter: da sind Hebel, die einem schwachen Daumen helfen, seine Kraft zurückzugewinnen, da ist eine Maschine, an der Nieten hergestellt werden und die so konstruiert ist, daß das Handgelenk geübt wird; da aber der Arbeiter bei dieser Arbeit den Kopf nach unten auf seine Hände gerichtet halten muß und so leicht gebückt sitzt, ist oben an der Maschine ein Behälter angebracht, in den die fertigen Nieten geworfen werden müssen. Dazu muß der Arbeiter sich aufrichten und die Hand nach oben strecken.

Diese „Werkhalle“ in Louton hat sich sehr bewährt. Sie steht unter ärztlicher Leitung und ist bei den Arbeitern so beliebt, daß sie oft schon kurze Zeit nach ihrer Verletzung wieder erscheinen, um hier arbeiten zu können. Die Teilnahme an dieser „Genesungsarbeit“ ist selbstverständlich freiwillig. – Das Beispiel der Vauxhall-Werke aber kann wirklich zur Nachahmung empfohlen werden: denn die Zeit ist ja leider noch lange nicht gekommen, in der jede normale Fabrikmaschine die körperlichen Kräfte und Bewegungsmöglichkeiten fördert – statt sie zu beschränken.