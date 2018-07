Erinnerungen sind im Unterbewußtsein konservierte Filmstreifen. Es bedarf nur einer Assoziation, eines Hauchs Parfüm zum Beispiel, einer Schiffssirene, deren verlorenes Heulen uns der Wind zuträgt oder eines Stückes Papier, das über eine grau und leer daliegende Straße gewirbelt wird, um sofort die entsprechenden Szenen vor uns abrollen zu lassen. Tote, längst Vergessene oder uns selbst sehen wir plötzlich in den Kulissen der Vergangenheit und, kristallisiert durch die Zeit, werden vergessene Bewegungen und Worte wieder deutlich.

Als ich von meinem Fenster aus die im blassen Sonnenschein dahinjagenden Wolkenhaufen beobachtete und mir von irgendwoher der beizende Geruch von verbranntem Kartoffelkraut in die Nase wehte, war ich auf einmal wieder der kleine Junge, der auf der braunen Weite eines Kartoffelfeldes stand, das Rasseln des Kartoffelbuddlers hörte und mit den Wolkenfetzen, die über den Hügelkamm flogen, auf den Knall eines Schusses wartete. Mein Vater hatte mir auf mein ständiges Drängen hin versprochen, ein Rebhuhn zu schießen, das wir, nur wir beide, braten und verzehren wollten. Langsam begann ich dann besonders trocknes Kartoffelkraut zu sammeln und auf einen Haufen zu schichten. Ich mußte den Schuß wohl überhört haben, denn plötzlich war mein Vater da und hielt mir lachend die Beute entgegen. Ich war völlig aus dem Häuschen vor lauter Freude. Wir rupften das Rebhuhn und danach nahm es mein Vater unten am Bach aus, während ich ein paar große Huflattichblätter pflückte, in welche wir es einwickelten und das Ganze dann in einen Lehmklumpen verpackten. Ich bestand darauf, es auf diese Art zu braten, denn ich hatte wohl kurz zuvor darüber gelesen. Dann saßen wir uns schweigend am Feuer gegenüber, mein Vater rauchend und mir ab und zu zulächelnd, und ich den braunen Lehmklumpen in der Glut beobachtend, wie er allmählich hellgrau wurde und Risse bekam, während mir manchmal der Wind den Qualm ins Gesicht trieb, so daß mir die Tränen kamen. Mein Vater hatte noch zwei Äpfel in den Braten getan, und er schmeckte darauf angenehm nach Kräutern und Äpfeln. Es war das schönste Mahl, an das ich mich erinnere. Mutter haben wir nichts davon erzählt, sie hätte das wahrscheinlich nicht verstanden.

Damals war ich ungefähr acht oder neun Jahre alt. Einige Jahre später zogen wir vom Land in einen kleinen Badeort an der Ostsee. Immer, wenn die Herbststürme beginnen und ich die grellen Schreie der Möven höre, wird mir ein Erlebnis aus jener Zeit deutlich.

Die Sandburgen der letzten Badegäste waren bereits zugeweht, und der Strand war grau und öde geworden. Eines der Fischerboote war noch draußen, als der Sturm plötzlich so gewaltig wurde, daß die übrigen Boote hoch auf den Strand gezogen werden mußten. Selbst von den Dünen konnte man nicht mehr über die weißen Gischtberge der Brandung hinweg aufs Meer sehen. Auf dem Boot befand sich auch mein um einige Jahre älterer Freund, der Sohn eines Fischers. Er war schon kräftig genug, um mit auf See fahren zu dürfen. Die Fischer standen den ganzen Tag am Strand und warteten, ob das Boot nicht doch plötzlich aus dem Gischt der Brandung hervorbrechen würde. Als es dunkel wurde, zogen sie sich hinter die Dünen in einen Schuppen zurück. Dort sah man die ganze Nacht die rot glimmenden Punkte ihrer Pfeifen, und wenn von Zeit zu Zeit ein Streichholz aufflammte, beleuchtete es sekundenlang eines der harten, unrasierten Gesichter, während sie sich Geschichten von früheren Stürmen erzählten. Wir Jungens waren ebenfalls die ganze Nacht auf und unterhielten auf der höchsten Düne ein großes Feuer. Als am Morgen die anderen schlafen gingen, wanderte ich am Saum der Brandung den Strand entlang, um mit meinen Gedanken allein zu sein und um nach angeschwemmtem Bernstein zu suchen. Es war fast Mittag, und ich wollte schon umkehren, als ich etwas weiter einen Schwarm Möven über der Brandung kreischen sah, die bei großen Stürmen sich meist hinter den Dünen aufzuhalten pflegten. Als ich näher kam, sah ich in dem weißen Schaum ein schwarzes Bündel auf- und untertauchen. Es dauerte eine ganze Weile, ehe ich es greifen könnte, denn der Sog zog es immer wieder zurück. Das Bündel war mein Freund, der Sohn des Fischers. Am nächsten Tag fand man auch die anderen beiden.

Mit dem Herbst, nicht wie üblicherweise mit dem Frühling, und mit einem bestimmten Parfüm ist auch die Erinnerung an den Beginn und das Ende meiner ersten Liebe verknüpft. Manchmal begegne ich dem Parfüm, dessen Namen ich nicht weiß.

Sie war zwei oder drei Jahre älter, und von ihr ging bereits das Fluidum des Erfahrenseins aus. Ich dagegen war die Schüchternheit in Person und darum doppelt stolz, mit ihr zu „gehen“, zumal ich darum sehr viel beneidet wurde. In der Schule war ich zu der Zeit immer übermüdet, weil der Duft ihres Parfüms, den ich selbst während ihrer Abwesenheit zu spüren glaubte, mich immer erst gegen Morgen einschlafen ließ. Wir gingen schon eine ganze Zeit miteinander und ich merkte, daß es aus irgendeinem Grande immer schwerer wurde, sie zu einer neuen Verabredung zu bewegen. Da begann, ich zum erstenmal das Gefühl der Eifersucht kennenzulernen. An einem Sonntag schlarrten wir in herabgefallenem, gelbem Laub durch einen kaltsonnigen Nachmittag, ohne miteinander zu sprechen. Ich hatte mir seit Tagen fest vorgekommen, Fortschritte zu machen. Deshalb blieb ich auch auf einmal stehen und fragte sie abrupt: „Darf ich dir einen Kuß geben?“ Sie war überrascht stehengeblieben, sah mich an, sagte aber nichts. Ich glaube, ich habe sie noch ein- oder zweimal dasselbe gefragt, bevor ich endlich den Mut aufbrachte, ihr ohne ihre Zustimmung einen Kuß zu geben. Ich war mir seinerzeit nicht darüber im klaren, ob ihr Blick erstaunt, belustigt oder ärgerlich war, mit dem sie mich danach ansah. Heute kann ich es mir denken. Heute weiß ich auch, daß sie mein schüchterner Kuß nicht im geringsten beeindruckt hat. Damals jedoch war ich blind vor Glück, daß sie sich hatte küssen lassen, ohne sich zu wehren. Darum konnte ich es auch nicht begreifen, daß sie zu unserer nächsten Verabredung nicht kam, daß sie nie mehr gekommen ist.

Inzwischen habe ich aber auch das begriffen.

Günter Block