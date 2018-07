Während ich mit Robert J. Flaherty 1932 und 1933 an dem Film „Die Männer von Aran“ arbeitete, versuchte ich auf seine Anregung hin, zum erstenmal irische Volkserzählungen ins Englische zu übertragen, so wie sie aus dem Munde des Märchenerzählers kamen, wenn er – an den langen Abenden ins Haus geladen – in der Kaminecke am prasselnden Torffeuer saß und die Geschichten aus alter Zeit erzählte.