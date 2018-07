Kein Regierungsressort hat eine so unbefriedik gende Schlußbilanz vorgelegt wie das Bundesrkehrsministerium. Seeschiffahrt und Binnenaiffahrt haben zweifellos Fortschritte zu verächnen. Für die Luftfahrt ist eine Grundlage gechaffen. Aber das Kernstück des Verkehrs, der l chienen- und Straßenverkehr, bietet geradezu 3 in Chaos, das nicht nur bereits riesige Kapitalien n erschlungen hat, sondern durch seine Unwirtschaft!il ikeit die übrige Wirtschaft dauernd mit hohen Fi achtkosten belastet, die bei einer planmäßigen ie itung der Verkehrsströme erheblich geringer sein könnten. Der neue Bundesverkehrsminister wird keime leichte Aufgabe haben, wenn er die Fehl5nv wicklungen zugunsten einer Gesundung des Ge samtverkehrs zurückbilden will.

Allerdings sind in jüngster Zeit zunehmend Stim neri aufgetreten, welche fragen, ob ein Verkehrsaainisterium im Stile der letzten 30 Jahre überhaupt noch die zweckmäßige Form ist. Die letzten vier Jahre haben deutlich erkennen lassen, wie unorganisch die große Bundesbahn mit ihrer weitgehenden Gemeinverpflichtung gegenüber der Riesenzahl von mittleren und kleinen Unternehmen in ;inem gemeinsamen Ministerium untergebracht ist. Mlzu groß ist die Versuchung, den Gemeinnutz der Bundesbahn für den Eigennutz der übrigen einzuetzen. Der Bundesfinanzminister ahnt langsam, vas auf ihn zukommt, wenn die Bundesbahnbereits i den ersten acht Monaten dieses Jahres einKassensfizit von rund 600 Mill. DM aufweist. Die bfderungen des Straßenverkehrs für die Wiedererstellung der Straßen sind allerdings noch wesentich größer So wurde der Gedanke geboren, die Bundesbahn als größtes Unternehmen des Bundes ieder auf die Weise in eine stärkere Eigenstellung bringen, daß man ein selbständiges Eisenbahn, inisterium errichtet. Wir können uns zwar zulächst für diesen Gedanken nicht erwärmen. Die ösung wäre wohl mehr in einer möglichst weitgehenden Distanzierung vom Staat zu sehen. Aber Uuf jeden Fall wird man sich überlegen müssen, wie nan dem- Massenverkehr sowie dem Verkehr über ange Strecken wieder die Aufmerksamkeit sichert, iie ihm zukommt. L