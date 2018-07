Der Name des kleinen Tiroler Bergdorfes A lpbach (im Westen der Kitzbüheler Alpen gelegen) ist heute nicht nur für den internationalen Fremdenverkehr ein Begriff, er ist zugleich die Abkürrung für die "Internationalen Hochschitlwochcn", die in diesem Jahre schon das neunte Mal vom österreichischen College veranstaltet wurden. Im Mittelpunkt der Alpbacher Bemühungen steht immer die Aufgabe, die grundsätzliche Problematik der Einzelwissenschaften herauszuarbeiten und jene Grenzen zu finden, an denen sich die Wissenschaften berühren. Thematisch und methodologisch kehrt die Frage nach den Berührungspunkten von Geistes- und Naturwissenschaften immer wieder. Die grundsätzliche Problematik der diesjährigen Veranstaltung, nämlich die Fragestellung "Was ist der Mensch", zeigt die Gegensätzlichkeit vonNaturund Geisteswissenschaften in ihrer ganzen Schärfe. Die philosophische Arbeitsgemeinschaft, in der gleichsam alle Fäden der wissenschaftlichen Regie von Alpbach zusammenlaufen, versammelte eine stattliche Anzahl namhafter Gelehrter aus ganz Europa. Die erste Woche der Tagung war der Auseinandersetzung mit den Anthropologen und& logen Le Gros Clark, Oxford, von Koenigswald, Jtrecht, und Max Hartmann, Tübingen, gewidmet. Alles wäre ruhig und sensationslos verlaufen, hätte nicht Henry Birault mit seiner grundsätzlichen Ablehnung jeder philosophischen Anthropologie und Arnold Gehlen mit seiner Theorie vom Menschen als "Mängel wesen" sprengend gewirkt. Hier sprangen nun der Theologe Paul Tiliich und der Soziologe Hans Freyer vermittelnd ein. Tillich zeigte die Möglichkeiten eines christlichen Existenzialismus; Freyer erweiterte die Theorie vom Mängelwesen, indem er zeigte, daß der Mensch zugleich ein unspezialisiertes und hochspezialisiertes Lebewesen sei. Plessner führte den Gedanken Gehlens und Preyers fort und entwickelte ein Menschenbild, in dem sowohl die Biologie als auch die Geschichte zu ihrem Recht kamen. Nach ihm führtder Mensch war eine "Prothesenexistenz", doch sei dies in dem inn zu verstehen, in dem Herder vom Menschen 1s dem "Invaliden seiner höheren Kräfte" gesprpnen hat. Der Mensch sei im Gegensatz zum Tier ein "mehrdimensionales" Gebilde, dessen "Prothesensxistenz" die Ursache seiner "Potentialität" (Freyer), das heißt seiner Geschichtsfähigkeit ist. Diese Deutung Plessners kam der These Arnold Gehlens insofern entgegen, als dieser den Menschen nicht nur als weltoffen handelndes, sondern zugleich als jenes Wesen interpretiert hatte, das einzig und allein der "Selbstdarstellung" fähig sei Das bedeutet ein doppeltes: die Fähigkeit, ein Ereignis zu objektivieren, und die Fähigkeit, das Objektivierte nach außen hin in Gestik und Sprache freizu>- etzen. Magie und Ritus sind die ersten Zeichen die" er Fähigkeit der Selbstdarstellung.

Die "Seibstdarstellung" als anthropologisches i Problem wurde weiter herauf in der europäischen Geschichte verfolgt. Arnold Berg traesser war die Aufgabe zugefallen, die Auflösung des christlich orientierten Selbstverständlisses bei Goethe und im Gegensatz zu Goethe bei Aara und Nietzsche zu zeigen. Und mit der Dar Stellung dieser Krise war auch das Thema Henry Biraults erreicht. Der junge Professor aus Paris, ein persönlicher Freund und ausgezeichneter Kenne) Heideggers, hatte bezeichnenderweise bereits in der ersten Woche der Alpbacher Tagung den größten Teil der Studenten an sich gezogen. Das ergab schon die unmittelbare Zeitnähe seines Themas, das vom Unisturz der Dichtung bei Baudelaire zur Weigeung vor dem Absurden bei Malraux und Camus leraufführte. Die Anwesenheit zweier angelsächsischer Dichter, des Ex Engländers W. H. Auden und !es jungen amerikanischen Kulturkritikers und "yrikers Peter Viereck muß in diesem Zusammenhang als besonderer Gewinn vermerkt werden. In ?en Arbeiten beider kommt die Bemühung um Kläung und Darstellung des Menschenbildes unserer "Zeit besonders deutlich zum Ausdruck.

Peter Viereck sprach nicht in seiner Eigenschaft ils Lyriker, sondern als Kulturkritiker. Als solcher tuhrt er heute in den USA einen "Zweifrontenkrieg" gegen Rechtsbolschewiken und Linksfaschi=ten; gegen die "zur Arrieregarde gewordene, vergreiste Avantgarde aus den zwanziger Jahren, und gegen die Restauration Überhaupt erweisen sich die ntithesen von Rechts und Links im Zeitalter der Massenproduktion" als unbrauchbar. Die großen olitischen und wirtschaftlichen Debatten in Alpjach zeigten, wie dringend ein neues Konzept gevorden ist, das der Dialektik von "Freiheit und Produktion" (Eugen Kogon) Rechnung trägt. Außerdem ist ja von nun an überall "Europa als Partner" mitzudenken.

Denis de Rougemont und Hendrik Brugmans entwickelten die Idee eines europäischen Menschen, der zugleich autonom und engagiert, zugleich frei und verantwortlich sei. Beide Sprecher wiesen auf die älteste, europäische Idee vom Menschen zurück. Wörtlich sagte Denis de Rougemont: "Diese älteste idee des europäischen Menschen bleibt, wie wir " ehen, immer die fruchtbarste und fortschrittlichste. Denn eine Persönlichkeit ist ein Mensch der Spannung, des Paradoxen; der von Unruhe Getriebene vird gerade durch sein Hinausgehen über jede gewonnene Sicherheit zum Motor des menschlichen "ortschritts h l.