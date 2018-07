Von Georg Rosenstock

Wenn man in Irland wohnt, verschiebt man die längst überfällig gewordene Reise nach den Aran-Inseln von einem Sommer zum anderen. Man nahm sie sich etliche Male vor, doch meistens war etwas dazwischen gekommen, entweder stürmte es ausgerechnet an jenem Tage und das Schiff fuhr nicht aus, oder aber der blaue Himmel hatte eine zu große Anzahl Fremder und Heimischer verlockt: man erhielt kein Billett. Man vertröstete sich dann auf einen anderen Tag, man wohnt ja im Lande... Vielleicht wäre ich auch in diesem Jahr nicht nach Aran gelangt, wenn ich nicht einem guten Freunde versprochen hätte, ihm meine Wahlheimat zu zeigen. Aran ließ sich nicht länger vertagen, die Reise stand auf dem Plan.

Wir waren in Connemara gewesen, der Steinwüste, wo Berge, Torfmoore, nebelverhangene Fjorde, verwitterte, schiefe Strohdachkaten und ein Himmel darüber, der sich ständig wandelt, eine Landschaft bilden, wie es sie auf Erden nur einmal gibt. Wir haben die Hüttenbewohner besucht, dunkelhaarige, blauäugige Hünen, deren Armut Adel ist, der sie reich macht. Und wir haben die Schönheit der Frauen bewundert, der Fürstinnen in Lumpen. Sie zeigten uns stolz Fotografien ihrer Töchter, zauberhafter Geschöpfe, die in England oder den Vereinigten Staaten leben, und denen man nicht ansieht, daß sie mit fünfzehn Geschwistern unter diesem verfallenen Dach aufgewachsen sind. Fast noch Kinder, waren sie ausgewandert, um Geld zu verdienen und bei der Aufzucht der Jüngeren zu helfen. Später heiratete irgendein Glückspilz so ein Mädchen aus Connemara, vielleicht ein amerikanischer Feldwebel oder ein englischer Bürogehilfe, aber es ist zweifelhaft, ob sie ahnen, daß sie Gemahl einer Prinzessin geworden sind...

Von der felsigen Westküste kann man die Aran-Inseln erblicken, die wie eine Vision im Dunste des Horizontes aus dem Ozean ragen. Dort hat Synge lange Jahre gelebt, Land und Leute studiert, seine besten Bühnenstücke verfaßt. Dort ist Liam O’Flaherty, der große irische Erzähler, geboren, dessen Kurzgeschichten mit zu dem Schönsten zählen, was die irische Literatur hervorgebracht. Und dort, in Kilronan auf Inishmore, der größten von den drei Aran-Inseln, wohnt der greise Pat Müllen, dessen Bücher erschütternde Kunde von dem Leben und Sterben eines tapferen Geschlechtes gaben.

Wir wollen ihn besuchen, ein Glas Whisky mit ihm trinken, wollen ihm lauschen, ihm die Hand drücken. Er plaudert gern, weil „Geschichten erzählen“ ihm so großes Vergnügen bereitet, wie dem Vogel der Gesang. Und er hat einen unerschöpflichen Vorrat erlebter, erträumter, erfahrener stories. Nicht jeder Geschichte darf man blinden Glauben schenken, besonders nicht, wenn Fremde dabei sind, Amerikaner, die auf ihre Kosten kommen wollen. Seinen Freunden aber schenkt er Wahrheit, ein. Überall in Irland, vor allem jedoch im Westen, gibt es Talente wie Pat Müllen, Frauen oder Männer, die in ihrer Gegend als Story-teller bekannt sind. Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben, was jedoch der Fähigkeit, lebendig und anschaulich zu erzählen eher nützt als schadet. Es sind meistens uralte, von Generation zu Generation mündlich überlieferte Sagen und Balladen, die man abends, am offenen Herdfeuer sitzend, zu hören bekommt, und die Weisheit dieser Dilettanten beschämt den Fachmann, der vielleicht besser über die Methode der Schreibkunst Bescheid weiß, aber den Atem ergriffen anhält, wenn das Meer, die Sterne, Kampf, Stürm, Liebe und Tod plötzlich selber zu Worte kommen, Musik werden ... Strahlender Sonnenschein goß sich über die Galway Bay, als unser Boot, begleitet von glitzernden Delphinen, hinaus auf den Atlantik schwankte, den Aran-Inseln entgegen.

Mancher Besucher hat den Film „Die Männer von Aran“ gesehen, Robert Flahertys Meisterwerk, hat Pat Mullens „Hero Breed“ oder „Come another day gelesen, vielleicht auch Synges Tagebuch „The Aran Islands“ studiert, und hofft nun, alles das in Wirklichkeit vorzufinden, was über Aran gesungen wurde. Wer im Jahre 1953 noch solche Illusionen hat, macht sich lieber nicht auf den Weg dorthin, sondern nährt seine Träume besser zu Hause. Die Zeit der Corragbs, in denen die Aran-Männer den Kampf gegen den Ozean führten, ist vorbei, das Heldentum ist zur Legende geworden, die Corraghs liegen am Strand und verfaulen und werden von Damen mit rot lackierten Fußnägeln während der Sommersaison begafft. Die Aran-Helden warten, mit ihren Pferdefuhrwerken am Kai auf das Schiff und lassen sich von den Ausflüglern eine kleine Kutschfahrt ins-Innere der Insel gut bezahlen. Auch Pat Müllen war bis vor kurzem Besitzer eines Pferdetaxi und natürlich der begehrteste Taxikutscher der Insel. Er ist nur das Requisit einer versunkenen Welt, der er heimlich nachtrauert. Nachtrauert? Waren die Insulaner denn nicht Sklaven der Armut, auf unfruchtbaren Fels verbannt, die ihr Leben täglich aufs Spiel setzen mußten, um es nur zu erhalten? Hat der Wandel denn nicht Segen gebracht, de Tränen der Mütter und Frauen gestillt, Nächte, de sie in Gebeten und Furcht verbringen mußten, für immer verscheucht? Pat Müller schweigt, dann schüttelt er nachdenklich den Kopf und sagt: „Es war ein starkes, tapferes Geschlecht, das hier gedich! Für Schwächlinge und Feiglinge war hier kein Raum. Die Zivilisation aber züchtet Schwäche und Feigheit. Nein, mein Freund, das Leben hat sich hier gewandelt, aber mit ihm auch der Mensch!“

Pat Mullens Tragik ist, daß er die Insel berühmt gemacht hat und sich selber zerstörte, was er, der Aran-Mann, so sehr liebte.