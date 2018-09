Inhalt Seite 1 — Mißtrauen gegen den Dichter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurter Buchmesse mit 45 000 Büchern

Von Paul Hühnerfeld

Sind Bücher Ausstellungsware wie neue Autos oder moderne landwirtschaftliche Maschinen? Kann man sie auf eine Messe bringen, mit ihnen eine „show“ veranstalten wie mit den Kameras, den sich wichtigtuenden Assistenten und den grell geschminkten Stars bei einer Fernsehausstellung? – Tatsächlich findet eine solche „Bücher-show“ statt: alljährlich in Frankfurt am Main Ende September zur „Deutschen Buchmesse“. Ende September, das bedeutet: zu Beginn jener Zeit, da sich unsere Buchhandlungen langsam wieder mit Käufern füllen, bis sie am letzten Sonntag vor Weihnachten ihren Rekordbesuch erleben. Ende September: das ist genau die Zeit, da die deutschen Verlage ihre sogenannte „Herbstproduktion“ auszuliefern beginnen; vorher haben sie nur eine schmale „Frühjahrsproduktion“ im April präsentiert. –Zwischendurch werden in der Regel in Deutschland (als einzigem größeren Buchland der Welt übrigens!) keine Bücher verlegt. Ein Autor, dessen Buch in Deutschland im Januar oder Juli erscheint, sollte froh sein, wenn das Honorar für den Strick langt, mit dem er sich auf Grund dieses Erscheinungstermins aufhängen kann.

Zur Buchmesse aber zeigen die deutschen Verleger, daß sie das ganze Jahr über nicht geschlafen haben: in diesem Jahr waren auf der Frankfurter „show“ 45 000 Bücher zu sehen – darunter 8000 Neuerscheinungen. Rechnet man die Neuerscheinungen des Frühjahrs hinzu, so ergeben sich 11 000 für die Bundesrepublik. In den USA mit ihrer dreieinhalbmal so großen Bevölkerung wurden im vorigen Jahr auch nur 11 000 neue Bücher publiziert. Die sowjetische Besatzungszone publizierte 1951 – also vor zwei Jahren – für 18 Millionen Menschen nur 2100 neue Bücher. Frankreich und England allerdings halten mit der Quantität der deutschen Verlage in etwa mit. Haben wir also schon wieder „normale“ Zeiten im deutschen Buchhandel erreicht? Sind wir Deutschen wieder ein „lesendes Volk“ geworden?

Drei Leserschichten

Auf beide Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Das von Tucholsky so verachtete „sowohl – als auch“ und „zwar – aber“ muß hier notwendigerweise die Antwort einleiten, wenn diese Antwort richtig sein soll. Man könnte eine Kurzgeschichte über die letzten zwanzig Jahre des deutschen Buchhandels so fassen: Vor 1933 gab es in Deutschland eine zahlreiche, hochgebildete Leserschicht, die politisch von rechts bis links stand und die alle wichtigen Neuerscheinungen las, um sich zu informieren. Vor 1933 gab es den Reichswehrgeneral, der die „Weltbühne“ hielt und Tucholsky las – genau so wie Hans Grimm; weil er es einfach wissen wollte. Aber auch der linksstehende Intellektuelle kannte die Bücher Hans Grimms oder Bluncks: deswegen war eine Mindestauflage damals jedem interessanten Buch gewiß.

Ein großer Teil dieser Schicht emigrierte 1933. Als Hauptkäufer blieben andere, durchaus nicht zu verachtende Leser übrig. Auch sie liebten Bücher, aber ihre Liebe war begrenzter. Es waren die Leser, die auf Anhieb ein paar „Lieblingsschriftsteller“ zu nennen wußten; der arme Dichter, der nicht dazu gehörte, hatte es schwer, sein Buch bei ihnen in den Bücherschrank zu schmuggeln. Sie kauften viel – aber sie kauften einseitig. Gewisse Bücher – zum Beispiel „Vom Winde verweht“ – kauften sie am liebsten gleich drei- oder viermal, weil sie sich auch im Zimmer der Freunde nicht wohlfühlten, wenn jenes Buch nicht auf dem Bord stand.