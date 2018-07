Eines der wenigen Privatunternehmen der deutschen Automobilindustrie, die Hamburg-Harburger Tempo-Werk GmbH. Vidal& Sohn, beging am vergangenen Wochenende die Feier des ersten Vierteljahrhunderts seines Bestehens. Eigentlich hatte die Produktion der Tempo-Wagen – es waren Vorderlader mit Drahtspeichenrädern – bereits 1927 begonnen. Aber erst als Max und Oscar Vidal sich einschalteten und 1928 das Tempo-Werk gründeten, bekam die Sache Hand und Fuß. Und darum wurde in der Jubiläumsfeierstunde – neben der Anerkennung für die rund 2000 Mitarbeiter – vor allem die persönliche Leistung von Oscar Vidal gewürdigt; einmal von Hamburgs Bürgermeister Max Brauer namens der Hansestadt, ferner von Generaldir. Dr. Heinz Nordhoff im Namen des Verbandes der Automobilindustrie und nicht zuletzt vom Betriebsratsvorsitzenden Hans Prehn. – Heute ist das Tempo-Werk längst zu einem bedeutenden Faktor der deutschen Kleinlastwagenproduktion geworden. Über 140 000 Fahrzeuge wurden in den zurückliegenden 25 Jahren hergestellt? von ihnen rollen noch heute 70 000 auf Westdeutschlands Straßen. Viele andere Tempo-Wagen versehen ihren Dienst im Ausland, geht der Export des rührigen Unternehmens doch wieder nach 50 verschiedenen Ländern. Der Exportanteil an der Gesamtproduktion beträgt 15 v. H. Entsprechend den Erfordernissen, die die Motorisierung der Wirtschaft mit sich brachte, nahm das Werk neben der Herstellung der Dreiradwagen „Hanseat“ und „Boy“ dann auch die Produktion von Vierradwagen auf, die sich mit den beiden Standardtypen „Matador“ und „Wiking“ einer immer weiter steigenden Beliebtheit bei Handel und Gewerbe des In- und Auslandes erfreuen. Nicht zu unterschätzender Vorteil des Harburger Werkes ist es, daß die vier Grundtypen mit dreißig Serienaufbauten und zwanzig Sonderausführungen gebaut werden. Diese Vielfältigkeit – man kann dazu schon „Maßarbeit im Bau von Kleinlast wagen“ sagen – erlaubt es, daß praktisch jeder Sonderwunsch der Käuferschaft in aller Welt befriedigt werden kann. w w