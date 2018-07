Als Grund für den Optimismus und die zuversichtliche Haltung der Börsen Wird die gegenüber 1952 gebesserte Geschäftslage vieler Unternehmen angeführt, so daß man mit einem allgemeinen Anheben der Dividenden rechnet, was obendrein durch die Senkung der Körperschaftssteuer noch wesentlich erleichtert wird. Hinzu kommt die begründete Aussicht auf Fortfall der Aktiendiskriminierung. Diese Faktoren lassen eine Berichtigung des gegenwärtigen Kursniveaus als gerechtfertigt erscheinen. Daß dabei Einschränkungen gemacht werden müssen, ist selbstverständlich.

So wird zum Beispiel die Phrix-Aktie für die nächste Zeit noch ein Fragezeichen bleiben. Angesichts der nicht abreißenden Kette verschiedenster Affären ist das Vertrauen, das die Börse zu diesen Papieren einstmals hatte, auf den Nullpunkt gesunken, obgleich man auch hier einen gesunden Realismus für am Platze hält. Es darf nämlich nicht vergessen werden, daß selbst von seriösen Stellen einigermaßen günstige Nachrichten über die Produktion der westdeutschen Konzerngesellschaften vorliegen, so daß sich der Gesamtstatus der Phrix eigentlich verbessert haben sollte. Nachrichten, wonach sich strukturelle Veränderungen innerhalb des Phrix-Konzerns anbahnen, lassen auch den Aktionär auf eine durchgreifende Bereinigung dieser ganzen Angelegenheit hoffen. Ob allerdings eine HV zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll wäre, ist nur mit Vorbehalt zu bejahen, denn der Zwischenbericht über die gegenwärtige Lage, in der die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sowie die Verhandlungen über eine eventuelle neue Form der Gesellschaft noch nicht zum Abschluß gekommen sind, müßte mit sehr vielen Fragezeichen versehen werden.

Wenig Beifall ernteten übrigens auch die Bauwerte, obgleich man von dem Beschäftigungsgrad der auf diesem Gebiet tätigen Gesellschaften auf den letzten Hauptversammlungen eigentlich nur Gutes vernahm. Hemmoor Cement büßten 6 Punkte und fielen auf 115 v. H. zurück und Germania Cement wurden bei 91 v. H. angeboten.

Einhellig erfreulich sah es bei den von der Sozialisierungsgefahr befreiten Montanen aus, die, gestützt auf Auslandsorders, auch über das Wochenende hinweg fest blieben. Da die Verhältnisse angesichts der „unechten“ RM-Kurse nur schwer richtig zu beurteilen sind, gibt die nachfolgende Tabelle ein anschauliches Bild über die tatsächliche Lage:

Von den chemischen Werten, deren Entwicklung in letzter Zeit nicht immer einheitlich war, zogen IG-Farben wieder leicht an, nachdem mitgeteilt wurde, daß mit dem Umtausch in Aktien der Nachfolgegesellschaften nun doch am 1. Oktober begonnen werden soll. Die Dividende von 4 v. H. für 1952 auf die DM-Aktien von Farbwerke Hoechst und Farbenfabriken Bayer wird nach erfolgtem Umtausch zur Auszahlung gelangen.

Eine bemerkenswerte Entwicklung vollzog sich bei den Kursen der alten RM – Anleihen des Deutschen Reiches. Nachdem lange ein unterzubringender Millionenposten den Markt gedrückt hatte und Kurse von nur 2 3/4–3 v. H. genannt wurden, hat sich die Bewertung bis auf 4 1/2–4 3/4 v. H. nach oben verschoben. Diese inoffizielle Notierung gilt gleichmäßig für alle Serien, also auch für die, die während des Krieges ausgegeben sind. Die Aufwärtsbewegung wurde forciert durch Verlautbarungen, nach denen in absehbarer Zeit mit der Regelung dieser alten Reichsverpflichtungen zu rechnen sei. Als Abfindungsquoten werden 100:6,5, aber auch 10:1. genannt unter Umtausch in eine langfristige Ablösungsanleihe. Noch günstiger werden die Aussichten für die alten Schulden der Reichspost und der Reichsbahn beurteilt, diese Stücke bewertet man mit 6 v. H. und mehr.

