Kaum ein Tag vergeht, ohne daß nicht mindestens von einer Stelle im Gebiet der Bundesrepublik ein neuer Skandal im deutschen Fußballbund gemeldet oder über eine unangenehme Panne aus früheren Zeiten berichtet wird. Man könnte, wenn man diese unerfreulichen Dinge liest, fast auf den Gedanken kommen, der ganze deutsche Fußballsport sei ein moralischer Sumpf. So schlimm ist es nun aber nicht, und uns scheint, daß man in letzter Zeit zu hart mit dem Bund ins Gericht gegangen ist. Daß er in vielem allzu nachsichtig vorgegangen ist und ein Maß Schuld an den unerfreulichen Vorkommnissen trägt, die den deutschen Fußball in Mißkredit gebracht haben, wird selbst das eigene Präsidium nicht bestreiten. Man kann ihn aber nicht dafür verantwortlich machen, daß einer von seiner millionenstarken Mitgliederschaft Wechselfälschungen und andere Betrügereien begangen haben soll, daß angeblich einer der Hunderttausende von aktiven Spielern einen Gegner so hart zugesetzt haben soll, daß der Angegriffene ins Hospital geschafft werden mußte und der Vater des Unglücklichen die ordentlichen Gerichte anzurufen gezwungen war; daß schließlich ein angesehener norddeutscher Verein einem Spieler für seinen Übertritt zu ihm ein Handgeld von fünfstelliger Zahl zahlte und unlautere Spielvermittler am Werke sind, deren sich manche Klubs trotz wiederholter Mahnungen zu ihrem eigenen Schaden immer noch bedienen.

Die Vermutung jedoch, daß da generell etwas nicht stimmt, wird nicht verstummen. Es ist klar, daß diese üblen Zwischenfälle eine direkte Folge des unseligen Vertragsspielertums sind, und man wird zu Ordnung und Sauberkeit nicht zurückfinden, ehe dieser Zwitter nicht aus der Welt geschafft sein wird. Dieser „Nicht-Fisch-noch-Vogel“ – Zustand trägt allein den Keim allen Übels in sich, denn er ist im Grunde eine Unehrlichkeit, aus der nun wieder die übrigen Untaten resultieren. Trotz aller immer wiederholten Beteuerungen, unsere Vertragsfußballer seien doch immer noch eine Art Amateure und bestimmt in keiner Weise Profis, sind sie doch weiter nichts als Berufsspieler, die sich von ihren ausländischen Kollegen nur durch ihre offiziellen (schlechteren) Honorare unterscheiden, die aber durch allerlei andere heimliche und getarnte Zuwendungen entsprechend aufgebessert werden.

Das Bedauerliche daran ist, daß der wahre Amateur der Hauptleidtragende bleibt, für den der Fußballbund stets so emphatisch eintritt und den er im Kampf gegen manche Ungerechtigkeit der Behörden und zur Dokumentierung seines gemeinnützigen Wirkens immer so gern in den Vordergrund schiebt. Der Amateur, die vielen Jugend- und Schülerfußballmannschaften, von denen tagtäglich gesprochen wird, sind für den DFB lediglich ein Aushängeschild. Sein umhegtes und verwöhntes Lieblingskind ist und bleibt nun einmal der Vertragsfußball, obwohl der Bund nicht gerade viel Freude an ihm erlebt.

Selbst spieltechnisch nicht. Bislang hat jedenfalls der Vertragsfußball die Spielweise der reinen Amateurmannschaften nicht kultiviert, und das Unentschieden gegen die norwegischen (wirklichen) Amateure neulich in Oslo zeigt deutlich, wie es in Wahrheit um die Spielstärke unseres Vertragsfußballs steht. Viel Staat ist mit ihm nicht zu machen. Und es ist auch außerordentlich betrüblich, daß die traditionsgeweihte Meisterschaftstrophäe des DFB nicht mehr für die Meisterschaft von Amateuren, für die sie einst gestiftet wurde, vergeben wird, daß vielmehr um sie nur noch verkappte Profis spielen. Da soviel Wesens um sie gemacht wird, können sie denn auch ... zigtausende von Zuschauern bei ihren Spielen begrüßen, während die Amateure meist vor fast leeren Bänken kämpfen müssen. Umgekehrt wäre es richtig.

Eine Rettung aus diesen Zuständen brächte allein die Schaffung reiner und regelrechter Berufsfußballmannschaften, wie sie der Westdeutsche Fußballverband mit der Gründung einer „Bundesliga“ erstrebt. Sehr bald schon würden die vielen Schiebungen aufhören, die heute immer wieder unseren Fußball in ein übles Licht setzen. Es würde dann die wirtschaftliche Seite für Vereine und Spieler günstiger gestaltet werden können. Weiter würde der allgemein festgestellte Rückgang der Spielstärke aufgehalten, die technische Mannschaftsleistung endlich wieder gesteigert und „dem Fußball die Schönheit wieder zurückgegeben“, die er in den letzten Jahren durch das (aus durchsichtigen Gründen) allzusehr gepflegte Defensivspiel und die Vernachlässigung des Angriffsspieles verloren hat.

Wenn der letzte Jahresbericht des DFB schreibt, daß dem Amateur ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so sprechen die Tatsachen dagegen. Wir sind an sich gegen jeden Berufssport. Wenn aber nun einmal die Dinge so liegen wie heute, wenn Unehrlichkeit und Unsauberkeit in unserem Vertragsfußball vorherrschen, dann wollen wir uns lieber mit dem Berufsfußball abfinden, der jedenfalls klare Verhältnisse schafft. Wenn schon Circenses, dann wenigstens offen und ehrlich.

W. F. Kleffel